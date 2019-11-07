Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России

Региональные программы по капитальному ремонту многоквартирных домов к данному моменту себя не оправдали. Как говорится в отчете Счетной палаты, состояние, в котором находится жилой фонд, не только не улучшилось, но и частично ухудшилось . В числе причин, которые привели к такому положению дел, называются недостаточное финансирование и плохое управление.

Дефицит денег

Цель капитального ремонта - сохранение и поддержание жилищного фонда в таком состоянии, которое позволит не допустить его переход в категорию ветхого и аварийного жилья. Но, как выяснили эксперты Счетной палаты по результатам региональных проверок, программы по капремонту, которые стартовали в 2014 году, на данный момент не могут справиться с этими задачами.



Как показали данные, собранные Росстатом и Минстроем, за четыре года работы программ капремонта объем жилого фонда, который изношен на 66-70% не стал меньше. Наоборот, ,в последнее время наметилась тенденция к росту. По данным СП РФ к первому января текущего года в программу капремонта вошло 737 тысячах многоквартирных домов общей площадью более 2,5 млрд кв. метров, в которых проживало около 93 млн человек, что составляет 64% от всего населения России.

Комментируя ситуацию, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отметила, что бюджетные средства на капитальный ремонт практически не привлекаются. «Граждане перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно улучшить условия их проживания, проведя капремонт в установленные сроки и с надлежащим качеством», - резюмировала эксперт.

На 1 января текущего года их общее финансовое обеспечение региональных программ капремонта составляло 55%, а краткосрочные планы капремонта на период 2019-2021 годов обеспечены финансированием на 82%. При таком раскладе есть риск, что их реализация будет и в ближайшее время приостановлена или они вообще не будут выполнены.

Аудиторы отмечают, что возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера, ведь субъекты федерации устанавливают этот размер с учетом доступности для граждан при существующем уровне их доходов.

Причины и следствия

Как показали результаты анализа, одна из главных проблем капремонта связана с отсутствием единого порядка формирования региональных программ и системы технического учета жилищного фонда.

Вопросы, которые возникают в связи с организацией технического учета, создают ситуацию, при которой местное самоуправление и управляющие компании (УК) дают неверную информацию о состояния, в котором находятся многоквартирные дома и степень износа их конструктивных элементов. «Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве формирования региональных программ, включая очередность проведения капремонта», - поясняют аудиторы Счетной палаты.



Отмечается что , в программы по капитальному ремонту периодически заносят аварийное жилье, которое подлежит сносу и реконструкции. Аналогичная ситуация и с ветхими домами, которые вообще нецелесообразно ремонтировать. А таких зданий, как оказалось, предостаточно: в период с 2017 по 2019 года Фонд ЖКХ обнаружил порядка 10 тысяч таких домов. Сыграли существенную роль слабый контроль со стороны местных властей и невыполнение обязательств подрядчиков. В СП РФ также отметили и недостаточное финансирование таких программ.

Позиция Минстроя

В Счетной палате заявляют, что министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев выразил свое согласие с доводами аудиторов. Пресс-служба ведомства приводит его заявление, в котором министр говорит о понимании главной проблемы, которая сводится к несбалансированности фондов. «И мы в этом плане работаем. За этот период отработали модельный план финансовой устойчивости региональных операторов и отработали его со всеми регионами, где такая проблема есть», - говорит Якушев.

Еще одна причина, по словам Якушева, появляется, когда «недостаточно установленных платежей» и включения в счет капитального ремонта необязательных работ. Например, фасадов, подсветок и так далее. И такая ситуация возникла в нескольких субъектах, и она, как отмечает министр, после определенных рекомендаций меняется. «Регионы достаточно активно в этом плане работают и исправляются. И мы надеемся, что, если все решения в соответствии с нашими рекомендациями будут приняты, дефицит несколько уменьшится», - заключил глава Минстроя.