Канада готова поставлять Украине оружие – об этом в рамках своего визита в эту страну заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что была достигнута принципиальная договоренность о том, что Киеву будет продана партия «оборонительного вооружения и новейшей военной техники».

«Мы потеряли территории и теряем людей»

О том, что Канада готова поставлять оружие Киеву, Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо. Новый лидер Украины заявил, что речь идет об «оборонительном вооружении и новейшей военной технике», в том числе и бронемашинах.

При этом, Зеленский упомянул и про Донбасс, заявив, что в этом регионе можно добиться мира через политико-дипломатический путь. «Уверен, что в конце концов мы заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», — подчеркнул президент Украины. Не забыв припомнить и санкции против России.

Зеленский убежден, что политика ограничений, которая сегодня проводится против Москвы – это действенный инструмент давления, который приносит результат. Однако, отвечая на вопрос о том, что и другие страны тоже теряют немало денег, президент Украины ответил: «Простите, мы потеряли территории и теряем людей».

Восстановим Донбасс

Что касается непосредственно Донбасса, то в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ Зеленский заявил о том, что уже этой осенью в Мариуполе планируется провести инвестиционный форум по восстановлению этого региона. Глава Украины заявил, что на эти цели понадобятся миллиарды долларов и евро. Участниками форума станут зарубежные инвесторы, которые заинтересованы в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов на территории Донбасса.

«По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», - сказал он.

Правда, если обещанный украинским лидером мир на Донбассе к осени не наступит, то инвесторов, похоже, придется заводить на эту территорию под дулом автомата, а работать им – под артобстрелами.

Зеленский пригласил представителей Всемирного банка стать участниками форума. Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь ВБ относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса. Ту самую инфраструктуру, которую четыре года подряд и по сей день разрушает украинская армия.

Ничего не изменилось

С приходом Зеленского на пост президента Украины жители Донбасса ждали прекращения огня на юго-востоке страны. Однако обстрелы не прекращаются до сих пор, и Донбасс живет в режиме гражданской войны. Этот факт подтверждают многочисленные репортажи журналистов со всего мира. Так, несколько дней назад сообщалось о том, что под огонь украинских силовиков попали журналисты ВГТРК, снимавшие последствия ночных обстрелов ВСУ. В тот же день силовики Украины снова нарушили режим перемирия, обстреляв Донбасс более 30 раз.

Напомним, что обострение ситуации произошло после так называемого «евромайдана», сторонники которого приехали устанавливать свои порядки в Донбассе. Однако местные жители дали отпор, в ответ на что Киев заявил о начале на Юго-Востоке Украины «антитеррористической операции».

Жертвами боевых действий, согласно данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Около полутора миллионов жителей Донбасса вынуждены были бежать в другие страны. Многие из них выбрали Россию. И новые украинские власти до сих пор ничего не сделали для того жители Донбасса почувствовали себя неотъемлемой частью Украины.