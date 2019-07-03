Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет

Исследования платежной системы «Мир» показали: свои личные финансы постоянно контролируют только четверть россиян. При этом, каждый десятый наш соотечественник и вовсе не думает об учете своих расходов. Итоги исследования, которое проводилось в мае по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК), оказались в распоряжении РИА Новости. Практически в то же время были проведены исследования, связанные с доходами жителей крупнейших городов России и с распределением доходов и расходов внутри российских семей.

Больше карт – больше контроля

Выяснилось, что только четверть россиян (25%) постоянно контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% опрошенных «с переменным успехом» отслеживают свой ежемесячный бюджет и часто выходят за его рамки. Вместе с этим почти каждый десятый россиянин вообще не думает о контроле своих финансов, свидетельствует опрос, в котором принимали участие 1200 жителей разных регионов России.

При этом те, у кого есть банковские карты, как правило, контролируют свои финансы чаще, чем те, кто привык расплачиваться наличными. При этом, по словам авторов исследования, держатели нескольких карт «уделяют этому вопросу еще больше внимания, чем те, у кого карта всего одна».

«Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает «безнал» – 28% против 11%. Держатели двух и трех банковских карт больше стараются контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета, чем те, у кого всего одна банковская карта или ни одной», - резюмируют эксперты.

А вот что касается тех россиян, кто все-таки ведет планирование доходов и расходов, то около половины (45%) предпочитает делать это на бумаге, например, в тетради или блокноте. Более продвинутые россияне выбирают для планирования мобильные приложения банков (33%) и интернет-банк (20%). А вот специализированными мобильными приложениями для контроля денежных потоков пользуются только 2% участников опроса.

Семейный бюджет

Если говорить о семейном бюджете, то здесь получается тоже весьма интересная ситуация. Опрос, который проводил проект «Леди Mail.ru», показал, что у четверти российских женщин зарплата выше, чем у их мужей. Вместе с этим они знают и об уровне зарплаты своего супруга. «Четверть (25%) российских женщин зарабатывают больше супругов. При этом 67% женщин знают, сколько получают их мужья, еще 59% признались, что их партнер в курсе их доходов», - говорится в итогах исследования.

При этом вариант общего семейного бюджета выбирают 49% опрошенных, 25% делят финансовую нагрузку на членов семьи. И только 10% участников опроса выбирают для своей семьи «раздельные кошельки».

Также, как показал опрос, решения о покупках, связанных с детскими товарами и продуктами в основном принимают женщины - соответственно 44% и 56%. А вот к процессу выбора мебели, техники и места отдыха уже более активно подключаются мужчины: в 70% случаях выбор происходит совместно.

Самые богатые горожане

А вот что касается личных доходов, то самые высокие заработные платы в России во втором квартале этого года получали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом, высокий рост уровня зарплаты зафиксирован в Барнауле, о чем говорится в исследовании сервиса «Авито».

Как сообщает сайт, средний уровень зарплаты по 23 исследованным российским городам на второй квартал вырос на 6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, достигнув отметки 37 тысяч рублей. При этом несколько городов превысили общероссийский показатель»: в Москве средняя зарплата 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 47,4 тысячи, в Екатеринбурге - 39,3 тысячи, в Новосибирске - 37,4 тысячи рублей.

В Краснодаре уровень заработной платы совпал со среднероссийским. А вот меньше всего получали жители Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограда (29,3 тысячи), Ульяновска (29,4 тысячи), Барнаула (29,9 тысячи) и Ижевска (30,4 тысячи рублей).