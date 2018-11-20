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Как в России устроена продажа автомобильного топлива

20 Ноября 2018 103 0 Экономика
Как в России устроена продажа автомобильного топлива

В современном мире люди не могут себе представить жизнь без транспорта. Это может быть личный автомобиль, общественный транспорт или такси. Поэтому вопросы, связанные с качеством и стоимостью топлива, касаются каждого из нас.

Путь топлива от завода до АЗС

В Советской России первые нефтеперерабатывающие заводы были введены в эксплуатацию в двадцатых годах прошлого века. На сегодняшний день, благодаря внедрению модернизаций и усовершенствованию оборудования, есть возможность глубокой переработки нефти.

На заводе топливо проходит неоднократную проверку качества. На территории НПЗ находятся лаборатории. На каждом этапе проводится проверка по 18 характеристикам (экологическим и эксплуатационным). Этого требуют высокие стандарты и требования к современному топливу.

Снижение качества бензина может возникнуть во время транспортировки. Возможные причины:

  • смешивание различных видов топлива;
  • попадание грязи, воды;
  • разбавление бензина посторонними жидкостями.

В первичную логистику топлива с НПЗ входит: железнодорожный (на него приходится основная доля перевозок), трубопроводный и водный транспорт. Во время подачи топлива по трубопроводу в цистерну нельзя допустить смешивания с другим потоком. Эта технология внимательно отслеживается работниками завода и электроникой, которая открывает и закрывает нужные задвижки. Иногда для контроля качества привлекаются независимые эксперты-сюрвейеры (агенты-страховщики).

Далее цистерна доставляется на нефтебазу, где весь процесс проверок повторяется. В присутствии комиссии вскрывается каждая цистерна, сравнивается качество топлива, которое указано в накладных. В случае каких-либо несоответствий или утери документов, приемка не допускается.

На нефтебазе качественное топливо, прошедшее проверку, сливается в резервуар для хранения. После этого ответственность за соответствие заявленным параметрам переходит на нефтебазу. Здесь производится повторный забор пробы для исключения возможных ошибок во время перелива. Эта процедура будет повторяться столько раз, сколько цистерн будет залито в резервуар в этот день.

Вторичная логистика подразумевает доставку топлива от нефтебазы до заправочной станции. Осуществляется она бензовозами, которые возят определенный вид топлива, то есть в автоцистерну, перевозящую высокооктановый бензин, не будут заливать дизельное топливо. Потому что это отразится в дальнейшем на его качестве.

На автозаправочной станции топливо тоже проходит проверку. Оценивают визуально, берут пробу для лаборатории (используются стационарные или передвижные), проверяют наличие и соответствие документов. Такая система контроля позволяет потребителям получать топливо заявленного качества.

Механизм ценообразования

Постоянный рост количества транспортных средств ведет к увеличению спроса на топливо, а технологические совершенствования требуют новые качественные и количественные характеристики. Обостряются проблемы неравномерного распределения нефтеперерабатывающих заводов и возможностей покупательского спроса.

В ряде регионов наблюдается низкая концентрация крупных вертикально-интегрированных компаний, что создает предпосылки для конкурентных цен. Но эта тенденция довольно неоднородна, так как наряду с этим часть регионов России имеет большую концентрацию АЗС крупных компаний, которые оказывают высокое влияние на рыночные цены.

Многие не понимают, почему цены на нефть падают, а бензин при этом продолжает дорожать. Для начала нужно разобраться из чего складывается цена этого продукта в России. Сырая нефть, безусловно, в нашей стране добывается в большом количестве. Мы занимаем одну из лидирующих позиций в этой сфере. Но совсем другое получить готовый продукт, который будет пригоден для заправки транспорта.

Доля стоимости самой нефти в одном литре бензина составляет всего около 4%. Поэтому какие-либо колебания цен на мировой бирже сырья практически не имеют влияния на цены внутри нашего государства.

Особое влияние имеют внутренние факторы, основным из которых является налоговая политика. В стоимость одного литра топлива закладывается практически 50-60% налога. Сюда включены:

  • налог на добычу полезных ископаемых (его в обязательном порядке должны платить все крупные и малые компании, разрабатывающие недра в нашей стране);
  • акциз на бензин.

Следующими компонентами цены можно назвать: услуги нефтеперерабатывающего завода, затраты на транспортировку, надбавка на автозаправочных станциях.

Причины практически непрерывного роста цен на бензин и нефтепродукты в России:

  1. Привязка образования цены и налогообложения к мировым ценам нефти.
  2. Повышение налога на нефтепродукты внутри страны.
  3. Монополизация нефтяных рынков в регионах. Их нефтяные базы формируют уровень цен и другие АЗС (конкуренция у которых значительно выше) всего лишь их транслируют.
  4. Удаленное географическое расположение крупных нефтеперерабатывающих заводов ведет к повышению транспортных издержек.
  5. Достаточно низкий технологический уровень НПЗ, не позволяющий более глубокую переработку нефти.

Все эти факторы могут взаимодействовать между собой, поэтому снижение стоимости бензина на розничном рынке возможно только при комплексном принятии мер. Решение проблем в одном из направлений может повлиять на увеличение прибыли компании, а не на конечную стоимость для потребителя. Например, если снизить налоги без сдерживания монополизации, то цена топлива на заправках не понизится, а нефтяная компания начнет получать больше прибыли.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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