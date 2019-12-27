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Как в Финуниверситете увидели социально-экономическое будущее России?

27 Декабря 2019 105 0 События и факты
Как в Финуниверситете увидели социально-экономическое будущее России?

В Финансовом университете при Правительстве РФ подвели итоги VI Международного форума, который проходил в Москве с 26 по 28 ноября и стал самым масштабным в цикле мероприятий, проведенных в год празднования столетнего юбилея вуза.

Форумы Финуниверситета стали признанными международными научными событиями. Большое количество известных российских и зарубежных экспертов, принявших участие в шестом форуме, наглядно подтвердили высокий авторитет вуза.

Политики, бизнесмены, ученые-экономисты и общественные деятели искали ответ на вопрос «Что ожидает экономику России и мира?», а особое внимание уделили темам развития малого бизнеса, тотальной цифровизации и переходу к экономике 4.0.  На тематических конференциях спикеры поделились опытом других государств в вопросах денежно-кредитной и налоговой политики.

VI Международный форум Финансового университета при Правительстве РФ вновь работал как масштабная площадка для объединения инновационных идей и экспертных мнений, поиска деловых партнёров и  инструментов реализации проектов, способствующих экономическому росту нашей страны. 

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Редакция "Капитала Страны"

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