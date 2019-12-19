Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников

Все знают сказочную помощницу Деда Мороза - Снегурочку. Но где она живет и как попасть к ней в гости? Резиденция Главного Деда Мороза страны находится в Великом Устюге, а вот у его внучки есть свой дом и даже целая деревня, расположенная в Костромской области.

Кто такая Снегурочка? Этот персонаж пришел из народного фольклора, в образе маленькой девочки, которую бездетные старики вылепили из снега. Девочка ожила, выросла но в разгар лета погибла, прыгая через костер.

Современный образ Снегурочки появился из одноименной пьесы знаменитого драматурга А.Н. Островского.

У него Снегурочка - дочь Весны и Мороза живущая в Берендеевом царстве, познавшая любовь и погибшая во время языческого ритуала, посвященного Яриле, славянскому богу Солнца.

Но почему домом Снегурочки выбрана именно Кострома? Все очень просто.

Именно в Костромской области расположено имение Щелыково, принадлежащее Островскому, где и была написана им весенняя сказка "Снегурочка".

Здесь же в 1968 году происходили съемки одноименного фильма, для чего на территории усадьбы была возведена целая деревня берендеев. После окончания съемок, деревянные домики-декорации перенесли в областной центр в парк "Берендеевка", а на территории усадьбы позже построили сразу два дома - "Терем Снегурочки" и официальную Резиденцию волшебницы.

"Терем Снегурочки" встречает гостей кукольным представлением.

После этого Хозяйка приглашает их отведать ледяных угощений и осмотреть свои владения - горницу, комнату чудес и Ледяную комнату, температура воздуха в которой -14 градусов, а все стены облицованы льдом.

Официальная Резиденция Снегурочки предлагает гостям интерактивную экскурсию.

Здесь можно отправить письмо по «снегурочкиной почте», примерить разнообразные костюмы волшебницы, загадать желание с помощью специального сундучка, поймать волшебные сны и заглянуть в "Зеркало дружбы".

Также, на территории усадьбы можно побывать в "Беседке Снегурочки" на берегу Волги. Именно здесь, согласно дневникам Островского, он чаще всего любил проводить время, смотря на воду.

Гости могут посмотреть на никогда не замерзающий родник Голубой ключик, на дне которого, согласно местной легенде, покоится сердце растаявшей Снегурочки.

Для всех желающих открыт музей "Сказочный край Снегурочки", где представлены коллекции кукол, а работники знакомят гостей с обычаями костромчан и проводят старинные игры.

И, конечно, не стоит забывать о парке "Берендеевка".

К сожалению, декорации к фильму "Снегурочка" обветшали и были заменены современными строениями, но парк с живописными прудами, мостиками и беседками по праву можно назвать одним из красивейших мест области.

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