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Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?

7 Февраля 2020 149 0 Бизнес и психология
Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?

Страусы не прячут голову в песок – это зоологическая байка. «Голову в песок» постоянно прячут люди - дотягивают до последнего визит к врачу, выполнение работы или подготовку к экзамену. У такого поведения есть название – стратегия избегания. И последствия ее для нашей социальной жизни крайне плачевны.

Биологическая составляющая

Стратегия «откладывания на потом», лишь бы не испытывать дискомфорт от необходимости принятия решений или каких-либо действий  - причина того, что мы можем годами оставаться в ужасном положении, не решаясь его изменить.

Почему же это происходит? Как и всегда, причина в нашей природе.

Человеческий мозг, эта прекрасная биологическая машина, всеми силами хочет заставить нас экономить энергию. Поэтому если что-то причиняет нам дискомфорт – мозг сделает все, чтобы погасить это ощущение.

Отсюда знаменитые студенческие авралы, когда вместо того, чтобы готовиться постепенно в течение нескольких недель, человек садится за учебники в последний день. Многодневный слабый стресс заменяется сильнейшим стрессом одной ночи – но и этой ночи подготовки могло бы не быть, если бы разум не воспринимал угрозу отчисления как еще больший дискомфорт, чем необходимость суточной зубрежки без сна.

Единственное, что может заставить нас вытащить голову из песка и прекратить страдание – это перспектива еще большего страдания.

Такова биологическая подоплека стратегии избегания проблем. Это один из самых несокрушимых механизмов нашей психики.

Стратегия  избегания

Плюс к этому надо понимать, что мотивация избегания намного сильнее, чем мотивация стремления.

Допустим, вы стремитесь похудеть, повесили на видном месте одежду, в которой намерены прийти на вечеринку через пару месяцев, поставили будильник, чтобы встать пораньше и отправиться в бассейн. Но вот будильник прозвонил, вы открыли глаза – и ясно поняли, что вполне проживете еще день без бассейна и упражнений, а новую жизнь начнете завтра.

Это классический пример, который демонстрирует, насколько желание оставить все как есть сильнее любой мотивации.

Именно поэтому мы сохраняем браки, которым давно пора умереть, остаемся на работе, с которой давно пора уволиться, не ходим к врачу, пока не заболит, и игнорируем любые, даже самые радужные перспективы ради возможности просто оставаться в привычном окружении.

Получается, что наш мозг работает довольно парадоксальным образом: избавляя нас от страданий, он толкает нас к еще большим страданиям.

Спрашивается, что со всем этим делать, если механизм настолько силен? Увы, но путь только один – развивать самодисциплину. Для этого, прежде всего, необходимо отдавать себе отчет в том, что мы делаем и чего именно избегаем.

Да, проще лазить по соцсетям, болтать с кем-то, бесцельно перекладывать бумажки с места на место, а не разбираться с новой задачей, которая требует усилий и сосредоточения. Но как только вы ловите себя на таком поведении, нужно предпринять волевое усилие и, остановив бесцельную трату времени, заняться выполнением задачи.

Способы преодоления

Конечно, проще сказать, чем сделать, но тут вам на помощь придет несколько нехитрых правил.

Во-первых, избегайте соблазнов.

Если решили писать статью или делать отчет – отключите мобильный телефон или просто уберите его подальше вместе со всеми социальными сетями. Чем меньше вещей будет вас отвлекать, тем лучше.

Во-вторых, заведите себе несколько утренних и вечерних ритуалов.

И выполняйте их неукоснительно – например, вставайте и ложитесь в одно и то же время. Через несколько недель постоянных тренировок окажется, что вы способны делать это на автомате, ваш мозг лучше отдыхает, а сами вы более продуктивны в течение дня.

В-третьих, честно признайтесь себе в том, что вы несовершенны.

 И то, что вы делаете, тоже может быть несовершенным – но если оно все же будет сделано, то вы молодец. Не ругайте себя за недостатки. Осознайте их как продолжение своих достоинств, примите их как часть себя.

Тогда у вас в голове будет меньше мыслей на тему «я не справлюсь», или «я опозорюсь», или «мой удел одиночество» - а значит, меньше страха и дискомфорта, когда потребуется выйти за рамки привычных действий.

Помните: избегая проблем, вы ничего не достигнете.

Самореализация, построение отношений, изменение условий жизни к лучшему невозможны без преодоления трудностей и маленьких побед над собой же.

Такова человеческая жизнь. Преодоление стратегии избегания – это единственный путь к счастью, которое желает испытать каждый.

У природы, создавшей нас, не было цели сделать нас счастливыми – но мы немного больше, чем набор биологических данных.

И поэтому сами в состоянии выбирать свое поведение в разных ситуациях, корректировать его и шаг за шагом идти вперед.

 

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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