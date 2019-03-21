«Как можно дольше». Стало известно о сценариях сохранения власти Путина после 2024 года

В Кремле рассматривают несколько вариантов, благодаря которым Владимир Путин сможет оставаться у власти «как можно дольше». Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации президента. Один вариант «продления» полномочий предполагает объединение России и Белоруссии. Однако против такого варианта выступает сегодняшний глава республики Александр Лукашенко, да и российский посол упорно заявлял, что Москва таких предложений никогда не делала. Другой вариант – пример президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, однако в этом случае проблема в том, что Россия представляет собой более сложную по организации страну, нежели соседняя республика.

Объединиться с Белоруссией

По словам трех собеседников Bloomberg, близких к кремлевской администрации, рассматривается несколько вариантов, которые помогут оставить Владимира Путина у власти как можно дольше. В продлении полномочий Путина, как утверждает агентство, заинтересованы некоторые члены правящей элиты.

Один из рабочих вариантов предусматривает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией». Естественно, его президентом будет Владимир Путин. Благодаря учреждению нового государства, он сможет обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков и продлить свои полномочия за горизонтом 2024 года.

Пример Назарбаева

По словам политолога и экс-сотрудника администрации президента Андрея Колядина, в Кремле также «активно обсуждался» сценарий, похожий на казахстанский вариант. Сейчас в Москве будут внимательно наблюдать за тем, до какой степени покинувший кресло президента Нурсултан Назарбаев сможет контролировать ситуацию, и каким образом будет распределяться влияние в новой конфигурации, отмечает главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Однако повторить стратегию Назарбаева в России не представляется возможным, считает политолог Аркадий Дубнов. Как минимум, по причине того, что российская политическая система устроена намного сложнее, чем казахстанская.

«Все возможно»

Как рассказал Андрей Колядин, который был участником целого ряда мероприятий, люди, которые работают над подобными проектами, рассматривают не меньше десятка вариантов развития ситуации, причем, с самыми различными развилками. Однако заранее предугадать, как повернутся события, практически невозможно.

«Предусмотреть заранее, каким образом и какой дорогой пойдет транзит власти, мы сейчас не можем, потому что все зависит от внешнеполитической ситуации, экономической ситуации, внутренних процессов, протестной активности в обществе. Но какой-то из вариантов будет в обязательном порядке применен в тот момент, когда придет время. Просто это время еще не пришло, и поэтому гадать сейчас бессмысленно», – отметил эксперт.