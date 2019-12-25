Как малый бизнес формирует экономику Индии: благодаря или вопреки своему правительству?

В 2020 году будет отмечаться 20 лет стратегического партнерства России и Индии. В работе по развитию российско - индийской дружбы и сотрудничества участвуют не только политики и бизнесмены, но и граждане России и Индии. В рамках народной дипломатии генеральный директор нашего интернет – издания «Капитал страны» Елена Ивкина побывала в индийском штате Керала. Она поделилась впечатлениями от этой поездки.

- Керала - это особое место в Индии. С запада территория омывается океаном, с востока окружена горами высотой около четырех тысяч метров, где генерируются водные потоки. Так что в отличие от многих других этот штат сполна обеспечен свежей чистой водой. И даже продает ее соседнему Тамилнаду.

Местные жители отождествляют себя со своей землей и со своими законами.

Так и говорят – «мы продаем им воду», а не «наш бизнес» или «наши власти» продают. И законопослушностью у них все в порядке. Даже если закон неправильный - «это наш закон и мы его выполняем».

Все индийцы, у которых есть деньги, стремятся проводить свои зрелые годы в этом райском местечке на юго-западном побережье.

Видимо поэтому плотность населения Керала – одна из самых высоких в Индии.

Жители этого штата сами о себе без лишней скромности говорят, что в качестве работников им везде рады, поскольку они лучше всех умеют ухаживать и заботиться.

И еще говорят, что торговаться в этом штате бессмысленно, поскольку клиентам и так сразу называют минимальную цену – без накрученных процентов, чуть выше себестоимости. И никогда не ошибаются в расчетах в свою пользу, как это принято в некоторых странах на Востоке. Мне перед самым отъездом принесли заказанные сувениры. Уже дома открыла упаковку и убедилась – все 37 штук и именно те, что нужно.

В штате Керала у меня не было встреч с представителями местных властей - общалась только с людьми, которые ведут свой маленький бизнес и создают валовый внутренний продукт Индии, выращивая и перерабатывая урожай, занимаясь перевозками и другими видами деятельности

И никто из них не сказал доброго слова про власти. Самая расхожая характеристика - government veri bad. Некоторые индийцы даже заявляют, что их правительство делает все возможное, чтобы Индия исчезла с лица Земли. Особенно недовольны люди исчезновением купюры в тысячу рупий из-за денежной реформы, которую провели два с лишним годом назад.

Но судя по всему, «очень плохое правительство» все же не мешает простым людям спокойно зарабатывать на жизнь. А в чем-то и помогает.

В Индии активно строятся и ремонтируются дороги, возводятся современные дома, в которых предлагаются на продажу квартиры и офисы.

То, что у Индии есть большая и серьезная проблема с мусором, известно всему миру. А решают ее индийские власти сегодня таким образом – выделяют деньги на создание и работу маленьких частных компаний по сбору мусора. За определенную сумму в установленный срок нужно убрать конкретную территорию. Выполнение этих простых условий проверяется и контролируется чиновниками, но в рабочий процесс они не вмешиваются.

И результат есть – за два года стало действительно намного чище.

А сегодня в стране проводится компания «Пластику - нет!» и государство адресно выделяет на это средства.

Несколько лет назад власти решили, что жителям Индии полезно регулярно пить молоко.

И стали бесплатно раздавать фермерам коров и «подъемные» на содержание этих животных, помогли с организацией выпаса. Теперь как минимум южные штаты страны, где корова не считается священным животным, обеспечены свежим натуральным молоком собственного производства.

Портовое дело организовано на очень хорошем уровне – порты Керала забиты пришвартованными судами, но преимущественно под иностранными флагами, а грузы в основном транзитные.

Для жителей побережья штата основным занятием всегда было рыболовство.

Но сегодня они сполна испытывают на себе последствия глобального потепления. Из-за того, что температура океана поднялась на один градус, рыба, привыкшая жить в более прохладной воде, ушла дальше берега, добывать ее стало труднее и дороже.

Всего за четыре года рыба поднялась в цене в четыре раза.

Но все равно сотни небольших рыболовных судов каждое утро доставляют на берег рыбу, которая раскупается моментально. А все, что не удалось сразу продать – тут же перерабатывается. Нигде нет выброшенного улова и неприятных запахов.

Впечатления о том, как там все устроено, остались самые приятные.

На юге Индии практически нет железных дорог, зато развиты автомобильные перевозки - и грузовые, и пассажирские. Услуги такси доступны, но парк, мягко говоря, не новый – машины в основном старше шести лет. На новых автомобилях, которых очень мало, ездят только «новые индийцы» и представители иностранных компаний, которые работают на этой территории.

Видимо поэтому очень много доступных автосервисов.

Одни едут – другие ремонтируют. Причем работают честно и с душой.

Честно говорят, сколько стоит та или иная деталь, предлагают автовладельцу самостоятельно ее купить и четко называют стоимость своей работы по установке этой самой детали.

А еще здесь невозможно увидеть женщину за рулем. Когда мне удалось проехать в качестве водителя в праворульном автомобиле с механической коробкой передач, местные жители смотрели на меня как на белого слона.

Малый бизнес в Индии, как правило, семейный и локальный.

Например, владелец продуктовой лавки установил машину, которая делает кокосовое масло. Кокосы он сам не выращивает, работает как приемный пункт для местных жителей. За машиной трудится его сын.

Свежее масло еще теплым продают посетителям лавки, а также поставляют в пару-тройку близлежащих магазинчиков. Дела идут хорошо, качество продукции высокое. Но ни устанавливать еще одну машину, ни нанимать работников, ни расширять поставки за пределы родного городка хозяин не планирует – его и так все устраивает.

Что касается сельского хозяйства, то один из фермеров, с которым мне довелось познакомиться, рассказал, что с нескольких имеющихся в его распоряжении деревьев получает ежегодно 250 кг кофе и продает его по 70 центов, в пересчете на рубли это выходит примерно 40 копеек за килограмм сырья. Но перерабатывают его уже совсем другие люди.

Малые и средние предприятия полностью решают задачи по насыщению внутреннего рынка текстилем, лекарствами, сельхозпродуктами. У индийцев всего хватает. А малый бизнес полностью обеспечивает потребности жителей того поселения, в котором он работает. Если тебе что-то нужно в Индии, ты это всегда найдешь там, где ты находишься.

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