Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 НОЯ, 13:06 МСК
USD (ЦБ)    67,6812
EUR (ЦБ)    76,0737

13 НОЯ, 13:06 МСК
USD (ЦБ)    67,6812
EUR (ЦБ)    76,0737

Как живете, россияне? Президент поручил Дмитрию Медведеву изучить финансовую нагрузку на граждан

13 Ноября 2018 382 0 Экономика
Как живете, россияне? Президент поручил Дмитрию Медведеву изучить финансовую нагрузку на граждан

По поручению президента России премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит дать оценку налоговой нагрузке россиян. Владимир Путин считает, что нужно иметь четкое понимание того, что происходит в регионах «в реальной жизни», а не «на бумажках». По предварительной оценке экспертов, налоговые нововведения правительства привели к тому, что за последние несколько лет налоговая нагрузка на граждан России существенно выросла. Более того, эта тенденция сохраняет динамику: с 1 января НДС повышается до 20%.

Работа для Медведева

Исполняя поручение президента, премьер Дмитрий Медведев должен будет оценить реальную налоговую нагрузку на россиян в регионах по отдельным отраслям.

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России) Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», – сообщил Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Президент подчеркнул, что нужно иметь понимание того, что происходит не на бумажках, а в реальной жизни.

А реальность такова: россияне платят подоходный налог (налог на доходы физических лиц), налог на имущество, землю и транспорт. Что касается акцизов, НДС и остальных сборов, то они уже включены в стоимость товаров и услуг, покупаемых населением. Страховые взносы в ПФР, Фонд обязательного медстрахования и Фонд соцстрахования уплачивает работодатель.

Однако правительство регулярно меняет условия: переводит исчисление налога на имущество с кадастровой стоимости, которую завышает выше рыночной, увеличивает стоимость ОСАГО, проводит некую реформу в области утилизации отходов или вводит новые налоги, как например, предложение обложить дополнительным 20%-ным налогом сладкие напитки.

Что почем

Согласно информации, предоставленной ФНС, если в 2013 году россияне заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в прошлом году этот показатель вырос почти в семь раз: до 144,7 млрд.

Непосильными для граждан России остаются налоги на недвижимость. На эту проблему Владимир Путин обратил внимание еще весной, и дал поручение правительству: внести в законодательство ряд изменений, благодаря которым можно будет уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, а также кадастровой стоимости недвижимости.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», – заявлял Путин. Тем не менее, после его слов ситуация нисколько не изменилась.

Нагрузка произошла и в области транспорта и земли. В частности, начиная с 2013 года в 1,6 раза увеличились сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Плюс ко всему, неплохие отчисления были получены в результате разгона ставок акцизов, которые начисляются на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, пиво и другой алкоголь, а также на табачную продукцию и нефтепродукты. И, если в 2013 году консолидированный бюджет получил акцизов на 952,5 млрд руб., то в прошлом году эти доходы выросли в 1,6 раза, составив 1,521 трлн руб.

За все платит потребитель

Конечно же, отдельным пунктом стоит бензин и топливо, стоимость которого росла в течение всего этого года. В частности, на 6 ноября цена литра Аи-95 в среднем выросла на 9,5%, а литр дизеля вырос в стоимости на 11,5%. Напомним также, что власти разработали на 2019 год специальный компенсационный механизм для нефтяников, а крупнейшие представители отрасли подписали специальное «бензиновое» соглашение. Однако стопроцентно гарантировать, что это остановит рост цен, никто не берется.

Также стоит учитывать и тот факт, что акцизы на бензин уже включены в итоговую цену и, в итоге переносятся на конечного потребителя. Ему же приходится «тащить» бремя уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2019 года увеличится до 20%, отмечает РБК. Как заявлял в октябре председатель ФНПР Михаил Шмаков, увеличение ставки НДС – это «увеличение расходов каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5183 руб. в год». «Без повышения НДС рост реальной заработной платы составил бы 2,3%; по планам правительства – 1,1%. То есть повышение НДС отберет больше половины роста реальных доходов у населения», – подвел итог эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Сахалинской области рыбоводные предприятия впервые заложили миллиард икринок ценных пород рыб

В Сахалинской области рыбоводные предприятия впервые заложили миллиард икринок ценных пород рыб

Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей

Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей

В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке

В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке

Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию

Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию

Новости СМИ

Новости дня

12:39 Сектор Газа выпустил по Израилю 370 ракет Сектор Газа выпустил по Израилю 370 ракет
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12:16 Скончался создатель Человека-паука и Халка Стэн Ли Скончался создатель Человека-паука и Халка Стэн Ли
11:42 Петербург – самый «добрый» город России Петербург – самый «добрый» город России
11:17 Силовики Украины вновь нарушили перемирие в Донбассе Силовики Украины вновь нарушили перемирие в Донбассе
10:37 «Роскосмос» выведет на орбиту спутники, которые засекают пуски ракет «Роскосмос» выведет на орбиту спутники, которые засекают пуски ракет
10:08 На Украине против главы Федерации футбола заведено три уголовных дела На Украине против главы Федерации футбола заведено три уголовных дела
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
09:40 Дональд Трамп хочет уволить главу МВД США Дональд Трамп хочет уволить главу МВД США

Узнай, страна!

09:58 В Сахалинской области рыбоводные предприятия впервые заложили миллиард икринок ценных пород рыб В Сахалинской области рыбоводные предприятия впервые заложили миллиард икринок ценных пород рыб
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
08:54 Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей
12 НОЯ, 17:40 В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке
12 НОЯ, 17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
12 НОЯ, 15:29 В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter