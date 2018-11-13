Как живете, россияне? Президент поручил Дмитрию Медведеву изучить финансовую нагрузку на граждан

По поручению президента России премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит дать оценку налоговой нагрузке россиян. Владимир Путин считает, что нужно иметь четкое понимание того, что происходит в регионах «в реальной жизни», а не «на бумажках». По предварительной оценке экспертов, налоговые нововведения правительства привели к тому, что за последние несколько лет налоговая нагрузка на граждан России существенно выросла. Более того, эта тенденция сохраняет динамику: с 1 января НДС повышается до 20%.

Работа для Медведева

Исполняя поручение президента, премьер Дмитрий Медведев должен будет оценить реальную налоговую нагрузку на россиян в регионах по отдельным отраслям.

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России) Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», – сообщил Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Президент подчеркнул, что нужно иметь понимание того, что происходит не на бумажках, а в реальной жизни.

А реальность такова: россияне платят подоходный налог (налог на доходы физических лиц), налог на имущество, землю и транспорт. Что касается акцизов, НДС и остальных сборов, то они уже включены в стоимость товаров и услуг, покупаемых населением. Страховые взносы в ПФР, Фонд обязательного медстрахования и Фонд соцстрахования уплачивает работодатель.

Однако правительство регулярно меняет условия: переводит исчисление налога на имущество с кадастровой стоимости, которую завышает выше рыночной, увеличивает стоимость ОСАГО, проводит некую реформу в области утилизации отходов или вводит новые налоги, как например, предложение обложить дополнительным 20%-ным налогом сладкие напитки.

Что почем

Согласно информации, предоставленной ФНС, если в 2013 году россияне заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в прошлом году этот показатель вырос почти в семь раз: до 144,7 млрд.

Непосильными для граждан России остаются налоги на недвижимость. На эту проблему Владимир Путин обратил внимание еще весной, и дал поручение правительству: внести в законодательство ряд изменений, благодаря которым можно будет уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, а также кадастровой стоимости недвижимости.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», – заявлял Путин. Тем не менее, после его слов ситуация нисколько не изменилась.

Нагрузка произошла и в области транспорта и земли. В частности, начиная с 2013 года в 1,6 раза увеличились сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Плюс ко всему, неплохие отчисления были получены в результате разгона ставок акцизов, которые начисляются на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, пиво и другой алкоголь, а также на табачную продукцию и нефтепродукты. И, если в 2013 году консолидированный бюджет получил акцизов на 952,5 млрд руб., то в прошлом году эти доходы выросли в 1,6 раза, составив 1,521 трлн руб.

За все платит потребитель

Конечно же, отдельным пунктом стоит бензин и топливо, стоимость которого росла в течение всего этого года. В частности, на 6 ноября цена литра Аи-95 в среднем выросла на 9,5%, а литр дизеля вырос в стоимости на 11,5%. Напомним также, что власти разработали на 2019 год специальный компенсационный механизм для нефтяников, а крупнейшие представители отрасли подписали специальное «бензиновое» соглашение. Однако стопроцентно гарантировать, что это остановит рост цен, никто не берется.

Также стоит учитывать и тот факт, что акцизы на бензин уже включены в итоговую цену и, в итоге переносятся на конечного потребителя. Ему же приходится «тащить» бремя уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2019 года увеличится до 20%, отмечает РБК. Как заявлял в октябре председатель ФНПР Михаил Шмаков, увеличение ставки НДС – это «увеличение расходов каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5183 руб. в год». «Без повышения НДС рост реальной заработной платы составил бы 2,3%; по планам правительства – 1,1%. То есть повышение НДС отберет больше половины роста реальных доходов у населения», – подвел итог эксперт.