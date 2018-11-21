Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Раскопки на дне Индийского океана помогли климатологам найти новые свидетельства того, что одна из первых цивилизаций Земли – Хараппская, исчезла из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков, сообщил журнал Climate of the Past.

Что такое Хараппская цивилизация

О Хараппской цивилизации известно не много. Особенно о начальном периоде ее истории. Считается, что она возникла около 5 тыс. лет назад в долине Инда. Высокого уровня достигли ремесла и земледелие. Существовали города с системой водопроводов, монументальные сооружения. Была и письменность. Но ее обнаруженные фрагменты были столь незначительными, что расшифровать их до сих пор не удалось. Начиная с середины 2 века до нашей эры, коренное население этих мест стало вытесняться на юг пришедшими с севера арийскими племенами. После этого Хараппская цивилизация исчезла практически бесследно.

Судя по всему, эта цивилизация не была связана с современным индуизмом и произошедшими из него религиями, например, буддизмом. Все это, как утверждают ученые, пришло откуда-то из Европы вместе с легендарными ариями (помните, знаменитое выражение – «истинный ариец»; кто не помнит – пересмотрите «17 мгновений весны»). Индуизм был основан на священных книгах, которые назывались «Ведами». Поэтому он относится к так называемым «книжным» религиям. Таким, например, как иудаизм, христианство, мусульманство. То, что арии шли откуда-то из Европы, говорит хотя бы тот факт, что название их священных книг – «Ведов», совпадает с нашим глаголом «ведать», т.е. познавать какую-то истину не на основании установленных фактов, а просто так. Потому что знание откуда-то там было привнесено. Это, конечно, может быть и случайным филологическим совпадением. Но все же.

Так что же случилось

Ну, да ладно. Конец Хараппской цивилизации был, по словам климатологов, связан с тем, что характер выпадения осадков радикально изменился - зимние муссоны стали еще более обильными, а летние дожди начали выпадать все реже и реже. Это не так сильно поменяло общее количество осадков, но сделало долину Инда почти непригодной для жизни больших групп людей внутри крупных городов.

Подобные изменения, в свою очередь, были связаны с тем, что климат Земли в то время вступал, как утверждают климатологи, в очередной «малый ледниковый период», понизивший температуры во всех уголках планеты. Это похолодание постепенно изменило характер движения ветров и течений в Индийском океане, что было одним из ключевых факторов в исчезновении Хараппской цивилизации, заключают ученые.

Странно то, что предполагаемые изменения климата никаким трагическим образом не сказались на Египте, Месопотамии или Китае. При том, что все эти территории находились севернее Индии. И располагались также в долинах рек – Нила, Тигра и Евфрата, Янцзы и Хуанхэ. Поэтому, с точки зрения непросвещенного в климате человека, представляется, что все происшедшее с Хараппской цивилизацией было связано с пришествием ариев. Раньше так и думали. Но вот теперь появилась климатическая гипотеза.

О климатической гипотезе

Возникает вопрос: с какого прибамбаха все это произошло? Вот этот «малый ледниковый период». И как это нечто, происходящее на Севере, могло повлиять на климат в Индии? Климатологи это не объясняют. Более того, все существующие компьютерные модели и суперкомпьютеры, на которых эти модели рассчитываются, не позволяют создать вразумительные объяснения подобных явлений. Да что там климат! Тут и погоду на неделю вперед предсказать зачастую оказывается невозможным. Несмотря на все обилие метеостанций, спутников и прочих достижений человеческой мысли.

«Человек – царь природы»

Банальная фраза: «Человек – царь природы» является полнейшей ахинеей. Никакой он не царь. Это так: дала ему природа малость посидеть на троне, а надоест, так и скинет его в тартары. Точнее, сам он туда себя скинет в силу своей природной дурости.

Давайте трезво посмотрим на вещи. Вот сколько лет самым древним человеческим цивилизациям? Где-то тысяч пять. А сколько лет нашей Земле-матушке? Около четырех миллиардов. Может, чуть меньше или чуть больше. И что за все это время на ней только не происходило! Жизнь появилась. Почему такая, а не сякая – никто не знает. И воспроизвести этот процесс возникновения жизни никто не может. Хотя микробиология и генная инженерия работают.

И сколько раз вся эта жизнь в тех или иных формах своего существования оказывалась на грани гибели? Вот великое «Пермское вымирание» триста с лишним миллионов лет назад. От 70 до 90% процентов всего живого вымерло. Но ничего, оклемалось все как-то. Динозавры, бедолаги, опять-таки. Это уже где-то 60-70 млн лет тому назад.

Так что если и сейчас безумные людишки какую-нибудь глобальную ядерную войну устроят и разнесут все к чертовой матери, то ничего. Их-то, конечно, не останется. Но жизнь на Земле сохранится. Сначала в простейших формах, а потом эволюционирует через миллионы лет. И будут ходить по нашей планете какие-нибудь новые homo sapience с двумя головами и шестью ногами, и тоже ядерное оружие будут изобретать.

Что еще важно

А то, что древние цивилизации были во многом более устойчивы к внешним воздействиям, чем то, что существует сегодня. Вот, посмотрите: Хараппская цивилизация погибла и следов о себе практически не оставила. Но Египет и Месопотамия прекрасно выжили. А почему?

А потому, что были слабо связаны и развивались сами по себе, не оказывая существенного влияния друг на друга. Не случайно, что про эти давние времена мы говорим – «цивилизации» – во множественном числе. А сегодня употребляется термин «цивилизация». То же слово, но в единственном числе. Потому что все и от всех зависят.

Да, сейчас у нас – глобализация, что, с одной стороны, конечно, хорошо. А с другой? Ведь то, что происходит в одной части мира, моментально сказывается на другой. И стоит какому-нибудь идиоту нажать ту самую «ядерную кнопку», так сразу же все и рухнет. А это значит, что развитие цивилизации делает мир все более и более хрупким. Одно неосторожное движение – и все. Тут всему конец настал, и никто никого не обыграл.

Но обратного пути на тысячелетия назад нет. Так что надо приучаться жить в другой реальности – современной.

Но хватит об идиотах. А что может сделать «простой человек», у которого под рукой этой самой кнопки нет? Ничего? Как бы ни так. Может, и многое. И речь идет не только об участии в выборах или каких-то других политических или экономических действиях, а еще и о поведении, и образе жизни. Вот об этом и поговорим в заключении.

Некоторые выводы

А вывод отсюда простой. Надо понимать, что наша цивилизация существует только потому, что пока еще не вступает в глобальные противоречия с тем, как существует Земля. Человек живет здесь до тех пор, пока он не пересек, как сейчас принято говорить, «красную линию». Вот только где она находится? Этого, к сожалению, никто не знает.

Тем не менее, есть такая теория «малых дел». Она говорит о том, что если даже вы не можете повлиять на решение какой-то глобальной проблемы – делайте то, что в ваших силах. В нашем случае не выбрасывайте куда попало мусор, не жгите костры в сухом лесу, и далее по списку. И не надо произносить модное слово «экология». Это не экология – это будущее вас, ваших детей и внуков.

Конечно, усилие каждого отдельного человека не сможет привести к каким-то глобальным изменениям этого мира. Но, как говорится, «делай, что должен, и пусть будет, что будет».