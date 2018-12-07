Как едим – так и живем?

Местные магазины, в которых продают в основном продукты местных производителей, под натиском торговых сетей закрываются, а пробиться на новые полки региональному бизнесу почти невозможно. Государство, правда, стало обещать организовать выездную торговлю, но обещанного властью, как известно, даже не три года ждут, а жить и работать надо сегодня. Об этом шла речь на форуме ТПП РФ «Качественные продукты – здоровая нация!» в Экспоцентре.

Идея этого мероприятия родилась в ходе реализации проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!», сообщил глава федеральной палаты Сергей Катырин. Проект, по его словам, преследует две цели: повысить качество продовольствия и продвинуть в регионах качественную продукцию местных производителей, обеспечить их участие в закупках для детских садов, школ, больниц. Неприятный момент сегодня кроется в требовании обеспечить для победы на торгах минимальную цену закупки. Торги выигрывают те, кто предлагает продукты низкого качества самого низкого ценового сегмента. Что делать?

По мнению представителя Минфина РФ Дмитрия Готовцева, нынешнее законодательство предоставляет приличный инструментарий, а вот органа госвласти, чтобы все регулировать и контролировать, нет. Надо его создать, разработать стандарты питания различных групп населения – дошкольников, школьников, пациентов больниц и т.д. Нужно также разработать стандартный контракт и привлекать к участию в торгах компании с безукоризненной репутацией.

На вопрос Сергея Катырина, когда же работа на этом направлении начнется, последовал ответ: уже в 2019 году.

Разработанные в СССР стандарты еще двадцать лет назад были лучшими в мире, а потом было решено, что соблюдать их – дело добровольное, вот и едим то, что едим, заявил доктор экономических и технических наук, профессор Геннадий Воронин. Стандарты надо делать обязательными для всех, а сертификация продуктов питания, лекарств, детских товаров абсолютно необходима, убежден он.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков попытался обрадовать участников мероприятия недавним запуском системы «Меркурий». Эта информационная система отслеживает путь от сырья до выпуска готовой продукции. Ежедневно в системе регистрируется до пяти миллионов ветеринарных и иных документов, подтверждающих состояние товара на всех этапах. Может, это и есть хотя бы частичный долгожданный ответ, предположили некоторые из участников форума, но большинство явно решило подождать и присмотреться.

А вот Главный государственный санитарный врач России Анна Попова убеждала, что сегодня продовольствие в стране в целом безопасно для здоровья. Вот только надо для полной безопасности разработать критерии качества, да и с фальсификатом пора начать бороться беспощадно. Так, один из приемов выпуска нелегальной продукции – ложная информация о компании-производителе. Проверки показывают, что по указанному в документах на продукцию адресу в таких случаях никакой фирмы нет. Остается верить, что все-все такие случаи выявляются. Ну, или почти все.

Чудеса все же бывают даже в нашей жизни. Одно из них, похоже, случилось на форуме. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, чтобы сделать обсуждаемую проблему осязаемой, организовала дегустацию продукции хлебопекарного предприятия из подмосковного Королева. Изделия понравились. Но, сообщила Елена Дыбова, предприятие загружено лишь на треть, пробиться в торговые сети не удается. И вот тут представитель российской мультиформатной продуктовой розничной компании Х5 Retaıl Group (40 000 магазинов), участвовавший в работе форума, сообщил, что готов провести переговоры с директором предприятия.

То есть, возможно, королевский продукт появится в магазинах сети. Но, как говорили участники форума после его завершения, для каждой, даже самой лучшей на своей территории местной компании, такой форум не организуешь, победу в торгах по госзаказу не обеспечишь. Нужны постоянная работа и поиск точек соприкосновения, наконец, необходимо соответствующее законодательное обеспечение. Иными словами, еще много воды утечет.

Материал предоставлен пресс-службой ТПП РФ.