Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?

Мне недавно задали интересный вопрос - почему так много успешных людей, но так мало счастливых? Давайте попробуем разобраться.

Три уровня личности

Когда мы ощущаем себя счастливыми? Не только в момент триумфа, достижения, свершения, а когда есть почти постоянное фоновое ощущение гармонии с собой и миром, радость бытия, некая глубинная удовлетворённость. Это действительно встречается крайне редко. Почему? Прежде всего, потому, что мы - существа изначально противоречивые, в нас самой природой и обществом заложены внутренние конфликты, разрешить которые весьма непросто, и это требует немалых усилий и осознанности.

Одна из моделей структуры человеческой личности предполагает наличие в ней трёх уровней - личностного, парного и социального. Личностный - это тот набор задатков, способностей, заложенных природой, которые настойчиво требуют своей реализации. Второй уровень - парный. Мы биологически разделены на два пола, что существенным образом оказывает влияние на развитие нашей личности. И третий уровень - социальный. Мы от природы - существа стадные. И длительное нахождение в полном одиночестве ведёт, ни много ни мало, к психическим расстройствам. Люди необходимы для развития нашей личности. И доказательства долго искать не надо, достаточно привести пример детей-маугли, которые утратили шанс стать человеком ввиду отсутствия людей в их окружении с раннего возраста.

Личностный уровень

Итак, что же такое личностный уровень? Каждый из нас рождается с целой палитрой заложенных природой задатков и способностей. И именно с такой «конфигурацией» мы созданы природой и востребованы этим миром.

Попробуйте заставить ребёнка, в котором заложен талант художника, не рисовать. Не получится. Он будет рисовать везде и всюду - веточкой на песке, гвоздем на стене, карандашом на любом подвернувшемся под руку листке бумаги. И в отсутствии возможности рисовать будет испытывать колоссальное напряжение. Это ярко выраженный пример, но поверьте, все заложенные в нас способности жаждут проявиться, вызывая негативные ощущения, эта потребность не реализуется.

Мы живём, растём, развиваемся, а если нет - то платим за это весьма высокую цену. Недаром существует такая фраза - то, что не используется, то гниет и болит. То есть, первый конфликт заложен на самом личностном уровне, поскольку мы далеко не все возможные задатки и способности развиваем и реализуем. Особенно этот эффект нарастает с возрастом - многие ли продолжают развивать себя и осваивать новые сферы деятельности в возрасте «за ...»? Этот процесс быстро начинает скукоживаться как шагреневая кожа нередко уже в возрасте 30-35 лет, а то и раньше. И вот «душа болит...», и начинаются процессы самоуничтожения, чтобы заглушить грызущий дискомфорт, внятного объяснения которому найти не получается. Тоска по несбывшемуся… И в ход идут алкоголь, наркотики, трудоголизм, любовные аддикции, адреналиновая зависимость. Какое уж тут счастье? А это ведь только начало...

Парный уровень

Следующий уровень - парный. В известной песне поётся - «разделились беспощадно мы на женщин и мужчин». Вот уж действительно беспощадно. Природа требует своего. Послушайте разговоры девушек и молодых женщин. Конечно, они будут о любви, о том, кто с кем и чем занимается, кто на кого как посмотрел, кто на ком женится, и кто с кем расстался. Точно так же, подойдя к группе молодых людей, вы услышите разговоры про секс и другие аспекты взаимоотношений с женщинами. Это биология. Фокус внимания сосредоточен на процессах создания пары и процессах воспроизводства себя. А теперь представьте - человек с развитыми способностями, который следует за своей природой как личность, должен в связи с требованием своей природы как представитель своего пола найти себе пару. У которой тоже есть свой набор интересов и влечений к чему-либо. Очевидно, что процесс сближения для построения длительных и прочных отношений будет очень сложным и содержать в себе потенциал конфликта между парным и личностным уровнем. Проще говоря, в большинстве случаев, чтобы сохранить отношения в паре нередко приходится отказываться от ряда собственных желаний и потребностей. Я люблю танцевать, а он не мыслит себя без походов. Я люблю спорт, а он – строить что-нибудь на даче... и так далее. Но то, от чего мы отказываемся, вызывает напряжение и внутренний конфликт, если с самим собой не удалось полноценно договориться и найти другие способы реализации потребности. То есть привести парный и личностный уровень в бесконфликтное состояние - задача нетривиальной сложности.

Социальный уровень

Рассмотрим, что же такое уровень социальный. Эта сфера взаимодействия человека и общества. Когда общество предъявляет свои требования и в ответ на их соблюдение предоставляет ресурсы, необходимые личности. То есть в структуре личности человека заложена способность и потребность жить в обществе. Но как этот уровень взаимодействует с двумя другими? Общепринятые истины о чем говорят? «Не будь белой вороной», «Тебе что, больше всех надо?» - это требование социума к его элементам с целью достижения максимального их единообразия. Логично - структура, состоящая из похожих, точно подогнанных друг к другу элементов, будет куда прочнее, чем состоящая из разнообразных элементов разной конфигурации.

Поэтому общество берет «ножницы» и старается максимально всех «выровнять». И тех, кого подравнять под общий стандарт не удаётся, чаще всего делает изгоями. Отсюда трагедии непризнанных гениев, талантов, обогнавших время, и т.д. То есть, это пример конфликта личностного и социального уровней. Что опять-таки демонстрирует, почему социальная успешность далеко не всегда делает человека счастливым. Уж очень дорого личности приходится зачастую платить за социальный успех... А как же взаимодействие с парным уровнем? Помните песню про Стеньку Разина? - «А позади-то слышен ропот - нас на бабу променял...». И Стенька топит княжну, разрешая таким образом конфликт между социальным и парным уровнем. Сколько пар распалось, потому что карьеру надо делать? Вот вам и влияние конфликта между уровнями на личную жизнь, а значит и на возможность быть счастливым. Потому что с огромным отрывом во всех опросах про то, что нужно человеку для счастья, лидируют любовь и счастливая семья...

Работа над счастьем

Так что же делать? Неужели счастье и гармония абсолютно недостижимы? Достижимы, конечно, но требуют огромной личностной работы. Когда человека раздирают противоречивые желания, «собрать» его может только высокая цель, находящаяся за пределами его жизни, высокие стремления, духовный рост, способный подчинить себе всю личность человека, сфокусировать все его стремления в одном направлении. Примеры? Ну, например, Мария и Пьер Кюри – семейная пара ученых, работающая вместе, получившая Нобелевскую премию и вырастившая двух дочерей. То есть реализация произошла на всех уровнях, личностном, социальном и парном, но, безусловно, объединяющей идеей было служение науке. Такие пары есть не только в науке, но и в искусстве. Например, Родион Щедрин и Майя Плисецкая. 57 лет счастливого брака и мировое признание их талантов. Думаю, примеров немало и в других сферах, но ввиду «немедийности» известности такие люди не получили. Но для нас главное – понять принцип: гармоничные отношения с собой, в паре и с миром, может построить только зрелая, реализовавшаяся личность. А это, безусловно, требует немалой работы над собой и поиска той самой цели за пределами человеческой жизни, которая может дать основу для построения собственной гармоничной личности.