Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»

Более 20 процентов россиян продолжают работать после выхода на пенсию. Об этом сообщается в докладе Минтруда, посвященного итогам комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год. При этом если говорить об общей тенденции, то у людей пенсионного и предпенсионного возрасте, шансов найти работу меньше, чем у более молодых россиян.

Работающие пенсионеры

В общей сложности более 9,6 млн российских пенсионеров на сегодняшний день работают. Как говорится в докладе Минтруда, на 1 января 2019 года, их доля составила 20,4% от общего числа пенсионеров в России.

«На 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих — 9 млн 669 тыс. 711 человек. Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года — 21,1 %)»,— цитирует ТАСС документ министерства.

Средний размер пенсии сегодня составляет 14 825,95 руб. Больше всего получают пенсионеры в Чукотском автономном округе (27 044,25 руб.), в Ненецком автономном округе (23 992,77 руб.), Магаданской области (23 239,31 руб.) и Камчатском крае (23 213,75 руб.). Самые маленькие пенсии в Дагестане (11 854,25 руб.), Кабардино-Балкарии (11 922,16 руб.) и в Калмыкии (12 672,60 руб.).

Каждый пятый

По официальным данным ПФР после выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый российский пенсионер.

Вместе с этим, как отмечается, численная доля пенсионеров, которые обратились за содействием в поиске подходящей работы в госучреждения службы занятости, зафиксирована на отметке 4,2 % от общей численности обратившихся россиян. Соответствующие данные предоставлены аналитиками Роструда.

Самый большой показатель – в Санкт-Петербурге (8,3 %), Сахалинской (7,4 %), Московской (7,6 %), Мурманской (8,0 %), а также во Владимирской (7,7 %), Смоленской (7,1 %) и Калужской областях (7,2 %), и в Севастополе (7,1 %). Самый низкий – в Ингушетии (0,2 %), Чеченской республике (0,1 %), Дагестане (0,6 %) и Кабардино-Балкарской республике (1,8 %).

Шансы есть у всех?

Несмотря на то, что в целом найти работу с возрастом становится все сложнее, востребованность некоторых категорий сотрудников в возрасте старше 55 лет у работодателей выше, чем у всех остальных. Как пишет «Коммерсант», эти выводы можно сделать после ознакомления с исследованием РАНХиГС «Оценка шансов на занятость работников предпенсионного и пенсионного возрастов».

Как показали итоги исследования за семилетний период (2010–2017 годы), шансы трудоустроиться у пожилых мужчин последовательно снижались для всех работников. Однако это не касалось тех мужчин предпенсионного возраста, кто имеет среднее профессиональное образование. Что касается женщин предпенсионного возраста, то шансы для их трудоустройства, наоборот, выросли. При этом, как отмечается, спрос стал расти на фоне сокращения шансов на трудоустройство для женщин в возрасте 25–64 лет по всем уровням, кроме начального профессионального.

При этом, как отмечают эксперты, если говорить в общем, то мужчины и женщины предпенсионного возраста (кроме тех, кто более образован) имеют более низкие шансы на трудоустройство. Однако для женщин, как пишет «Ъ» предпенсионного возраста с высшим образованием вероятность трудоустройства больше (индикатор равен 2), чем в среднем для всех работников, возраст которых составляет 25–64 лет.