Каждый пятый – «неформал». Росстат назвал число работающих в теневом секторе экономики россиян

Как показывают обновленные данные Росстата, доля россиян, которые работают в неформальном секторе экономики, за второй квартал текущего года стала больше на полтора миллиона человек. Теперь она составляет 21,3% от общего количества занятых граждан. Как считают аналитики, во многом это можно объяснить тенденцией сокращения малого бизнеса, перепрофилированием предприятий в ИП, либо получением статуса «самозанятых».

Работа в тени

Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, данные по неформальной занятости особо ярко выражены в весенне-летний сезон. Именно в этот период в сфере сельского хозяйства наблюдается рост числа официально не оформленных работников. Если сравнивать со вторым кварталом прошлого года, то в любом случае речь идет о приросте показателя на 566 тыс. человек, что составляет 3,9%.

Как выяснилось, доля неформально занятых в российской экономике вырастает из года в год на целый процентный пункт. Все это привело к тому, что сегодня этот показатель достиг самого высокого значения, начиная с 2016 года – в период, когда экономика нашей страны выбиралась из рецессии. Тогда число занятых в неформальной экономике было аналогично числу сегодняшних «неформалов»: 15,4 млн человек (21,2% от общего числа занятых).



Если вернуться к более конкретным цифрам, то, как показали итоги второго квартала этого года, число работающих неофициально, достигло 15,25 млн человек. То есть на сегодняшний день в неформальном секторе занят каждый пятый житель России. При этом мужчин (8,36 млн) больше, чем женщин (6,89 млн).

Где больше всего «неформалов»

Самый большой уровень неформальной занятости был зарегистрирован в республиках Северного Кавказа. Так, в Чеченской республике этот показатель находится на уровне 65,5% от всего занятого населения, в Ингушетии – 50%, Кабардино-Балкарии – 49,6%, Дагестане – 43,7%. Немного меньше неофициально работающих – в Республике Алтай и в Крыму (по 41,3%), а также на Ставрополье (41,6%) и в Бурятии (40,5%).

Самый низкий процент занятых в неформальном секторе - в Санкт-Петербурге (10%), Ханты-Мансийском автономном округе (9,7%), Хабаровском крае (9,4%), Мурманской области (8,6%), Ненецком (8,4%) и Ямало-Ненецком (7,6%) автономных округах, а также в Москве (4,1%) и на Чукотке (1,2%).

Эксперты отмечают, что на Кавказе наблюдается дефицит рабочих мест, официально там просто негде работать, но фактически население работает, просто не ставит об этом в известность государство.

Что говорят эксперты

Как считает профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский, увеличение доли неформального сектора связано с сокращением малого бизнеса. «Сравните с числом закрываемых бизнесов, малых предприятий. Кто-то переходит в микропредприятия, а кто-то завязывает отношения с государством и становится самозанятым», — отмечает аналитик.



Как выяснил Росстат, число малых предприятий (в том числе и микропредприятий) за 2018 год сократилось на 3,3% в сравнении с 2017 годом. А вот если говорить только о малых предприятиях, то их за первые месяцы этого года стало меньше почти на 7%.

Тем не менее, по мнению директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, сегодня рассуждать о какой-то тенденции роста доли неформальной экономики пока что рано. «Изменения несущественные. Есть небольшой переток работников, занятых в ООО, различных юрлицах, в индивидуальные предприниматели. Они более выгодное положение видят в этом статусе», — резюмировал эксперт.