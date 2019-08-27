«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?

Около 34 миллионов человек, которые ведут трудовую деятельность в России, имеют избыточную или недостаточную компетенцию для занимаемой ими должности. Аналитики определяют эту ситуацию как попадание в так называемую «квалификационную яму». Соответствующая информация, как сообщает РИА Новости, содержится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

Статистика несоответствий

Эксперты, ставшие авторами исследования, ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По их информации, речь идет о том, что во всем мире трети трудоспособных людей приходится сталкиваться с данной проблемой. В называемой «квалификационной яме» (skills mismatch) оказывается 1,3 миллиарда наемных работников. Вместе с этим, как считают эксперты, примерно через десять лет данный показатель станет больше еще на сто миллионов человек. Что касается России, то здесь количество таких сотрудников подходит к отметке к 34 миллионов человек.

В документе также говорится о том, что проблема «кадровой ямы» - одна из самых основных на современном рынке труда. Около 1 млрд работоспособного населения (36% занятых) занимают рабочие месте не соответствующие их квалификации. При этом 45% работодателей говорят о проблемах с подбором кадров, а еще 27% — о несоответствии соискателей профессиональным или коммуникационным требованиям должности, на которую они претендуют.

Как рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, сегодняшние технологии, в частности, искусственный интеллект, роботы и интернет могут оставить без работы в России около миллиона человек. То есть, ситуация с каждым годом только усугубляется.

Потери ВВП

Авторы доклада сообщают, что в 2017 году мировой ВВП уже недосчитался по причине «кадровой ямы» огромной суммы: пяти триллионов долларов. Вместе с этим, как выяснили аналитики, в ближайшие десять лет качественный переход к «новому типу социального контракта» может повысить валовый внутренний продукт в ряде государств на 0,5%-2% в год.

Примечательно, что некоторое время назад глава кабмина России Дмитрий Медведев сообщал, что санкции, а также торговые войны негативным образом отражаются на состоянии рынка труда.

«Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые воины, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом. Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики», - резюмировал премьер-министр.