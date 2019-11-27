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Качество жизни. Ученые Финуниверситета выяснили, в каких городах комфортней всего живется россиянам

27 Ноября 2019 153 0 Исследования
Качество жизни. Ученые Финуниверситета выяснили, в каких городах комфортней всего живется россиянам

Соответствующие исследования проводятся Финансовым университетом при Правительстве РФ с 2014 года. В этом году исследователи опросили жителей 78 российских городов с населением свыше 250 тысяч человек, выясняя их мнение по поводу работы местных властей, коммунальных и дорожных служб, качества медобслуживания, развития образования и культуры. Рейтинг качества жизни среди крупных и средних городов России возглавила Казань, а Москва оказалась лишь на пятом месте.

Самую высокую оценку качеству своей жизни дали жители Казани. Примечательно, что годом ранее столица Татарстана занимала только четвертую строчку рейтинга. Лидер 2018 года – Тюмень - спустилась на третью позицию, пропустив вперед себя Грозный. Москва  заняла  пятое место, уступив  Краснодару, за столицей на шестом месте  расположился Санкт-Петербург,  за ним следуют Иркутск, Севастополь, Уфа, а замыкает ТОП-10  рейтинга Кемерово.

В ходе исследования ученые принимали во внимание целый ряд факторов.

В частности, учитывалось общее положение дел в городе, доля граждан, довольных жизнью,  работой, уверенных в завтрашнем дне и не планирующих переезжать в поисках лучшей жизни.

Важна была оценка работы дорожной полиции, служб, которые обслуживают и ремонтируют дороги, организаций ЖКХ, качество общественного транспорта и так далее. Принимался во внимание уровень медицинского обслуживания и образования, благоустройства города,  состояние жилого фонда и культурной инфраструктуры.

И как выяснилось, даже у лидеров рейтинга не  все гладко.

Жители столицы Татарстана выше всего оценили общее состояние дел в городе, а также ситуацию на дорогах. Если говорить об оценке состояния жилого фонда и благоустройства города, то по этому пункту Казань уступила  Грозному, а вот по уровню эффективности местной власти — Грозному и Тюмени, по качеству медицины — Севастополю и Новороссийску, по образованию и культуре — Москве, Краснодару и Красноярску.

Столица Чечни оказалась лидером по оценке эффективности местной власти, по состоянию жилого фонда и благоустройства города. Но уровень местной медицины, образования и культуры жители посчитали город весьма низким: по этим показателям Грозный занял  66-е и 38-е места из 78-ми.

В Москве  самую высокую  оценку получила культура, самую низкую — работа городских властей. Аналогичная ситуация и у «соседей про рейтингу». Жители Краснодара — выше всего оценивают развитие в городе культуры и образования, ниже всего — работу местной власти. Санкт-Петербург по качеству работы местной власти оказался аж на 60 месте, зато общему положению дел в городе жители дали высшую оценку.

Серии социологических опросов проводились в несколько этапов летом и осенью 2019 года. В каждом городе-участнике  исследования было  опрошено не менее 600 человек.

Лидеры рейтинга также стали лауреатами  премии Финансового университета при Правительстве РФ.

Награды в номинации  «Город с наиболее эффективной системой управления» удостоился Грозный. За достижения в повышении качества жизни наградили Казань. Самым благоустроенным признали Краснодар.

Как сообщал «Капитал страны», награды были вручены в первый день работы VI Международного форума Финансового университета.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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