Качество жизни. Ученые Финуниверситета выяснили, в каких городах комфортней всего живется россиянам

Соответствующие исследования проводятся Финансовым университетом при Правительстве РФ с 2014 года. В этом году исследователи опросили жителей 78 российских городов с населением свыше 250 тысяч человек, выясняя их мнение по поводу работы местных властей, коммунальных и дорожных служб, качества медобслуживания, развития образования и культуры. Рейтинг качества жизни среди крупных и средних городов России возглавила Казань, а Москва оказалась лишь на пятом месте.

Самую высокую оценку качеству своей жизни дали жители Казани. Примечательно, что годом ранее столица Татарстана занимала только четвертую строчку рейтинга. Лидер 2018 года – Тюмень - спустилась на третью позицию, пропустив вперед себя Грозный. Москва заняла пятое место, уступив Краснодару, за столицей на шестом месте расположился Санкт-Петербург, за ним следуют Иркутск, Севастополь, Уфа, а замыкает ТОП-10 рейтинга Кемерово.

В ходе исследования ученые принимали во внимание целый ряд факторов.

В частности, учитывалось общее положение дел в городе, доля граждан, довольных жизнью, работой, уверенных в завтрашнем дне и не планирующих переезжать в поисках лучшей жизни.

Важна была оценка работы дорожной полиции, служб, которые обслуживают и ремонтируют дороги, организаций ЖКХ, качество общественного транспорта и так далее. Принимался во внимание уровень медицинского обслуживания и образования, благоустройства города, состояние жилого фонда и культурной инфраструктуры.

И как выяснилось, даже у лидеров рейтинга не все гладко.

Жители столицы Татарстана выше всего оценили общее состояние дел в городе, а также ситуацию на дорогах. Если говорить об оценке состояния жилого фонда и благоустройства города, то по этому пункту Казань уступила Грозному, а вот по уровню эффективности местной власти — Грозному и Тюмени, по качеству медицины — Севастополю и Новороссийску, по образованию и культуре — Москве, Краснодару и Красноярску.

Столица Чечни оказалась лидером по оценке эффективности местной власти, по состоянию жилого фонда и благоустройства города. Но уровень местной медицины, образования и культуры жители посчитали город весьма низким: по этим показателям Грозный занял 66-е и 38-е места из 78-ми.

В Москве самую высокую оценку получила культура, самую низкую — работа городских властей. Аналогичная ситуация и у «соседей про рейтингу». Жители Краснодара — выше всего оценивают развитие в городе культуры и образования, ниже всего — работу местной власти. Санкт-Петербург по качеству работы местной власти оказался аж на 60 месте, зато общему положению дел в городе жители дали высшую оценку.

Серии социологических опросов проводились в несколько этапов летом и осенью 2019 года. В каждом городе-участнике исследования было опрошено не менее 600 человек.

Лидеры рейтинга также стали лауреатами премии Финансового университета при Правительстве РФ.

Награды в номинации «Город с наиболее эффективной системой управления» удостоился Грозный. За достижения в повышении качества жизни наградили Казань. Самым благоустроенным признали Краснодар.

Как сообщал «Капитал страны», награды были вручены в первый день работы VI Международного форума Финансового университета.