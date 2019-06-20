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Живущие в смартфонах. Что происходит с мобильным интернетом в России?

20 Июня 2019 272 0 Общество
Живущие в смартфонах. Что происходит с мобильным интернетом в России?

В России зафиксировали рекордный рост мобильного интернет-трафика. По данным Минкомсвязи РФ за первый квартал 2019-го пользователи скачали и передали в полтора раза больше данных, чем за такой же период прошлого гола и почти столько же, сколько и за весь 2016 год. Трафик взлетел больше чем на 1 млрд Гб. Эксперты считают, что такой быстрый рост мобильного интернета на территории России можно объяснить, как минимум, двумя причинами: расширением числа пользователей смартфонов и возросшим интересом пользователей к видео и играм.

Тенденции

За первый квартал этого года объем мобильного интернет-трафика взлетел на 1,1 млрд Гб - в полтора раза в сравнении с данными за 2018 год), пишут «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи. Как отмечают эксперты, это является рекордным ростом в абсолютных показателях в годичном исчислении - до этого трафик измерялся сотнями миллионов.

При этом, согласно данным министерства, трафик так называемых «проводных провайдеров» за год поднялся только на 14,5%.  Правда, если брать абсолютные цифры, его потребление российскими абонентами пока что в несколько раз больше: за первый квартал 2019 года «проводной трафик»  составил 11,1 млрд Гб, а мобильный трафик — 3,3 млрд Гб.

Собственно динамика использования мобильного интернета абсолютно противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь – информация об этом также содержится в материалах Минкомсвязи. По информации аналитиков, за один год продолжительность общения по мобильным телефонам в нашей стране ( речь идет о традиционной коммуникации, без использования сервисов типа WhatsApp или Skype) упала почти на 3%. За период с января по март текущего года россияне проговорили по мобильникам  108,5 млрд минут.

«Битва» с мессенджерами

По мнению экспертов, существует связь между ростом потребления мобильного интернета и сокращением голосового трафика. На одной стороне – возможность абонентов говорить «столько, сколько могут», и в этом плане пока нет никаких предпосылок для увеличения продолжительности переговоров. Но обратная сторона свидетельствует о том, что все больше голосовых звонков «уходит» в мобильные приложения. Кроме этого, как отмечает эксперт, изменяется и сам профиль общения – по факту, вместо звонков россияне все чаще общаются с помощью переписки в мессенджерах.

Тем не менее, как поясняет аналитик, тенденции на рынке мобильного интернета все-таки определяются не  только  мессенджерами. На рост трафика прямо влияют невысокие цены, которые, например, устанавливаются на доступ в Сеть, а также на звонки. На сегодняшний день в России самые низкие тарифы в мире, о чем уже несколько раз говорили участники рынка и аналитики.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, этого удалось добиться в результате серьезной конкуренции, которая сложилась между операторами. Высокий уровень конкуренции вынудил вернуть в прошлом году «вредные и ведущие к сокращению доходов операторов» безлимитные тарифы на интернет.

Мобильное видео

Еще одна причина, которая привела к росту спроса на мобильный интернет, связана с выросшим количеством  подключенных к сотовым сетям смартфонов. По словам экспертов, их проникновение уже превышает 60%. При этом есть закономерность: чем больше смартфонов, тем в большем объеме используется мобильный интернет.

Если говорить подробно и на примере, то проникновение смартфонов той же сети МТС за первый квартал этого года достигло 71,3%, о чем свидетельствует отчетность компании. А вот 59,8% сотовых абонентов оператора использовали уже мобильный интернет.

Эксперт из iKS-Consulting Максим Савватин поясняет, что рост дата-трафика также можно объяснить мобильным видео. Пользоваться большим объемом гигабайтов пользователей подталкивают онлайн-кинотеатры и другие видеосервисы.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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