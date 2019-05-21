Живущие в сети. Как работодатели ищут и проверяют сотрудников в социальных сетях?

По данным исследований, около половины всех российских компаний задействует социальные сети в качестве одного из основных инструментов для получения сведений о кандидатах и уже работающих сотрудниках.

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Социальные сети активно используются компаниями и частными предпринимателями не только для проверки сведений кандидатов, но и для поиска новых сотрудников. Согласно опросам, таковых работодателей на сегодняшний день 60%. Остальные 40% фирм предпочитают не использовать ресурсы социальных сетей для поиска сотрудников. За 3 года этот показатель вырос на 3%: в 2016 году ровно 50% компаний искали новых работников через данные ресурсы в сети. Более половины компаний (около 56%) вообще не следят за активностью работников в социальных сетях. Эти данные были получены в результате опроса, проведенного среди 500 менеджеров высшего звена в марте и апреле текущего года.

Проверки

17% компаний используют сведения из соцсетей для подбора работников. За последние 4 года таких работодателей стало практически в полтора раза больше: в 2013 году 23% и 33% на сегодняшний день.

Причем большинство компаний использует данный метод применительно ко всем кандидатам, вне зависимости от должности и особенностей резюме самого претендента на место. Около 21% работодателей использует социальные сети для получения сведений только о сотрудниках и кандидатах на места высшего звена. Примерно 16% компаний проверяет в соцсетях специалистов по продажам: кассиров, продавцов, менеджеров и др.

Офисный персонал попадают под такие проверки в 8% случаев. Работники, каким-либо образом связанные с материальной ответственностью, проверяются лишь в 5% компаниях. Самый низкий уровень проверок среди секретарей и начальников отделов – их данные проверяются в социальных сетях только 3% работодателей.

Остальные 23% опрошенных работодателей называли различные отдельные должности: SEO-оптимизаторы, сотрудники PR-отделов, операторы call-центров, маркетологи и др.

Доступ

Также сегодня наблюдается тенденция ограничения доступа к интернету среди сотрудников. 27% компаний блокируют выход в интернет своим работникам. Наряду с этим увеличилось количество предприятий, которые вводят понятие коммерческой тайны: в 2015 году таких работодателей было 25%, а в конце 2018 года уже 37%. Ограничивая доступ к интернету сотрудникам, компании делают это, в первую очередь, опасаясь разглашения коммерческой тайны. И 21% работодателей блокирует выход в интернет с рабочего места для того, чтобы не подставлять под удар свой имидж и брэнд.

18% компаний запрещают сотрудникам размещать в сети различные комментарии о работе и руководстве. В 20% фирм есть официальный запрет на распространение в интернете фотографий в рабочей форме предприятия или с его рабочих мест.

Вдобавок стоит отметить, что среди опрошенных компаний, готовы премировать сотрудников только 24%. Совсем отказываются выдавать премии 54% работодателей, а остальные – пока что воздерживаются от точного ответа на этот вопрос.