Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАЙ, 19:23 МСК
USD (ЦБ)    64,5372
EUR (ЦБ)    71,9654

21 МАЙ, 19:23 МСК
USD (ЦБ)    64,5372
EUR (ЦБ)    71,9654
﻿

Живущие в сети. Как работодатели ищут и проверяют сотрудников в социальных сетях?

21 Мая 2019 641 0 Экономика
Живущие в сети. Как работодатели ищут и проверяют сотрудников в социальных сетях?

По данным исследований, около половины всех российских компаний задействует социальные сети в качестве одного из основных инструментов для получения сведений о кандидатах и уже работающих сотрудниках.

Поиск

Социальные сети активно используются компаниями и частными предпринимателями не только для проверки сведений кандидатов, но и для поиска новых сотрудников. Согласно опросам, таковых работодателей на сегодняшний день 60%. Остальные 40% фирм предпочитают не использовать ресурсы социальных сетей для поиска сотрудников. За 3 года этот показатель вырос на 3%: в 2016 году ровно 50% компаний искали новых работников через данные ресурсы в сети. Более половины компаний (около 56%) вообще не следят за активностью работников в социальных сетях. Эти данные были получены в результате опроса, проведенного среди 500 менеджеров высшего звена в марте и апреле текущего года.

Проверки

17% компаний используют сведения из соцсетей для подбора работников. За последние 4 года таких работодателей стало практически в полтора раза больше: в 2013 году 23% и 33% на сегодняшний день.

Причем большинство компаний использует данный метод применительно ко всем кандидатам, вне зависимости от должности и особенностей резюме самого претендента на место. Около 21% работодателей использует социальные сети для получения сведений только о сотрудниках и кандидатах на места высшего звена. Примерно 16% компаний проверяет в соцсетях специалистов по продажам: кассиров, продавцов, менеджеров и др.

Офисный персонал попадают под такие проверки в 8% случаев. Работники, каким-либо образом связанные с материальной ответственностью, проверяются лишь в 5% компаниях. Самый низкий уровень проверок среди секретарей и начальников отделов – их данные проверяются в социальных сетях только 3% работодателей.

Остальные 23% опрошенных работодателей называли различные отдельные должности: SEO-оптимизаторы, сотрудники PR-отделов, операторы call-центров, маркетологи и др.

Доступ

Также сегодня наблюдается тенденция ограничения доступа к интернету среди сотрудников. 27% компаний блокируют выход в интернет своим работникам. Наряду с этим увеличилось количество предприятий, которые вводят понятие коммерческой тайны: в 2015 году таких работодателей было 25%, а в конце 2018 года уже 37%. Ограничивая доступ к интернету сотрудникам, компании делают это, в первую очередь, опасаясь разглашения коммерческой тайны. И 21% работодателей блокирует выход в интернет с рабочего места для того, чтобы не подставлять под удар свой имидж и брэнд.

18% компаний запрещают сотрудникам размещать в сети различные комментарии о работе и руководстве. В 20% фирм есть официальный запрет на распространение в интернете фотографий в рабочей форме предприятия или с его рабочих мест.

Вдобавок стоит отметить, что среди опрошенных компаний, готовы премировать сотрудников только 24%. Совсем отказываются выдавать премии 54% работодателей, а остальные – пока что воздерживаются от точного ответа на этот вопрос.

 

 

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Безысходность или закономерность? Медики все чаще принимают подарки от фармацевтов

Безысходность или закономерность? Медики все чаще принимают подарки от фармацевтов
Общество

В России будут изымать автомобили у пьяных водителей и производить электромобили, американцы уходят из Китая и другие новости

В России будут изымать автомобили у пьяных водителей и производить электромобили, американцы уходят из Китая и другие новости
События и факты

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?
Экономика

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?
Политика 1

Узнай, страна

В Волгограде заработало производство по выпуску пластикатов пониженной горючести

В Волгограде заработало производство по выпуску пластикатов пониженной горючести

В Курганской области пущен в эксплуатацию новый завод по выпуску труб в специальной изоляции

В Курганской области пущен в эксплуатацию новый завод по выпуску труб в специальной изоляции

В Подмосковье открыли первый в России Детский центр протезирования

В Подмосковье открыли первый в России Детский центр протезирования

В Калининградской области создали первый в регионе плодово-ягодный промышленный кластер

В Калининградской области создали первый в регионе плодово-ягодный промышленный кластер

Новости дня

18:47 Песков прокомментировал призыв Зеленского усилить санкции против России Песков прокомментировал призыв Зеленского усилить санкции против России
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
18:29 Подсчитана средняя стоимость приготовления окрошки Подсчитана средняя стоимость приготовления окрошки
18:09 Онколог назвал продукты, вызывающие рак Онколог назвал продукты, вызывающие рак
17:37 Названа дата проведения досрочных выборов в Верховную раду Названа дата проведения досрочных выборов в Верховную раду
17:01 Людям с ВИЧ разрешили усыновлять детей Людям с ВИЧ разрешили усыновлять детей
16:38 В России ожидается новый скачек цен на бензин В России ожидается новый скачек цен на бензин
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
16:07 Госдума разрешила посещать пациентов в реанимации Госдума разрешила посещать пациентов в реанимации

Узнай, страна!

18:59 В Волгограде заработало производство по выпуску пластикатов пониженной горючести В Волгограде заработало производство по выпуску пластикатов пониженной горючести
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:57 В Тамбове назвали имена лучших актеров России 2019 года В Тамбове назвали имена лучших актеров России 2019 года
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
14 МАЙ, 21:45 Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области
09 МАЙ, 14:51 В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка» В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter