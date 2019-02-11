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Жилье, экология и безопасность. Сколько стоят майские указы Путина

11 Февраля 2019 8106 0 Экономика
Жилье, экология и безопасность. Сколько стоят майские указы Путина

Российское правительство обнародовало информацию об итоговых объемах финансирования и задачах, которые ставят национальные проекты. Для их реализации в течение шести лет потребуется около 25,7 трлн руб. В опубликованных документах речь идет о комплексном плане модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, которые были сформированы с целью реализации майского указа президента России Владимира Путина.

Кто будет платить

В указе определяются цели и задачи на весь путинский, четвертый по счету, президентский срок. Вплоть до 2024 года. Речь идет о двенадцати стратегических направлениях: демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, а также малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Как пишет РБК, для реализации целей по каждому направлению были сформированы нацпроекты (инфраструктурный план считается 13-м нацпроектом). Кураторство над ними взяли профильные вице-премьеры, руководителями были назначены федеральные министры, которые будут нести персональную ответственность за исполнение, а администраторами будут назначены заместители министров.

В общей сложности, как говорится в опубликованных правительственных материалах, на нацпроекты, которые должны быть реализованы до 2024 года, потребуется 25,7 трлн руб. Из этой суммы 13,2 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,5 трлн руб. планируется найти посредством внебюджетных источников, а 4,9 трлн руб. будут профинансированы из региональных бюджетов. Плюс 147,8 млрд руб. планируется взять из средств государственных внебюджетных фондов.

Какой проект самый дорогой

Самый дорогой национальный проект, который потребует больше всего вложений – план модернизации магистральной инфраструктуры. Он будет стоить 6,35 трлн руб. (не учитывая стоимость энергетической части плана), из которых 3 трлн руб. будут обеспечены за счет федерального бюджета, еще 58,7 млрд руб. поступит от регионов, а оставшиеся 3,3 трлн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо 4,78 трлн руб., на проект «Экология» – 4,04 трлн руб. А вот бюджет нацпроекта «Демография», который, согласно задумке, должен увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет и «увеличить коэффициент рождаемости» потребует 3,11 трлн руб.

Меньше всего затрат потребуют национальные проекты, связанные с производительностью труда и поддержкой занятости россиян (бюджет 52,1 млрд руб.), культуре (потребуется около 113,5 млрд руб.), а также с малым и средним предпринимательством (481,5 млрд руб.). Есть еще один проект – «Цифровая экономика», реализация которого потребует 1,6 трлн руб. (не учитывая альтернативные источники финансирования).

Когда?

Кроме стоимости самих проектов, правительство также обозначило сроки их реализации. В частности, утверждается, что все программы уже начали исполняться: некоторые с 1 января этого года, еще несколько – с октября-декабря прошлого года. Сроки, когда проекты должны быть реализованы, обозначены 2024 годом. Тем не менее, в правительстве решили расписать так называемые «календари событий» для национальных проектов. Также сообщается о том, что в каждый нацпроект было включено от трех до одиннадцати федеральных проектов.

Как отмечает РБК, цели майского указа и национальных проектов, как правило, формулируются в цифровом выражении: увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет, снизить долю перегруженных автодорог на 10%, увеличить объем жилищного строительства минимум до 120 млн кв. м в год и так далее. При этом, если вчитываться более подробно, то часть формулировок выглядит весьма абстрактно, как пример – «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (речь идет о национальном проекте по образованию).

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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