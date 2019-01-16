«Жестокий вариант». Что ждет Великобританию после провала соглашения по Brexit

Британский парламент проголосовал против соглашения с Европейским союзом о Brexit, который предложила премьер-министр Тереза Мэй. Заседание состоялось 15 января, когда за соглашение с Евросоюзом проголосовало 202 парламентария, а против в два раза больше – 432. В самом ЕС уже выразили сожаление по этому поводу, заявив, что готовятся к «жесткому варианту» выхода Лондона из ЕС.

Вотум недоверия

Провал соглашения в парламенте Великобритании стал крупнейшим поражением британского премьер-министра за последние 95 лет. Как отмечают аналитики, это говорит о том, что у Мэй не получилось доказать парламентариям выгоду от соглашения между Лондоном и Брюсселем, которое было заключено по итогам полуторагодичных переговоров в ноябре 2018 года.

14 января Тереза Мэй объявила о том, что достигнутое соглашение несовершенно, и перед голосованием по Brexit его нужно пересмотреть повторно. Это необходимо вне зависимости от того, какого мнения придерживаются депутаты. Плюс ко всему, Мэй заявила, что выход Британии из Евросоюза без сделки угрожает стране расколом.

Тем не менее, после такого провального голосования существует, как минимум, два сценария дальнейшего развития событий: жесткий выход британцев из ЕС либо отмена соглашения. В свете таких событий лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и вовсе выступил с предложением вынести Терезе Мэй вотум недоверия. Заседание по этому поводу состоится уже 16 января.

Со своей стороны Тереза Мэй заявила, что если парламент подтвердит свое доверие, то она готова представить план дальнейших действий уже к ближайшему понедельнику, 21 января.

Выйти без соглашения

После того, как парламентарии «катастрофически» отвергли предложение Терезы Мэй, в разговоре с РИА Новости член палаты лордов от лейбористской партии Морис Гласман заявил, что вариант выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения возможен. Что касается второго референдума, то его проведение, по словам политика, маловероятно.

«Проблема с проведением второго референдума заключается в том, что они оставили это на последний момент. Референдум требует шести месяцев на организацию, а часы тикают», – объяснил Гласман, подчеркнув реальную возможность уйти из ЕС без соглашения.

Еврокомиссия сожалеет

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер выразил сожаление в связи с результатами голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit, о чем говорится в его заявлении. «Риск беспорядочного отделения Соединенного Королевства увеличился с голосованием сегодняшнего вечера», – подчеркнул Юнкер. Он также отметил, что Еврокомиссия не хочет варианта «жесткого» Brexit, но будет продолжать работу, чтобы подготовить Евросоюз к такому развитию событий.

Аналогичную точку зрения выразил и премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в Европарламенте в среду. Он также заявил о своем сожалении в связи с решением британского парламента отклонить соглашение по Brexit.

Вместе с этим Санчес добавил, что он с уважением относится к решению парламента Британии, но считает ошибкой сам отказ от соглашения, которое, как он убежден, является «наилучшим из возможных». Кроме этого, это соглашение – лучшая защита интересов обеих сторон.

В целом же, как сообщил премьер-министр Испании, страны Евросоюза проводят необходимую работу над принятием необходимых мер, чтобы минимизировать последствия от возможного выхода Лондона из ЕС без соглашения.