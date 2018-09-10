«Жестко разгоняли митингующих и избивали активистов». Как власти ответили на протесты против пенсионной реформы

9 сентября, в единый день голосования, по России прокатилась волна акций протеста, участники которых выступили против повышения пенсионного возраста. Выйти на митинги россиян призвал Алексей Навальный, который ранее был арестован на 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей». В этот раз акции протеста были запланированы более чем в 90 городах России. Многие из них не были согласованы с местными властями. Вероятно, именно этот факт позволил сотрудникам полиции проявлять не самое гуманное отношение к митингующим.

Охота на организаторов

Главный повод массовых митингов, которые прошли по всей России – недовольство предстоящей пенсионной реформой. Инициировал акции протеста Алексей Навальный. Поддержать намерения оппозиционера решили сторонники политика из 81 города. Однако только в 12 населенных пунктах организаторы смогли согласовать митинги с местными властями. В Санкт-Петербурге, к примеру, власти сначала дали разрешение, но потом передумали. Свой отказ они объяснили тем, что в месте запланированной акции протеста якобы прорвало трубу.

Более того, по многочисленным сообщениям из регионов (не только от представителей штабов Навального, но и других заявителей митингов), организаторов акций «задерживали сильно заранее». Поводом для этого использовались разные: например, пост в социальных сетях, анонсирующий акцию протеста. Подобное правоохранители расценивали как организацию несогласованного мероприятия.

Напомним также, что самого Алексея Навального арестовали еще 25 августа, задержав его на 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей». Статья – о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Жесткий разгон

В общей сложности за вчерашний день на митингах задержали 1018 человек. Больше всего задержанных – в Санкт-Петербурге, где в отделения полиции было доставлено около 450 человек. В Екатеринбурге задержали 183 человека, в Краснодаре – 60, еще по 43 человека в Омске и Москве. Кроме этого, в российской столице было возбуждено два уголовных дела, в которых речь идет «о насилии по отношению к представителям власти». Информацию о том, сколько человек было задержано на акциях, сообщает сайт «ОВД-инфо».

По информации «Эхо Москвы», задержанных на самом деле было больше. Однако, судя по свидетельствам очевидцев и журналистов, присутствующих на митингах, сотрудники полиции не просто уводили митингующих в автозаки, а проявляли к ним жестокость. Вот что пишет радиостанция на своем сайте:

«Питерские полицейские жестко разгоняли митингующих и избивали активистов, уводили в автозаки в том числе стариков, женщин и детей. Дубинки также пустили в ход новосибирские и московские стражи порядка. В столице самые жесткие задержания были у метро "Театральная". Там от росгвардейцев досталось в том числе и журналистам».

Особую свирепость Росгвардии политологи в шутку объясняют расследованием Навального о коррупционных схемах при поставках еды в правоохранительную структуру.

Избили полицейского?

Как было сказано выше, в Москве было заведено два уголовных дела по статье о насилии в отношении сотрудников полиции. Речь идет, уточняет телеграм-канал «Правозащита Открытой России», о статье 318 Уголовного кодекса.

До этого, как сообщал официальный сайт СК, в российской столице против одного из участников пенсионного митинга было возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, не представляющего опасность для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК).

Согласно версии следствия, 9 сентября нарушитель «нанес сотруднику полиции удары в область головы», из-за чего сотрудник полиции получил телесные повреждения. Еще ранее говорилось о том, что задержанный участник несанкционированной акции «оказал активное сопротивление и противодействие сотруднику полиции».

Жириновский засветился

Представители российских властей также решили принять участие в митингах. Одним из них стал Владимир Жириновский, присутствие которого на Пушкинской площади в центре Москвы вызвало неоднозначную реакцию. Политик прибыл на митинг, чтобы пообщаться с митингующими, но внезапно в свой адрес он услышал оскорбительные выражения. Это и стало поводом для потасовки.

Как рассказал депутат Василий Власов от ЛДПР, который также был на месте инцидента, потасовка была спровоцирована некими людьми. «Когда мы уже собрались уходить, определенные провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону. Были определенные провокаторы, человек пять, от силы десять. <…> Мы попросили одного товарища, который был больше всего активен, (показать) нам свой паспорт. Нам было интересно. Он отказался свой паспорт показывать», – рассказал Власов РИА Новости. Отметив, что в этом случае «крови точно не было».