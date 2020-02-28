Жертвы неблагодарности. Как все отдать и ничего не получить?

«Я всем для него пожертвовал (ла), отдала лучшие годы!» Часто вы слышали от других или сами говорили эту фразу с горечью и обидой, с ощущением несправедливости мира и неблагодарности близких? Если часто, то у нас есть для вас новость. Ждать даже простого «спасибо» за то, что мы кому-либо пожертвовали себя - пустая трата сил. Давайте разберемся – плохая это новость или прекрасная?

Основная проблема, в основе которой лежит постоянное жертвование своими интересами во имя интересов другого человека, заключается в следующем.

Если мы что-то отдали, значит, нам это было не особенно нужно.

Даришь другому дорогие подарки, отказывая себе в самом необходимом? Значит, не умеешь тратить деньги на собственное удовольствие. Или же это удовольствие куда меньше, чем ощущение кайфа от того, что ты облагодетельствовал другого.

Перестраиваешь свои планы, если другой попросит о любой услуге? Значит, ценишь свои нужды меньше. Внешняя оценка «хорошести» по значимости для тебя многократно превышает собственную.

Готов на что угодно, лишь бы снять груз моральных и материальных забот с другого человека? Значит, ключевым критерием ценности собственной жизни для тебя является полезность для других.

Систематически жертвовать собой ради другого – значит показывать, что ты не являешься чем-то ценным, заслуживающим внимания.

А раз так, то и отношение к приносимым дарам соответствующее – либо как к бросовому товару, либо как к чему-то само собой разумеющемуся.

Т о, что отдают легко, принимают так же легко и без обязательств, воспринимают как должное.

Попробуйте хоть раз в подобных отношениях заикнуться о том, что хотели бы получить что-то взамен! Ответом будет искреннее недоумение – решение-то было твое, тебя ведь ни о чем не просили, разве ты делал что-то, чего не хотел?

Именно так считывают наши действия объекты нашей жертвенности.

Они уверены что, отдавая что-то другому, мы на самом деле удовлетворяем какую-то собственную глубинную потребность.

А значит, все в порядке. А значит, можно и нужно вновь и вновь пользоваться бесплатно предложенным. За то, что ничего не стоит - не расплачиваются.

Что мы ценим в своей жизни? То, что досталось нам определенными усилиями, к чему мы стремились, во что вкладывались.

Вопреки красивым сказкам, усилия, о которых нас не просили, не приносят ни любви, ни уважения.

Потому и получаются например, такие истории.

В первом браке мужчина ни во что не ставил жену, которая всю себя отдавала семье. Сам ничего не делал, пальцем для нее не пошевелил, потом и вовсе бросил. А во втором браке - как подменили человека: дома стирает, убирает, с работы жену встречает, надышаться не может. Почему? Да потому, что не нужны ему были жертвы первой жены. Это ей необходимо было вкладываться в отношения и в семью, потому что иного применения себе женщина не находила. Она жертвовала тем, что не нужно было ни ему, ни ей. Жертвовала собой, своим временем и силами, и в результате осталась у разбитого корыта.

Жертвовать собой - это не отношения. Отношения – это то, во что вовлекаются двое, вкладывают двое, пользуются общим ресурсом двое.

В отношениях люди обоюдно поддерживают друг друга. Если же этого нет, то речь идет о совсем других вещах.

Меня впечатлил случай из практики. Весьма энергичная дама рассказывала, как трех своих супругов одного за другим поднимала до уровня директоров предприятий. Она учила их, помогала, вкладывала в них время и силы - и каждый раз дело заканчивалось разводом и откровенным дауншифтингом мужей. Последний после развода моментально ушел с престижной работы и стал трудиться слесарем в ЖЭУ. «Представляете, он еще и говорит, что абсолютно счастлив!» - возмущалась женщина. Как говорится, эту бы энергию, да в мирных целях…

Первопричина такого поведения кроется в детстве. Его источник - во всех тех ситуациях, когда мы не испытывали безусловной любви и ее надо было покупать идеальным поведением, когда родители или другие значимые люди унижали нас, не позволяли быть собой, обесценивали любые наши достижения.

Те, кто непрерывно жертвует своими интересами ради чужих, действительно получают свою «плюшку». Только очень горькую.

Они осознают свою ценность только тогда, когда приносят кому-то пользу. Причем полезность эта воображаемая, не подтвержденная ни долгосрочными результатами, ни даже простой благодарностью.

Как бы вы ни любили и ни ценили человека рядом с собой – никогда не вкладывайте все свои ресурсы только в него. Вкладывайте в себя.

Даже если речь идет о детях - находите возможность и волю тратить деньги, силы и время на собственные нужды, движение и развитие. Стройте собственную карьеру. Исполняйте собственные, а не чужие мечты.

Все, что вложено не в себя, а в другого человека, если только вы не воспринимаете этого другого человека как свое творение, продукт собственной деятельности и искренне не ждете ничего взамен, удовлетворяясь самим результатом, все это гарантированно канет в пустоту, не принеся вам ничего, кроме боли, обиды и чувства одиночества.

Единственным качественным вариантом вложения в других являются инвестиции в развитие отношений, где два человека усиливают и поддерживают друг друга, ценя собственные вложения и вложения партнера.

И тогда ценность вложенного многократно возрастает, принося моральные и материальные дивиденды и ощущение наполненности и устойчивости в жизни.

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