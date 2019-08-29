Женщины в бизнесе. В «Сколково» рассмотрели гендерные стереотипы в российской экономике

В Москве в бизнес-школе СКОЛКОВО прошли дебаты «Женщины в бизнесе: мифы и реальность», организованные в партнерстве с компанией EY Russia - международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Модераторами дискуссии выступили президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов и руководитель практики аудиторских услуг компании EY, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель программы «Деловые женщины» София Азиян.

Участницами мероприятия стали руководители общественных организаций и государственных учреждений, владелицы и топ-менеджеры успешных компаний, представители СМИ, в числе которых была и генеральный директор интернет-издания «Капитал страны» Елена Ивкина.

Главными темами дискуссии стали стереотипы и модели поведения женщин с успешной карьерой, гендерное неравенство в профессиональном мире, усилия и личностные качества, необходимые современным женщинам для успехов в бизнесе и общественной деятельности.

Компания EY представила результаты своего исследования о мифах и гендерных стереотипах, существующих в современном обществе.сИсследование проводилось в формате опроса, в котором участвовали 1882 респондента, половина которых – жители Москвы, а половина – других городов России, треть – мужчины, а две трети – женщины.

Выяснилось, что 56% опрошенных работают в организациях, которыми руководят мужчины, 33% трудятся под руководством женщин, а 11% заявили, что они сами себе руководители. Большая часть опрошенных (63%) работают компаниях со «сбалансированных гендерным составом», 9% - в компаниях, где больше женщин, а 28% - там, где больше мужчин.

Отвечая на вопрос «Кто предпочтительней в роли руководителя?», лишь 7% респондентов выразили желание работать с женщинами – руководителями. 58% предпочитают в этой роли мужчин, а для 43% пол руководителя не имеет значения. При этом 57% участников опроса полагают, что мужчины и женщины в равной степени способны принимать коллегиальные решения.

Исследователи попросили участников опроса выразить свое мнение по поводу известного высказывания Маргарет Тэтчер, которая два десятилетия была премьер-министром Великобритании: «Если женщина проявляет характер, про нее говорят «вредная баба. Если характер проявляет мужчина, про него говорят «он хороший парень». С этим утверждением согласились 73 процента женщин и лишь 47 процентов мужчин.

При этом выяснилось, что независимо от пола руководителя, подчиненные считают главными для него качествами компетентность и деловитость, работоспособность, а также сострадание и сопереживание, умение общаться с людьми.

Мнение постоянных авторов и экспертов «Капитала страны» о гендерных различиях в поведении и психологии руководителей в ближайшее время вы сможете узнать в рубрике «Бизнес и психология».