Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

В Минтруде пересмотрели перечень запрещенных для женщин профессий и сформировали новый список. Так что, начиная с 2021 года, россиянки официально смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, а также ремонтировать автомобили и даже нести службу на корабле. Список из 456 «запретных для женщин» профессий, который был утвержден в стране два десятилетия назад, сократится вчетверо.

Минимум запретов

Новый документ придет на смену старому, утвержденному правительством около 20 лет назад списку из 456 видов работ, которые официально были запрещены для российских женщин. По данным РБК, еще 18 июня министерство труда направило соответствующий проект приказа на рассмотрение членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором этой комиссии является вице-премьер Татьяна Голикова.



В общей сложности в обновленном списке осталось лишь 98 видов работ и должностей с ограничением применения женского труда. В ведомстве рассчитывают на то, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года – о чем говорится в документе.



Уточняется, что распространение обновленного перечня будет затрагивать работниц, условия труда которых относятся к вредному и опасному классу по результатам специальной оценки. Однако, как заявляют в министерстве, при создании безопасных условий труда у работодателя есть право использовать женский труд без ограничений в любых профессиях.

На законных основаниях

Подчеркивается, что главными критериями при пересмотре и актуализации перечня запрещенных профессий послужили факторы, которые несут опасность для репродуктивного здоровья женского населения России. То есть, речь идет о том, как та или иная профессия женщины может повлиять на здоровье будущих детей и какие могут быть «отдаленные последствия».

При этом, как уточняют в министерстве, одновременно новым перечнем исключается произвольное ограничение использования женского труда, что гарантирует их законные права на справедливые трудовые условия для всех жителей России.

Если говорить о конкретных профессиях, то после масштабного пересмотра списка Минтруд предлагает снять запрет для женщин работать:

водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;

членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;

парашютистом;

машинистом электропоезда;

слесарем по ремонту автомобилей;

рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;

трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и так далее.

По-прежнему запрещено

Однако ряд профессий, как отмечает РБК, для российских женщин до сих пор остается под запретом. В новом документе министерство обозначило 21 блок производств, профессий и должностей, «доступ» к которым будет ограничен. В частности, речь идет о большом блоке «Химические производства» (например, производство и использование ртути, фосфора, хлора). Кроме этого, как и прежде, россиянкам ограничен доступ к открытым горным работам на поверхности шахт и рудников. Однако при этом у них есть возможность занимать должности руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не предусматривают физической работы на рудниках. Как и прежде, есть ограничения на работы и профессии, задействованные на строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения.

