Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮЛ, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

05 ИЮЛ, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593
﻿

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

5 Июля 2019 265 0 Общество
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

В Минтруде пересмотрели перечень запрещенных для женщин профессий и сформировали новый список. Так что, начиная с 2021 года, россиянки официально смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, а также ремонтировать автомобили и даже нести службу на корабле. Список из 456 «запретных для женщин» профессий, который был утвержден в стране два десятилетия назад, сократится вчетверо.

Минимум запретов

Новый документ придет на смену старому, утвержденному правительством около 20 лет назад списку из 456 видов работ, которые официально были запрещены для российских женщин. По данным РБК,  еще 18 июня министерство труда  направило соответствующий проект приказа  на рассмотрение членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором  этой комиссии является вице-премьер Татьяна Голикова.

В общей сложности в обновленном списке осталось лишь  98 видов работ и должностей с ограничением применения женского труда. В ведомстве рассчитывают на то, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года – о чем говорится в документе.

Уточняется, что распространение обновленного перечня будет затрагивать работниц, условия труда которых относятся к вредному и опасному классу по результатам специальной оценки. Однако, как заявляют в министерстве, при создании безопасных условий труда у работодателя есть право использовать женский труд без ограничений в любых профессиях.

На законных основаниях

Подчеркивается, что главными критериями при пересмотре и актуализации перечня запрещенных профессий послужили факторы, которые несут опасность для репродуктивного здоровья женского населения России. То есть, речь идет о том, как та или иная профессия женщины может повлиять на здоровье будущих детей и какие могут быть «отдаленные последствия».

При этом, как уточняют в министерстве, одновременно новым перечнем исключается произвольное ограничение использования женского труда, что гарантирует их законные права на справедливые трудовые условия для всех жителей России.

Если говорить о конкретных профессиях, то после масштабного пересмотра списка Минтруд предлагает снять запрет для женщин  работать:

  • водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
  • членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
  • парашютистом;
  • машинистом электропоезда;
  • слесарем по ремонту автомобилей;
  • рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
  • трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и так далее.

По-прежнему запрещено

Однако ряд профессий, как отмечает РБК, для российских женщин до сих пор остается под запретом. В новом документе министерство обозначило 21 блок производств, профессий и должностей, «доступ» к которым будет ограничен. В частности, речь идет о большом блоке «Химические производства» (например, производство и использование ртути, фосфора, хлора). Кроме этого, как и прежде, россиянкам ограничен доступ к открытым горным работам на поверхности шахт и рудников. Однако при этом у них есть возможность занимать должности руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не предусматривают физической работы на рудниках. Как и прежде, есть ограничения на работы и профессии, задействованные на строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку
Наука и технологии

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?
Экономика

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости
События и факты 1

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Политика

Узнай, страна

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы

Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы

В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»

В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»

Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"

Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО

Новости дня

14:00 Военнослужащим и полицейским повысят оклады Военнослужащим и полицейским повысят оклады
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
12:56 Президент России присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам Президент России присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
12:15 Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене
11:42 Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина
10:46 Украина думает об освоении Арктики Украина думает об освоении Арктики
09:58 С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б»
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
09:03 Премьер Италии после встречи с Путиным заявил о большом потенциале дружбы с Россией Премьер Италии после встречи с Путиным заявил о большом потенциале дружбы с Россией

Узнай, страна!

13:59 В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter