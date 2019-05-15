Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАЙ, 07:31 МСК
USD (ЦБ)    64,4888
EUR (ЦБ)    71,9631

21 МАЙ, 07:31 МСК
USD (ЦБ)    64,4888
EUR (ЦБ)    71,9631
﻿

Железобетонный успех. В России отметили год работы автомобильной части Крымского моста

15 Мая 2019 2206 0 События и факты
Железобетонный успех. В России отметили год работы автомобильной части Крымского моста

15 мая 2018 года с опережением графика более чем на полгода было открыто автомобильное движение по строящемуся мосту через Керченский пролив. Глава республики Крым Сергей Аксенов выложил в сеть видео с квадрокоптера о том как мост пересекают десятки машин с флагами России и воздушными шарами цветов триколора. А сотрудники транспортных компаний из Симферополя привезли большой тематический торт инженерам и рабочим, которые сегодня завершают строительство железнодорожной части моста.

Интенсивное движение

Их признательность вполне обоснована – благодаря открытию движения по мосту из Краснодарского края в Крым грузоперевозчики сэкономили за год 16 миллиардов рублей. За это время по самому протяженному в России мосту длиной 19 километров проехало пять миллионов машин.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков отметил, что Крымский мост по-настоящему необходим и пользуется популярностью – по сравнению с 2017 годом интенсивность автомобильного потока выросла более чем в три раза. При этом интенсивность грузоперевозок увеличилась почти в 2,5 раза

«Мечта многих поколений о соединении берегов Тавриды и Кубани воплощена на наших глазах», - написал на своей страничке в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что благодаря открытию моста экономическая безопасность региона укрепилась, а турпоток увеличился почти на 30%. В 2018 году Крым посетило больше туристов, чем за все постсоветские годы — 6,8 миллиона человек. Только за прошедшие майские праздники поток  туристов вырос на 40% по сравнению с уровнем прошлого года.

Технические характеристики

Автомобильная трасса состоит из четырех полос, а разрешенная скорость на дороге — 90 километров в час. Мост способен пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Длина арочных пролетов Крымского моста составляет 227 метров, а высота над водой — 35 метров. При строительстве мостового перехода было вбито 7 тысяч свай и установлено 595 бетонных опор. Для создания моста  потребовалось около 12 миллионов тонн материалов – примерно столько, сколько понадобилось бы на две пирамиды Хеопса. Общая масса пролетов моста составляет 260 тысяч тонн, что эквивалентно 36 Эйфелевым башням.

Испытания на прочность

Мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта провели анализ многолетних погодных сводок, изучили максимумы за прошедшие десятилетия и ледовую обстановку.

За первую в истории моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов. Штормило в общей сложности почти 38 суток, а самым ветреным выдался январь. Ветер продолжался 330 часов, его скорость достигала 24 метров в секунду, а высота волн — 2,5 метра. В первый месяц 2019 года в регионе выпало огромное количество осадков, но мост работал в штатном режиме, в то время как Керченская паромная переправа в таки метеоусловиях не работала по нескольку дней.

Ведется постоянный технический надзор за состоянием моста с помощью более 45 устройств (тензометров, акселерометров, инклинометров и датчиков GNSS),установленных на автодорожной арке. Результаты наблюдений за первый год работы подтверждают конструктивную надежность моста и его соответствие всем параметрам с гарантией на 100 лет.

Поставили  на рельсы

Еще больше перемен принесет открытие железнодорожной части моста. На сегодняшний день уже уложено две трети путей, ведется отсыпка щебня у полотна. Поезда поедут по железнодорожной части моста, как и планировалось, в декабре 2019-го. Этот участок РЖД способен пропускать до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских составов — 120 километров в час, а грузовых — 80.

Как  отметил старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Борис Пивовар, железная дорога повлияет на весь Крым – от бизнеса до цен на товары, железнодорожная доставка грузов кардинально изменит всю экономическую ситуацию  на полуострове.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?
Экономика

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?
Политика 1

Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500

Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500
Политика

Мусорные войны: строительство архангельской свалки заморозили, что дальше?

Мусорные войны: строительство архангельской свалки заморозили, что дальше?
Общество

Узнай, страна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо

В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции

В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции

В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла

Новости дня

07:11 Инфляция в России превысит 4% по итогам года Инфляция в России превысит 4% по итогам года
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
06:53 Зеленский подписал свой первый указ Зеленский подписал свой первый указ
06:40 Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о принятом на Украине законе о языке Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о принятом на Украине законе о языке
00:43 Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях
00:08 Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов
00:00 В Польше впервые родились сразу шесть близнецов В Польше впервые родились сразу шесть близнецов
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
20 МАЙ, 23:59 Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Узнай, страна!

20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20 МАЙ, 15:51 В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
15 МАЙ, 13:22 В рамках нацпроекта в Тамбовской области проведут экологическую реабилитацию реки Цна В рамках нацпроекта в Тамбовской области проведут экологическую реабилитацию реки Цна
14 МАЙ, 21:45 Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области
09 МАЙ, 14:51 В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка» В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter