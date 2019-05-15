Железобетонный успех. В России отметили год работы автомобильной части Крымского моста

15 мая 2018 года с опережением графика более чем на полгода было открыто автомобильное движение по строящемуся мосту через Керченский пролив. Глава республики Крым Сергей Аксенов выложил в сеть видео с квадрокоптера о том как мост пересекают десятки машин с флагами России и воздушными шарами цветов триколора. А сотрудники транспортных компаний из Симферополя привезли большой тематический торт инженерам и рабочим, которые сегодня завершают строительство железнодорожной части моста.

Интенсивное движение

Их признательность вполне обоснована – благодаря открытию движения по мосту из Краснодарского края в Крым грузоперевозчики сэкономили за год 16 миллиардов рублей. За это время по самому протяженному в России мосту длиной 19 километров проехало пять миллионов машин.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков отметил, что Крымский мост по-настоящему необходим и пользуется популярностью – по сравнению с 2017 годом интенсивность автомобильного потока выросла более чем в три раза. При этом интенсивность грузоперевозок увеличилась почти в 2,5 раза

«Мечта многих поколений о соединении берегов Тавриды и Кубани воплощена на наших глазах», - написал на своей страничке в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что благодаря открытию моста экономическая безопасность региона укрепилась, а турпоток увеличился почти на 30%. В 2018 году Крым посетило больше туристов, чем за все постсоветские годы — 6,8 миллиона человек. Только за прошедшие майские праздники поток туристов вырос на 40% по сравнению с уровнем прошлого года.

Технические характеристики

Автомобильная трасса состоит из четырех полос, а разрешенная скорость на дороге — 90 километров в час. Мост способен пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Длина арочных пролетов Крымского моста составляет 227 метров, а высота над водой — 35 метров. При строительстве мостового перехода было вбито 7 тысяч свай и установлено 595 бетонных опор. Для создания моста потребовалось около 12 миллионов тонн материалов – примерно столько, сколько понадобилось бы на две пирамиды Хеопса. Общая масса пролетов моста составляет 260 тысяч тонн, что эквивалентно 36 Эйфелевым башням.

Испытания на прочность

Мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта провели анализ многолетних погодных сводок, изучили максимумы за прошедшие десятилетия и ледовую обстановку.

За первую в истории моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов. Штормило в общей сложности почти 38 суток, а самым ветреным выдался январь. Ветер продолжался 330 часов, его скорость достигала 24 метров в секунду, а высота волн — 2,5 метра. В первый месяц 2019 года в регионе выпало огромное количество осадков, но мост работал в штатном режиме, в то время как Керченская паромная переправа в таки метеоусловиях не работала по нескольку дней.

Ведется постоянный технический надзор за состоянием моста с помощью более 45 устройств (тензометров, акселерометров, инклинометров и датчиков GNSS),установленных на автодорожной арке. Результаты наблюдений за первый год работы подтверждают конструктивную надежность моста и его соответствие всем параметрам с гарантией на 100 лет.

Поставили на рельсы

Еще больше перемен принесет открытие железнодорожной части моста. На сегодняшний день уже уложено две трети путей, ведется отсыпка щебня у полотна. Поезда поедут по железнодорожной части моста, как и планировалось, в декабре 2019-го. Этот участок РЖД способен пропускать до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских составов — 120 километров в час, а грузовых — 80.

Как отметил старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Борис Пивовар, железная дорога повлияет на весь Крым – от бизнеса до цен на товары, железнодорожная доставка грузов кардинально изменит всю экономическую ситуацию на полуострове.