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Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?

6 Июля 2019 85 0 Общество
Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?

Число так называемых паллиативных коек в российских медицинских учреждениях приблизилось к мировому уровню. При этом места в хосписах и профильных отделениях в больницах на 70–85% занимают пациенты, которых просто некуда пристроить. Как пишу «Известия», соответствующая информация содержится в мониторинге проекта ОНФ «Регион заботы».

Положение дел

Как сообщила «Известиям» руководитель проекта, глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи московского департамента здравоохранения Нюта Федермессер, по факту доступность паллиативной помощи находится на уровне от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО). На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере соответствующая информация была доложена вице-премьеру Татьяне Голиковой. Разработка дорожной карты по доступности паллиативной помощи, скорее всего, будет поручена Минздраву и Минтруду.

В прошлом году в России работало 13 093 паллиативных коек для взрослого населения и еще 718 коек для детей. Всего по стране было 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, а также 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.

«Мировые стандарты»

Как рассказала Федермессер, в мировых стандартах предусматривается организация десяти паллиативных коек на каждые 100 тысяч населения. Как показывает статистика, во многих субъектах РФ данный показатель соответствует мировому уровню. Более того, в некоторых регионах, в частности, в Тверской области, даже превосходит его.

Однако, мониторинг,  который проводился в 132 медучреждениях и 78 учреждениях соцзащиты продемонстрировал следующее: до 85% коек в отделениях паллиативной и сестринской помощи занимают люди, которые имеют самые разные проблемы - от медицинских до социальных. Как правило, тут размещают пожилых или лежачих больных, нуждающихся в помощи специалистов и реабилитации (15–20%). Также на паллиативных койках размещают одиноких инвалидов (5–10%). Еще одна категория – те, кто нуждается в круглосуточном сестринском уходе (15%). Еще около 8% мест в ряде паллиативных отделений занимают так называемые «асоциальные граждане» и люди без определенного места жительства.

Немного «лучше» ситуация в хосписах: собственно паллиативные больные здесь занимают до 30% мест. Остальные места в пользовании у разных категорий, нуждающихся в уходе и соцуслугах.

Чего не хватает

В положении об организации оказания паллиативной медпомощи, который Минюст зарегистрировал 26 июня, говорится о том, что ее оказывают как на дому, так и в стационаре. «Мест для паллиативных пациентов требуется меньше, чем создано в стране. Потому что на первом этапе паллиативную помощь люди должны получать в отделениях многопрофильных больниц, а затем преимущественно на дому», - комментирует ситуацию Нюта Федермессер.

При этом, по ее словам, хосписы должны являться только составной частью ухода за неизлечимыми больными в конце жизни. Но в нашей стране доступность паллиативной помощи измеряется койками. Это значит, что «на местах» достаточно открыть отделение с лицензией – этого будет достаточно, «чтобы наверх ушел отчет о том, что она доступна».

А вот  инфраструктура для оказания паллиативной помощи на дому в России практически не развита. Для создания такой системы, как минимум, нужны автомобили для транспортировки больных и транспорт для разъездов сотрудников от места работы до дома пациента. Есть необходимость в построении схемы взаимодействия между хосписом на дому и участковым врачом, нужно также подключить паллиативную и социальную службы каждого района. Но для всего этого, в первую очередь, нужны обученные специалисты, которые будут приходить к пациентам.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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