Избавить от «рабства счетчика». Кто будет оплачивать проверки?

Россиян хотят избавить от «поверочного рабства». Соответствующий законопроект в Госдуму хочет внести Росстандарт. Суть инициативы сводится к тому, чтобы избавить жителей нашей страны от необходимости проверять правильность работы счетчиков воды, а также обязанности проводить их проверку. Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому утверждаются правила установки «умных счетчиков». В документе говорится о том, что с 1 июля 2020 года россияне больше не обязаны использовать прибор учета, а также информировать кого-либо о его поломке и устанавливать новый.

В чем суть

Инициаторами поправок, которые планируется внести на рассмотрение Госдумы, совместно с Росстандартом станут Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, суть поправок, которые планируется внести в законодательство о системах учета, состоит в том, что россиян освободят от обязанности «следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах». Таким образом власти хотят освободить жителей России от «поверочного рабства».

Абрамов подчеркнул, что проверять счетчики должны специалисты соответствующих служб. «Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство», – пояснил чиновник, добавив, что в случае принятия поправок от каждого жителя потребуется только одно: обеспечить доступ к счетчикам для специалистов. Вероятно, эта мера, как считает глава Росстандарта, поможет россиянам сэкономить.

Эксперимент

Чиновник рассказал о проводимом эксперименте в трех городах, по итогам которого стало ясно, что жители многоквартирных домов не готовы к тому, чтобы самостоятельно обслуживать счетчики в таком формате, и для решения этого вопроса нужны государственные инициативы.

«Хотя централизованная поверка водосчетчиков, на наш взгляд, была бы удобнее и выгоднее потребителям, мы убедились, что жители многоквартирников еще не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким форматом обслуживания», – рассказал Абрамов.

Поэтому, по его словам, существует необходимость в государственных решениях, с учетом того, что весьма сложно будет наладить такое взаимодействие без участия ресурсоснабжающих организаций. «Кстати, такой подход был бы выгоден и им, потому что это вопрос экономии. Но все ли водоканалы сегодня смогут это взять на себя?» – говорит глава Росстандарта.

Реакция россиян

Пользователи социальных сетей уже оценили инициативу чиновников. Мнения разделились: кто-то обрадовался, ну а кто-то увидел в этом некий подвох. «Даже чиновники повсеместно говорят, что мы живем в рабстве, то в мобильном, то в поверочном, то в кредитно-ипотечном. Про налоговое рабство с пенсионным стараются не заикаться. Когда же мы уже скажем, как наши предки: мы не рабы?» – написал пользователь под ником «alexandrov5».

«Этот закон гарант заработка отдельных монопольных служб, еще один проект как обогатиться с миру по нитке. Приходят, проверяют, а за месяц сумма в квитанции, среди прочих услуг и попробуй не оплати. Все эти законы создают безальтернативность, выскребание денег, заработок недобросовестных поставщиков услуг», – считает natasha.alimova.

«Лучше б разрешили счетчики на отопление во всех домах, а то дерут за отопление 3 шкуры. Со счетчиком в 5-10 раз дешевле выходит», – предложил свою инициативу Чирков Сергей. «Они могут впарить старые счетчики, кто в этом не разбирается, ведь товар-то надо сбывать», – вторит ему Елена Снигирева. А вот Александр В. Задался вопросом: «А кто оплачивать эти поверки будет? Опять население? А организации, проводящие поверку, будут тарифы выдумывать?»