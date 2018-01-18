Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard 427 0 События и факты

Мессенджер Telegram Павла Дурова в ходе предварительного ICO планирует привлечь 850 млн долларов для создания новой блокчейн-платформы и собственной криптовалюты Gram. Изначально в компании ставили цель – в 500 млн долларов. Но спрос оказался столь высок, что книга заявок была переподписана. Более того, Telegram принял решение отказаться от ряда инвестиционных предложений, в том числе и от тех, которые поступают из России.

Биткойн, бойся

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, книгу заявок на предварительное ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) действительно пришлось переподписать. А свой отказ от российских институциональных денег Дуров объясняет тем, что планирует построить глобальную компанию.

Изначально привлечь до 500 млн долларов планировалось в рамках предпродаж. Но уже в эту среду, 17 января, агентство Bloomberg проинформировало о том, что Тelegram собирается привлекать деньг в два этапа. Сначала будет собрано 600 млн долларов в рамках закрытого размещения токенов. Сделать это планируется до конца февраля 2018 года. Затем еще 600 млн планируется привлечь посредством публичной продажи токенов, запланированной на март.

Привлеченные от ICO деньги Telegram намерен направить на развитие новой блокчейн-платформы – Telegram Open Network (TON), которая будет работать со своей криптовалютой. На средства от ICO будет закуплено все необходимое оборудование, другая часть денег пойдет на развитие сопутствующих TON технологий.

Авторы и создатели проекта считают, что эта платформа напоминает распределенный суперкомпьютер и систему денежных переводов. Более того, как говорится в условиях проведения ICO (white paper), в новой децентрализованной экономике платформа сможет составить серьезную конкуренцию Visa и Mastercard.

О возможном будущем крупнейшем игроке рынка сообщал ранее и «Коммерсант». Как пишет издание, создатели TON планируют привлечь покупателей токенов посредством увеличения количества трансакций до «миллионов в секунду» (против 7–20 у биткойна). В случае если данную технологию удаться реализовать, это окажет прямое влияние на банковский бизнес, платежные системы и облачные хранилища.

Братья Дуровы и Gram

В декабре ​Павел Дуров, беседуя с Bloomberg, заявил, что, вероятно, его сервис может начать зарабатывать уже в 2018 году. В это же время на YouTube обнародовали презентацию блокчейн-проекта, который разработали в Telegram. Далее, в начале 2018 года сайт TechCrunch анонсировал запуск Telegram собственной блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

15 января несколько Telegram-каналов, которые посвящены самому мессенджеру, одновременно стали публиковать 132-страничный документ (white papper), в котором говорится о технических особенностях проекта. Документ был подписан братом Павла, Николаем Дуровым, который также является техническим директором Telegram.

Со своей стороны братья Дуровы не спешат официально подтверждать подлинность данного меморандума. На все вопросы Павел Дуров отсылает к постам в своем аккаунте в Twitter и канале Telegram News. В них сообщалось, что Telegram обнародует официальные сообщения на сайте telegram.org. «Если вы видите другие сайты, которые утверждают, что публикуют новости или анонсы от имени нашей команды, наиболее вероятно, это подделка», – говорилось в сообщении.

Вместе с тем на официальном сайте мессенджера нет никаких сообщений, которые как-либо связаны с TON или Gram. Тем не менее, по словам собеседника РБК, который близок к участникам проекта, а также утверждениям ряда экспертов из компаний, которые специализируютсяя на ICO и криптовалютах, данный меморандум является подлинным.