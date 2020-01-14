Из бюджета воруют миллиарды, но наказывают за мелочь. Кудрин описал масштабы коррупции 247 0 Экономика

Из российского бюджета ежегодно похищают 2-3 млрд руб. – но это только если учитывать открытые уголовные дела, всего же нарушений насчитывается более чем на 800 млрд руб. Сумма существенная и составляет больше 4% от бюджета (18 трлн руб. в 2019 году). Об этом рассказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в преддверии 25-летнего юбилея ведомства.