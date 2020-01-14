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Из бюджета воруют миллиарды, но наказывают за мелочь. Кудрин описал масштабы коррупции
14 Января 2020 247 0 Экономика
Из российского бюджета ежегодно похищают 2-3 млрд руб. – но это только если учитывать открытые уголовные дела, всего же нарушений насчитывается более чем на 800 млрд руб. Сумма существенная и составляет больше 4% от бюджета (18 трлн руб. в 2019 году). Об этом рассказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в преддверии 25-летнего юбилея ведомства.
Стратегический аудит
- В 2019 году объем украденных из бюджета средств составил 2-3 млрд руб. По всем случаям были возбуждены уголовные дела. Однако, по словам Кудрина, общий объем финансовых нарушений в работе с бюджетом гораздо больше – 804 млрд руб. в 2019 году.
- Из них треть нарушений касается бухгалтерского учета и они, как правило, исправляются во время проверок аудиторов. Еще треть нарушений связана с процедурой госзакупок, что не является уголовно наказуемым преступлением.
- Поиск и анализ нарушений, по словам Кудрина, останется приоритетом Счетной палаты и получит цифровые инструменты. Но ведомство будет стремиться обнаруживать проблемы в финансовой сфере, которые носят системный характер. Таким образом, «стратегический аудит» поможет снизить общее количество нарушений.
- Новый KPI ведомства заключается в том, чтобы «влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем». Согласно Кудрину, Счетная палата заработает по обновленным правилам уже к середине текущего года.
Задачи должны быть под контролем
- Более эффективно бороться с коррупцией в России помогут точечные нововведения. Например, Счетной палате нужны полномочия, которые позволят ведомству доказывать или опровергать факты коррупции. Сейчас, по словам Кудрина, Палата выявляет нарушения и направляет материалы правоохранительным органам. Последние определяют – можно или нельзя наказывать за нарушения.
- Глава Счетной палаты также считает, что должна измениться работа ведомства с госкорпорациями и госкомпаниями. Они, по словам Кудрина, «крупный актив» и государство содержит его ради «определенных задач». «Государство должно оценивать выполнение этих задач», – сказал Кудрин.
- Сейчас Счетная палата проверяет распорядителей бюджетных средств и получателей субсидий – Роскосмос, Росатом, ВЭБ, РЖД, Росавтодор и Автодор-Платные дороги.
По какой цене и сколько
- Примечательно, что Алексей Кудрин еще в августе 2018 говорил о том, что воровство связано с отсутствием общественных и государственных институтов контроля. В интервью «Коммерсанту» глава СП говорил, что люди убеждены в широком распространении воровства госфинансов. И в этом, как считают многие, есть вина и Счетной палаты.
- По словам чиновника, борьбе с коррупцией содействует ряд факторов, в том числе свобода слова, политическая конкуренция, а также реальная подотчетность органов власти своим избирателям.
- О госзакупках Кудрин говорил: «У нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего». «Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает», – подчеркнул глава СП.
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