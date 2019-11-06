IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

Вчера в Госдуме РФ в первом чтении был принят законопроект, который с 2020 года обяжет ритейлеров перед продажей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на компьютеры, смартфоны и ряд других технически сложных товаров, ввезенных в Россию. Список этих устройств будет формировать правительство РФ.

Инициатива депутатов

Законопроект разработан представителями всех четырех парламентских фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проявили в этом вопросе редкую солидарность. Ранее группа этих депутатов - разработчиков инициировала запрет продажу в стране гаджетов без российского ПО.

Согласно нынешней их инициативе, поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». В пояснительной записке к законопроекту, который размещен в электронной базе данных парламента, говорится, что российский софт на продаваемых в нашей стране гаджетах будет более удобен для пользователей. Речь идет об установке разработанных в России программ на смартфоны, компьютеры, а также телевизоры, в которые встроена функция Smart TV. Перечень устройств, на которые обязательно надо будет устанавливать отечественное ПО, будут утверждать в правительстве России.

Для нарушивших эти требования компаний вводится административная ответственность, Так, за торговлю смартфонами и компьютерами без российского ПО должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлица — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Реакция бизнеса

Ранее российское правительство дало положительный отзыв на законопроект, отметив, что он даст толчок продвижению на рынке российского софта и в целом развитию IT - сферы.

Совершенно другого мнения придерживаются в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Члены объединения заявили о своем протесте против принятия закона, заявив, что эту инициативу депутаты с бизнесом не согласовывали, а подобные новации могут оказаться крайне вредным для рынка, где на данный момент «нет никаких злоупотреблений».

Впрочем, даже в правительственном отзыве отмечается, что до сих пор не было потребности в предустановке российского ПО для защиты прав потребителей и в правовом регулировании этого вопроса.

А в РАТЭК предупредили о большой вероятности того, что после принятия закона российский рынок могут покинуть крупные международные компании. В итоге данный сегмент рискует превратится в так называемую «стагнирующую резервацию». При этом, как отмечается, пользователи и без каких-бы то ни было требований государства сами активно загружают на свои гаджеты российское ПО.