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«Источник власти не народ, а Кремль». Что говорят о победе Кожемяко в Приморье

17 Декабря 2018 3267 3 Политика
«Источник власти не народ, а Кремль». Что говорят о победе Кожемяко в Приморье

После подсчета всех протоколов самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона: свои голоса за него отдали 61,88% проголосовавших. Примечательно, что во втором туре нет необходимости: в минувшее воскресенье приморцы стали «рекордсменами», показав высокую явку в 46,35% после того, как региону вернули прямые выборы губернатора. Однако выборы получились не такими однозначными: как считают представители общественности, «кремлевскому ставленнику» Кожемяко помогли победить.

«Признанный губернатор»

В понедельник секретарь краевой приморского ЦИК Наталья Камаева в разговоре с представителями СМИ заявила, что Олег Кожемяко будет признан избранным губернатором края. «В течение семи дней Избирательная комиссия Приморского края определяет результаты выборов и подписывает соответствующий протокол о результатах. После этого данные публикуются, и избранному губернатору вручается соответствующее удостоверение», – пояснила она.

После подсчета всех протоколов Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов. Кроме него участниками повторных выборов стали Роза Чемерис (партия «За женщин России»), Алексей Тимченко (Партия роста), а также депутат Государственной думы Андрей Андрейченко (партия ЛДПР). На момент публикации Андрейченко набирает 25,16% (171 061), Тимченко – 5,17% (35 126), Чемерис – 3,8% (25 854). Реального конкурента Кожемяко – коммуниста Андрея Ищенко, до выборов не допустили: в первых двух турах он выигрывал у Андрея Тарасенко, которому пришлось сложить полномочия (он владел ими с 4 октября 2017 года). На «третий тур» с Кожемяко – чиновником, которого президент Владимир Путин пригласил управлять регионом из Сахалинской области в сентябре, Ищенко не попал.

В общей сложности в регионе работало свыше 1,3 тыс. участков при явке в 46,35% (680098 избирателей), что стало рекордом для Приморья с того момента, когда в регион вернулись прямые выборы губернатора. Как отметили в ЦИК, выборы проходили организованно и в соответствии с законодательством. Кроме этого, по словам зампредседателя ЦИКа Николая Булаева, нарушений, которые могли оказать влияние на ход выборов, зафиксировано не было. При этом нарушения во втором туре, когда Тарасенко проигрывал Ищенко, фальсификации приняли массовый характер и накалили обстановку в Приморье. Итоги голосования признали недействительными.

Кремлевский ставленник

Победа Олега Кожемяко на выборах вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, оппозиционный политик Дмитрий Гудков назвал нового губернатора «кремлевским ставленником». В одной из социальных сетей он написал: «В Приморье у нас теперь новая достопримечательность: серийный губернатор». Он отметил также, что новоизбранный глава региона ранее руководил Амурской и Сахалинской областями.

Вместе с этим оппозиционер отметил, что выборы были выиграны при помощи административного ресурса и поддерживали его на выборах московские политтехнологи, а не избиратели. Поэтому, по словам Гудкова, поддержки от населения Приморья Кожемяко не дождется: «Потому что его источник власти не народ, а Кремль».

Кроме этого, политик напомнил, что победителя второго тура коммуниста Андрея Ищенко на выборы не пустили. «Так что тактически – победа. А стратегически – посадили серийного Кожемяко на пороховую бочку. Жди: рванет – не рванет», – заключил Гудков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:02 0 0
житель россии:

А Я, думаю что путину надоело что, его выдвиженцы проигрывают с треском, по всей России. Вот и решил хватит позора, пора включить брехалку и "поставить" своих - вопреки мнению Народа!

18:20 0 0
Илья:

Путинский губернатор-капиталист будет служить Хозяину и про себя Едросова не забывать, вернее про бизнес "ЖЕНЫ и ДЕТЕЙ".

18:05 0 0
серж:

Что тут не ясного... кремль так побеждает во всех выборах.

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