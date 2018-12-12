«Истина где-то рядом». Российские космонавты обследовали микротрещину в корабле «Союз МС-09»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для изучения прошивки космического корабля «Союз МС-09». Они вскрыли экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиту, под которой нашли отверстие в корпусе. Трансляцию вел Центр управления полетами (ЦУП). Собранные образцы материалов будут отправлены на землю – следователи не исключают, что по итогам анализа прояснятся причины, из-за которых в корпусе корабля появилась микротрещина.

Отверстие в корабле

После того, как в корпусе корабля было найдено отверстие, Олег Кононенко взял образцы герметика (им было закрыто отверстие) и образцы веществ с поверхности вокруг него. Все взятые материалы были уложены в специальный изолирующий контейнер. Все это время космонавты были на связи с ЦУП.

Отвечая на вопрос о том, что он видит около отверстия и имеется ли там ткань, Кононенко сообщил, что видит там желто-черные образования. В августе, когда заклеивалось отверстие, космонавты поместили в него ткань, которую пропитали герметиком.

Как поясняет РИА Новости, чтобы добраться до отверстия, от защитного материала необходимо было отрезать два куска, хоть ранее планировалось отрезать один. При этом космонавты не увидели на них точку – именно в нее могло упереться сверло при ситуации, если бы дыра была сделана изнутри корабля.

Немного не хватило до рекорда

Всего космонавты провели за бортом 7 часов 45 минут, что на один час 14 минут оказалось больше запланированного времени. После этого они вернулись на МКС. Как отмечается, выполнить все запланированные задачи не удалось. Впрочем, это оказалось вполне ожидаемым.

Так, Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов «Тест» и «Выносливость» – ранее их оставили на экспонирование на модуле «Поиск». Тем не менее, данная задача не была в приоритете: она была запланирована на тот случай, если у космонавтов было бы дополнительное время после того, как они закончат свою работу с обшивкой корабля.

Примечательно, что это был 213-й по счету выход в истории орбитальной станции. В общей сложности продолжительность работ космонавтов и астронавтов в открытом космосе составила 1335 часов. Чтобы побить рекорд по нахождению в открытом космосе среди российских космонавтов Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву не хватило всего 28 минут.

С чего все началось

Инцидент произошел в конце августа, когда на МКС внезапно зафиксировали падение давления воздуха. По итогам тщательного обследования обнаружилась утечка из российского сегмента. Оказалось, что в корпусе космического корабля «Союза МС-09», который был пристыкован к МКС, было отверстие, которое кто-то заделал герметиком.

Эксперты называли несколько версий, откуда могла появиться эта микротрещина. В частности, от брака при сборке «Союза» до специальной порчи корабля астронавтами в США. Но до сих пор ни одной из версий не было дано официального подтверждения. В данный момент в случившемся разбираются специалисты «Роскосмоса». Со своей стороны командир МКС и астронавт NASA Эндрю Фостел выступил с заявлением, что астронавты NASA не имеют никакого отношения к появлению отверстия в обшивке корабля. Однако и сборщики корабля исключили версию о производственном браке.

Большие надежды возлагаются на то, что образцы материалов, собранные космонавтами около отверстия, помогут прояснить ситуацию. Как заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, собранные образцы обшивки и герметика, доставят на землю и передадут на изучение следственным органам. ​«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», – заявил он.​