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«Исправить проявления маразма». В России больше не будут сажать за репосты?

4 Октября 2018 409 0 Политика
«Исправить проявления маразма». В России больше не будут сажать за репосты?

В минувшую среду президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы два законопроекта о частичной декриминализации ст. 282 УК. Поправки касаются только первой части статьи: публичное разжигание ненависти (подразумевается – через интернет). Именно из-за этой статьи по всей России прокатилась волна уголовных дел за репосты и мемы. Теперь, согласно президентским поправкам, уголовная ответственность за публичные действия будет наступать не сразу (так, как это происходит сегодня), а только, если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение.

Суть поправок

Президентские поправки, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, будут рассмотрены депутатами 8 октября, пишут «Ведомости». Если говорить об их содержании более подробно, то первое нарушение может обернуться для гражданина только административной ответственностью по новой статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – до 20 000 руб. штрафа (для юрлиц – до 500 000 руб.), до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Второе нарушение уже будет грозить уголовной ответственностью.

Целью поправок, как отмечается, является исключение случаев уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя» – об этом говорится в пояснительной записке. Как признался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поправки призваны «исправить проявления маразма». Представитель Кремля также напомнил, что предложение провести корректировку практики применения ст. 282 было озвучено во время июньской прямой линии президента.

«Абсолютно корректное» решение

Комментируя внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о декриминализации статьи 282 УК, в части наказания за лайки и репосты, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что его планируется принять во время осенней сессии парламента, возможно, в ближайшие несколько месяцев.

«Этот проект закона ожидаем, президент внес его своевременно, он внимательно следил за дискуссией в обществе», – цитирует ТАСС Матвиенко. Она также отметила, что это решение президента России является «абсолютно корректным».

«Правоприменительная практика показала, что часто очень суровость наказания не соответствовала деянию. Сейчас [в предложенном законопроекте] эта норма смягчена, ведь люди не всегда это делают умышленно. Часто невнимательно, не задумываясь о своих действиях», – подчеркнула спикер.

Уголовные дела прекращаются

Как сообщает Интерфакс, следствие уже останавливает уголовные дела, связанные с экстремизмом и репостами экстремистских публикаций в социальных сетях. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«У наших адвокатов пошли первые прекращения уголовных дел по статье 282 УК, причем за малозначительностью. Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения», – подчеркнул адвокат.

В качестве примера приводится несколько случаев. Так, в Красноярске следователь решил прекратить уголовное преследование одного из пользователей соцсети из-за запрещенного материала. «На странице в соцсети у обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку «мне нравится» (не «лайкнул»), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию и не оказали влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», – говорится в сообщении.

Как признаются следователи, пользователи социальных сетей опубликовали более четырех тысяч изображений, в которых не содержится «признаков возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства», а запрещенные картинки были заимствованы на различных интернет-сайтах. Кроме этого, они не сопровождались комментариями.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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