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Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?

13 Августа 2019 221 0 Общество
Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?

Как рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева, уже с первого сентября этого года из списка профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить около ста наименований. Речь идет именно о тех профессиях, которые содержательно устарели, и специальностях, на обучение которым никто не поступал за минувшую пятилетку.

Где убыло, там и прибыло

Еще ряд профессий изменились до такой степени, что соответствующие знания можно получить на краткосрочных курсах, рассказала Ольга Васильева в разговоре с РГ. Вместе с этим, по ее словам, всегда есть возможность повысить квалификацию, продолжив обучение.

Если приводить пример «исчезающих профессий», то их насчитывается достаточно много. В частности, это «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица». А еще «сборщик изделий электронной техники» и технологически устаревший «радиооператор». Как отмечает министр, вместо последней профессии планируется ввести новую: «Монтажник оборудования мобильной связи».

Вместе с этим уже успели появится и обновленные специальности. Так, речь идет о таких как: «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «Аддитивные технологии» (3D-печать), а также «Мехатроника и мобильная робототехника» и «Графический дизайн».

Недавно появилась еще одна любопытная специальность, и на нее уже есть большой спрос: «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Суть ее в том, что ведется работа с промышленными роботами, от сборки и запуска. Конкретно по этому направлению в России уже проходят учебу 360 студентов в десяти колледжах восьми российских регионов.

«Три в одном»

При этом, как отметила Ольга Васильева, получается некий парадокс: образовательная программа существует, а вот саму профессию в справочник еще не внесли. Дело, как оказывается, в том, что на каждую новую специальность нужно около двух лет на «вход» в государственную систему подготовки кадров. То есть, как пояснила министр, раньше все время приходилось ориентироваться в ситуации на рынке труда и догонять запросы экономики и работодателей. И данный разрыв необходимо сокращать как можно скорее.

На сегодняшний день в концепции нового содержания профессионального образования лежат механизмы, позволяющие получить «широкую» квалификацию и направленность образовательной программы. В частности, речь идет о «Мастере общестроительных работ», под которым будут подразумеваться прежние несколько профессий: «Бетонщик», «Арматурщик», «Каменщик». То есть, по сути, речь идет об укрупнении профессий и специальностей СПО. И, если раньше были специальности «Токарь», «Фрезеровщик», «Шлифовщик» и «Станочник», то теперь  получится три в одной - «Станочник».

Мастера WorldSkills

Министр просвещения уверена, что российская  команда «покажет класс» на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, который стартует  22 августа в Казани.

«У нас очень сильная команда. Графический дизайн, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн, фрезерные работы на станках с ЧПУ - в этих и других направлениях мы будем на высоте», - заявила Ольга Васильева.

Россия присоединилась к движению WorldSkills всего 7 лет назад  в 2012 году, а сегодня в нем участвуют все 85 регионов страны.В 500 региональных и национальных чемпионатов профмастерства  участвовало  более 100 тысяч молодых специалистов. Лучшие из лучших приедут на чемпионат мира в Казань.

Соревнования по 56 направлениям пройдут в новом "Казань Экспо" на  140 тысячах кв. м. основных и еще 99 тысячах кв. м. дополнительных площадей, оснащенных передовым оборудованием. Конкурсная программа состоит из шести крупных блоков – это  строительная сфера, информационно-коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Уже сейчас зарегистрировано  1400 конкурсантов и столько же экспертов из 69 стран.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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