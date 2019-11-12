Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья

За первые три квартала 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов в России сократился более чем на 13% - выдано всего 350 тысяч ссуд. По данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», это «ипотечное сокращение» охватило 90% субъектов федерации.

Темпы роста

В течение девяти месяцев этого года в России было выдано 350 тысяч ипотечных кредитов, в то время как в прошлом году этот показатель находился на уровне 405 тысяч кредитов. Как отмечают эксперты, такая ситуация складывается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки вынуждены были сокращать объемы кредитования.

Сокращение объема выдаваемых ипотечных ссуд оказалось масштабным явлением: эта тенденция наблюдается в 90% российских регионах. При этом, как говорится в исследовании, нарастить темпы роста выдач за обозначенный период получилось только у семи российских регионов. В числе лидеров по темпам роста – Республика Крым (+84%), Московская область (+38%), а также Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%). При этом, как поясняют аналитики, в большинстве этих регионов выросший объем выдачи ипотечных кредитов можно объяснить низкой базой предыдущих месяцев.

Лидеры и аутсайдеры

Вместе с этим в десятке регионов лидеров по объему ипотечного кредитования произошли серьезные изменения. По информации аналитиков, в Московской области в период за январь-сентябрь в общей сложности выдали 13,8 тысячи кредитов. Благодаря этому регион смог перебраться на четвертое место с 11-го, которое он занимал год назад. Еще два региона спустились врейтинге вниз: Башкортостан сместился с четвертой на восьмую позицию, а Красноярский край — с восьмой на десятую. Вместе с этим топ-10 покинула Челябинская область, опустившись на 11-е место.

А вот что касается лидеров по объему выдачи ипотечных ссуд, то пальма первенства традиционно принадлежит Москве. Но даже в российской столице, как отмечают эксперты, был зафиксирован некоторый спад в выдаче ипотеки - до 52,7 тысячи кредитов с 53,1 тысячи годом ранее.