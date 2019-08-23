Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?

Сумма долга жителей России по ипотечным кредитам преодолела отметку в семь триллионов рублей – этот показатель практически в семь раз больше, чем в 2010 году, и в три раза больше чем в начале 2014 года. Соответствующая информация содержится в исследовании, авторами которого стали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Столичные высоты

В исследовании говорится, что объемы ипотечного портфеля увеличились во всех 85 регионах России. Так, в январе этого года общая сумма кредитов, которые находятся на руках у жителей, достигла отметки 6,4 триллиона рублей. А к первым числам июля цифра составила уже 7 триллионов рублей.

Вместе с этим, как отмечают авторы исследования, 36% от увеличения объема ипотечных кредитов всех россиян приходится на три региона. Больше всего так называемый «ипотечный портфель» вырос в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В российской столице общая сумма ипотечных кредитов достигла уровня 822 миллиарда рублей – этот показатель за шесть месяцев поднялся на 98,6 миллиарда рублей.

А вот в Подмосковье сумма немного меньше: 587,2 миллиарда рублей. В течение полугода она поднялась на 62,1 миллиарда рублей. У Санкт-Петербурга показатель еще меньше - 431,8 миллиарда рублей, а рост за этот же срок - на 52,6 миллиарда рублей.

Рекорды Крыма

Рекорд по темпам был зафиксирован в Крыму: в этом регионе в период с января по июнь сумма ипотеки увеличилась на треть, опередив среднероссийские темпы роста в 3,4 раза. При этом, как говорится в исследовании, в абсолютных цифрах сумма «ипотечного портфеля» жителей Крыма (если сравнивать со среднероссийским показателем) оказалась вполне скромной: только 11,3 миллиарда рублей. За шесть месяцев она поднялась на 2,69 миллиарда рублей.

Аналогичные показатели и у Севастополя, жители которого успели нарастить общую сумму ипотечных кредитов на 26,69% или 859 миллионов рублей. К началу этого года уровень ипотечных кредитов составлял 3,2 миллиарда рублей, а к первым числам июля он поднялся до 4,1 миллиарда рублей.

Северные и южные аутсайдеры

Самый небольшой уровень ипотечного кредитования был зафиксирован в Ингушетии, Ненецком и Чукотском автономных округах. На сегодняшний день Ингушетия продемонстрировала общий уровень ипотеки на сумму 1,2 миллиарда рублей. В первой половине этого года он поднялся только на 42 миллиона рублей.

Что касается Ненецкого автономного округа, то в этом регионе общая сумма ипотечных кредитов на сегодняшний день находится на уровне 3,65 миллиарда рублей. Прирост за шесть месяцев составил 85 миллионов рублей. А вот на Чукотке этот же показатель вполне сопоставим с Ненецким автономным округом: 3,3 миллиарда рублей. Однако темпы роста за полгода оказались выше: 234 миллиона рублей.