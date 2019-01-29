Ипотечные каникулы для безработных. Расплатиться за жилье будет проще?

Граждане России, которые потеряли работу и вынуждены тратить на ипотечные кредиты больше половины своего дохода, могут получить право на так называемые ипотечные каникулы. Речь идет о возможности полностью приостановить кредитные платежи, причем, на срок до одного года. Еще в прошлом году эксперты заявляли о том, что возможность таких каникул вписывается в государственную стратегию.

Что представляют собой «каникулы»

О возможности ипотечных каникул для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в интервью с РИА Новости рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, к таким ситуациям, например, относится потеря работы, а также ситуация, когда сумма кредитного платежа превышает 50% текущего дохода.

«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», – сообщил Швецов.

Воспользоваться ипотечными каникулами можно будет несколько раз. Центробанк предлагает дать заемщикам самим принимать решение о том, будут ли они полностью приостанавливать выплаты либо только сократят их сумму. Согласно задумке, закон об ипотечных каникулах приведет к снижению ставок и сделает данный вид кредитования более доступным для граждан России.

Что касается возможных рисков для рынка, то Швецов считает, что бояться массового ухода на каникулы (если такое случится) не стоит, и это никаким образом не отразиться на проблемах с ликвидностью. «У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», – пояснил представитель регулятора.

Стратегия государства

О том, что право россиян на приостановку ипотечных выплат должно быть законодательно закреплено, Швецов говорил еще в декабре 2018 года. По его словам, многие часто меняют место работы не по собственному желанию или, например, «в силу семейных обстоятельств». Тогда же представитель Банка России говорил о том, что в ближайшем будущем право на ипотечные каникулы смогут получить россияне, которые потеряли способность трудиться из-за болезни либо из-за несчастного случая.

Комментируя тогда сообщение Швецова, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин в разговоре с РБК отмечал, что идея ипотечных каникул вполне себе вписывается в государственную стратегию, направленную на борьбу с бедностью. При этом эксперт также отмечал, что срок самих каникул нужно будет ограничить.

Со своей стороны заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что существует необходимость найти «сбалансированное решение», благодаря которому можно было бы защитить не только россиян, которые попали в сложную ситуацию, но и избежать ситуации с ростом ипотечных ставок.

Ипотечный рекорд

Если говорить в целом о ситуации на ипотечном рынке и возможностях россиян воспользоваться кредитом, то в декабре 2018 года ситуация обстояла следующим образом: российские банки установили рекорд по ежемесячному объему, выдав ипотечных кредитов на сумму 330 млрд руб. К таким подсчетам пришли эксперты РБК, основываясь на отчете компании «Дом.РФ» о предварительных итогах ипотечного рынка за 2018 год. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре: 301 млрд руб.

В целом выдача ипотеки за 2018 год не разошлась с прогнозами и тоже стала рекордной: в частности, было выдано 1,5 млн кредитов на 3 трлн руб. Данная сумма, как отмечается, больше показателя 2017 года на 50%. При этом, по информации аналитиков, около трети (930 млрд руб.) наши соотечественники взяли в долг за последние три месяца прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь), желая получить ипотечный кредит до роста ставок.

Если говорить о задолженности по ипотечным кредитам, то в общей сложности за прошлый год этот показатель увеличился примерно на четверть: до 6,7 трлн руб. При этом вырос и средний размер ипотеки: сумма составила примерно 2 млн (в 2017 году было 1,86 млн руб.).