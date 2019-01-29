Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ЯНВ, 17:10 МСК
USD (ЦБ)    66,3412
EUR (ЦБ)    75,8811

29 ЯНВ, 17:10 МСК
USD (ЦБ)    66,3412
EUR (ЦБ)    75,8811

Ипотечные каникулы для безработных. Расплатиться за жилье будет проще?

29 Января 2019 397 0 Экономика
Ипотечные каникулы для безработных. Расплатиться за жилье будет проще?

Граждане России, которые потеряли работу и вынуждены тратить на ипотечные кредиты больше половины своего дохода, могут получить право на так называемые ипотечные каникулы. Речь идет о возможности полностью приостановить кредитные платежи, причем, на срок до одного года. Еще в прошлом году эксперты заявляли о том, что возможность таких каникул вписывается в государственную стратегию.

Что представляют собой «каникулы»

О возможности ипотечных каникул для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в интервью с РИА Новости рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, к таким ситуациям, например, относится потеря работы, а также ситуация, когда сумма кредитного платежа превышает 50% текущего дохода.

«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», – сообщил Швецов.

Воспользоваться ипотечными каникулами можно будет несколько раз. Центробанк предлагает дать заемщикам самим принимать решение о том, будут ли они полностью приостанавливать выплаты либо только сократят их сумму. Согласно задумке, закон об ипотечных каникулах приведет к снижению ставок и сделает данный вид кредитования более доступным для граждан России.

Что касается возможных рисков для рынка, то Швецов считает, что бояться массового ухода на каникулы (если такое случится) не стоит, и это никаким образом не отразиться на проблемах с ликвидностью. «У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», – пояснил представитель регулятора.

Стратегия государства

О том, что право россиян на приостановку ипотечных выплат должно быть законодательно закреплено, Швецов говорил еще в декабре 2018 года. По его словам, многие часто меняют место работы не по собственному желанию или, например, «в силу семейных обстоятельств». Тогда же представитель Банка России говорил о том, что в ближайшем будущем право на ипотечные каникулы смогут получить россияне, которые потеряли способность трудиться из-за болезни либо из-за несчастного случая.

Комментируя тогда сообщение Швецова, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин в разговоре с РБК отмечал, что идея ипотечных каникул вполне себе вписывается в государственную стратегию, направленную на борьбу с бедностью. При этом эксперт также отмечал, что срок самих каникул нужно будет ограничить.

Со своей стороны заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что существует необходимость найти «сбалансированное решение», благодаря которому можно было бы защитить не только россиян, которые попали в сложную ситуацию, но и избежать ситуации с ростом ипотечных ставок.

Ипотечный рекорд

Если говорить в целом о ситуации на ипотечном рынке и возможностях россиян воспользоваться кредитом, то в декабре 2018 года ситуация обстояла следующим образом: российские банки установили рекорд по ежемесячному объему, выдав ипотечных кредитов на сумму 330 млрд руб. К таким подсчетам пришли эксперты РБК, основываясь на отчете компании «Дом.РФ» о предварительных итогах ипотечного рынка за 2018 год. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре: 301 млрд руб.

В целом выдача ипотеки за 2018 год не разошлась с прогнозами и тоже стала рекордной: в частности, было выдано 1,5 млн кредитов на 3 трлн руб. Данная сумма, как отмечается, больше показателя 2017 года на 50%. При этом, по информации аналитиков, около трети (930 млрд руб.) наши соотечественники взяли в долг за последние три месяца прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь), желая получить ипотечный кредит до роста ставок.

Если говорить о задолженности по ипотечным кредитам, то в общей сложности за прошлый год этот показатель увеличился примерно на четверть: до 6,7 трлн руб. При этом вырос и средний размер ипотеки: сумма составила примерно 2 млн (в 2017 году было 1,86 млн руб.).

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя

В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя

В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5

В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

Новости СМИ

Новости дня

16:43 Порошенко объявил о решении принять участие в выборах президента Украины Порошенко объявил о решении принять участие в выборах президента Украины
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:28 Самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи Самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи
15:55 В Италии снизили пенсионный возраст В Италии снизили пенсионный возраст
15:41 В России могут отменить техосмотр личного автотранспорта В России могут отменить техосмотр личного автотранспорта
15:23 Названы сроки завершения строительства "Северного потока - 2" Названы сроки завершения строительства "Северного потока - 2"
14:48 Захарова прокомментировала запись об отправке военных США в Колумбию Захарова прокомментировала запись об отправке военных США в Колумбию
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:57 Задержанному за кражу картины Куинджи предъявили обвинение Задержанному за кражу картины Куинджи предъявили обвинение

Узнай, страна!

11:36 В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
10:30 В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5 В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5
28 ЯНВ, 15:49 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 14:33 Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter