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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
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Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?

20 Ноября 2019 62 0 Экономика
Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?

Банк России сообщил о резком падении интереса россиян к краудфандингу: малый бизнес все чаще выбирает кредитование в банках и все реже обращается к «народному финансированию». По факту, общий объем рынка краудфандинга за девять месяцев 2019-го «сжался» больше чем на 40%. Однако, как считают эксперты, прежние показатели могут восстановиться уже в 2020 году за чет появления новых игроков.

Резкое падение

Краудфандинг – это  привлечение средств от нескольких инвесторов через специальные платформы, на которых заемщиками и инвесторами могут выступать как физические, так и юридические лица. Эти «инвестиции вскладчину» могут оформляться в виде займов, в виде долей в уставном капитале, а то и вовсе в форме нефинансового вознаграждения - подарков, приглашений в  ресторан и тому подобное.

В 2017 и 2018 годах российский рынок краудфандинга показал рост, а в этом году резко пошел на снижение. Соответствующая информация содержится в данных Центробанка, обнародованной на заседания рабочей группы с участниками рынка.

Как пишет РБК, за девять месяцев этого года объем рынка краудфинансирования опустился до отметки 5,2 млрд рублей, потеряв 42%. До этого дела  шли в гору. За 9 месяцев 2017 года  его объеим достиг 7,7 млрд руб., 2018 года -  8,9 млрд руб. При этом, как отмечают эксперты, в прошлом году этот объем мог бы достичь 11,4 млрд руб., если бы и по итогам года рынок не покинул один крупный, но недобросовестный игрок.

Учет и контроль

Пока что Банк России учитывает только ту информацию, которая предоставляется игроками рынка в добровольном порядке. Однако, как напоминает РБК, с 1 января 2020 года начнет действовать закон о краудфандинге, суть которого состоит в том, что ЦБ РФ будет вести реестр участников рынка и приступит к регулированию данного сегмента.

Похоже здесь власти работают на перспективу. Краудфандинг для России только начинает развиваться и его объемы совсем невелики. 

А вот мировой рынок краудфандинга, по оценке QY Research, в 2018 году составил $10,2 млрд. Лидируют здесь Китай (доля 37%), США (33%),  Европа(18%). К 2025 году этот рынок может достигнуть $28,8 млрд.

Кто больше потерял

Как пишет РБК, ссылаясь на данные Центробанка, в России в этом году больше всего (на 80,5%) сократился объем привлеченных средств в b2b-кредитовании, где в качестве инвесторов и заемщиков выступают юрлица: с 4,4 млрд рублей в 2018-м до 860 млн рублей в 2019 году. Правда, здесь тренд на снижение фиксируется уже не первый год: в 2017 году объем данного сегмента находился на отметке 6,3 млрд рублей.

Объем рынка p2p-кредитования, в котором заемщиками и инвесторами являются физлица, стал меньше на 70%, сократившись с 268 млн до 80,6 млн руб.

А вот что касается крупнейшего сегмента краудфандинга — p2b-кредитования, где инвестор — физлицо, заемщик — юрлицо, то его показатели, напротив, немного выросли - с 4 млрд руб. за девять месяцев 2018 года до 4,1 млрд руб. в этом году.

Небольшой рост показал сегмент Rewards, в 2018 году демонстрировавший отрицательную динамику, — с 129 млн до 132 млн руб.

В целом,по всем сегментам в этом году сократился портфель займов и увеличилась доля просроченной задолженности. Исключением стал сегмент rewards, не предусматривающий возврата инвестиций.

Причины падения

Главной причиной, которая привела к сокращению рынка краудфандинга, стала конкуренция со стороны банков – такого мнения придерживается заместитель главы p2b-платформы Penenza.ru Иван Васильев. По его словам, в текущем году банковские организации в активном режиме кредитуют малый и средний бизнес, причем на условиях сокращения требований в скоринге, времени обработки заявки и выдачи  кредита.

Также, по словам эксперта, сокращение рынка связано с общим  снижением активности инвесторов.

«Возможно, из-за общеэкономической ситуации и падения доходов большинство инвесторов «сидят» в традиционных инвестиционных инструментах», - объясняет Васильев.

Он связывает рост доли просроченной задолженности с сокращением качества заемщиков в целом по рынку, на который по причине роста популярности краудфинансирования появляются и ненадежные заемщики.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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