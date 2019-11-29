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Инвестиции к инвестициям. Какое место заняла Воронежская область на экономической карте России?

29 Ноября 2019 34 0 Экономика
Инвестиции к инвестициям. Какое место заняла Воронежская область на экономической карте России?

В Москве на площадке Торгово-промышленной палате РФ 11 декабря 2019 года представят экономический, промышленный и туристический потенциал Воронежской области. Этот регион сегодня занимает лидирующие позиции в стране по темпам роста в разных отраслях экономики и по эффективности работы по привлечению инвестиций.

Места в рейтингах

Впечатляющие результаты Воронежская область демонстрирует  в развитии АПК, промышленности  и строительства.

С 2010 по 2018 год регион практически втрое увеличил объем производства сельхозпродукции (до199 млн тонн).

Сегодня Воронежская  область занимает  первое место в России по темпам роста производства молока и шестое – по объемам этого  производства.

В этот прорыв было немало вложено. В регионе уже введено в эксплуатацию  19 мега-ферм до 5,5 тысяч голов каждая  и строится  еще 5 мегаферм по 10 тысяч голов.

По производству мяса крупного рогатого скота у Воронежской области 4 место в России – ее фермеры и сельхозпредприятия сегодня реализуют более 200 инвестпроектов в этой сфере. Плюс к этому – 5 место в России по объему производства свинины.

Итогом всей этой работы стало второе место среди субъектов РФ по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Но Воронежскую область никак нельзя  назвать только лишь аграрным краем. Здесь динамично развивается строительство, промышленное  производство и IT-сектор.

Так по объему ввода жилой недвижимости Воронежская область занимает 3 место,  по индексу промышленного производства  - 4 место, а по внедрению инноваций  малыми предприятиями – 2 место в Центральном федеральном округе.

В Воронежской  области работает 82 IT-компании, аккредитованных Минкомсвязью РФ.

Объем ввода жилья в этом регионе с 2010 по 2018 год вырос с 996 до 1689 тысяч квадратных метров. А по стоимости жилья область занимает третье место в стране - сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

По индексу промышленного производства, который в 2010-2017 годах  вырос с 97 до 106,9 процентов, Воронежская область занимает первое место в рейтинге субъектов РФ, а также третье место по совокупному темпу роста промышленного производства.

Условия для бизнеса

И все это произошло не само по себе, а потому что региональные  и местные власти создали комфортные условия  для бизнеса. Неспроста Воронежская область занимает первое место в стране по предоставлению госуслуг через МФЦ и пятое – по эффективности  органов исполнительной власти.

Объем инвестиций в основной капитал с 2010 по 2017 годы  увеличился более чем в два с половиной  раза – со 126 до 294 млрд рублей. Так что Воронежская область заслуженно занимает третье место – в рейтинге регионов по уровню развития конкуренции, и 7 место – в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Обо всех преимуществах и потенциале развития региона расскажет губернатор Александр Гусев в ходе  презентации Воронежской области в ТПП РФ. Руководители  органов власти и крупных предприятий представят промышленный, аграрный и туристический потенциал региона, инвестиционные проекты и площадки..

На презентации в столице новые предложения  инвесторам представит губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Гостями мероприятия, которое будет проходить с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ в Москве на  улице Ильинка, д.6/1, станут представители федеральных министерств и ведомств, посольств иностранных государств, органов власти Москвы, Московской области, других регионов, члены Торгово-промышленных палат, потенциальные инвесторы.

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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