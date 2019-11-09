Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?

В Москве прошел второй форум «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», организованный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Советом Федерации РФ. В 2018 году на этом форуме ведущие компании и фонды из двух десятков стран мира поделились успешным опытом инвестирования в российские региональные проекты с участниками из 78 субъектов РФ

Главные темы

В этом году в форуме приняли участие представители РФПИ, федеральных органов власти, субъектов федерации, а также стратегические и финансовые инвесторы.

Социально-экономическое развитие России и реализация национальных проектов стали главными темами пленарной сессии форума «Инвестиции в регионы – достигая цели национального развития», а ключевыми спикерами председатель Совфеда Валентина Матвиенко, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава Московской области Андрей Воробьев, губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, а также президент Ronesans Holding Эрман Ылыджак и гендиректор Royal Philips Франсуа ван Хаутен.

Всего в рамках форума прошли четыре тематические сессии - «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», сессия «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», а также сессия «Экономический рост». На каждой из них обсуждались вопросы привлечения частного капитала в реализацию проектов в российских регионах.

Как сообщает ТАСС, во время форума эксперты РФПИ рассказали о новых возможностях интерактивного портала Invest in Russia, который, по их мнению, является самым востребованным в мире интернет-ресурсом, посвященным региональным российским инвестициям.

Центр по привлечению инвестиций

На форуме было заявлено о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы РФ. Его формированием будет заниматься Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а главой станет бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В разговоре с представителями СМИ глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что региональные инвестиции – это один из главных элементов, который используется в реализации нацпроектов. В этом плане Центр станет «дочкой» РФПИ, оказывающей помощь регионам в инвестиционной стратегии при поддержке региональных агентств по привлечению инвестиций. Ожидается, что эта работа будет проводиться РФПИ совместно с Минэкономразвития РФ.

Как рассказал Дмитриев, сегодня фонд в активном режиме взаимодействует со всеми агентствами в привлечении инвестиций в регионах. «Мы считаем, что это именно те наши партнеры в регионах, которые хорошо понимают специфику, работают активно вместе с губернаторами», - заявил глава РФПИ.

Партнерство с бизнесом

На форуме активно обсуждалась тема как государственно-частного партнерства. По словам председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, этот механизм имеет особое значение в условиях ограниченности бюджетного финансирования. «В прошлом году в нашей стране около 3,5 тысяч проектов реализовывались как раз с использованием государственно-частного партнерства. И это, конечно, далеко не предел», - подчеркнула спикер СФ РФ.

Для реализации национальных региональных проектов субъектам федерации на сегодняшний день требуется порядка семи триллионов рублей. При этом портфель сделок РФПИ уже перешел за триллион. Эффективность этого подхода демонстрирует целый ряд проектов РФПИ. В частности, строительство малых ГЭС на реке Кемь в Карелии происходит с привлечением денег из Саудовской Аравии, а итальянцы занимаются финансированием федеральной трассы М4 «Дон».

Прорывное развитие

В последней версии престижного международного рейтинга Doing business Россия поднялась на 28-е место, за семь лет взлетев вверх на 92 пункта. По мнению участников форума, этот факт доказывает потенциал того самого «прорывного развития», о котором неоднократно заявлял российский лидер Владимир Путин.

Участвовавший в работе форума первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отметил, что создаются новые стимулы к увеличению инвестиционной активности субъектов федерации. В частности, предусмотрена реструктуризация бюджетных кредитов при условии, если регионом направляет высвободившихся за счёт этого средств на новые инвестиции. Кроме того, субъекты РФ также получат возможность увеличить заимствования для вложения средств в новые проекты.

«Инвесторы просят о стабильных условиях, чтобы не менялись налоги, техническое регулирование. Это вопрос доверия. Подготовленный нами законопроект- как раз о доверии. Мы гарантируем законом неизменность условий при привлечении инвестиций», – сказал первый вице-премьер, напомнив, что в Госдуму внесён правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России.