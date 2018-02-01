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Интервью с Константином Евстюхиным на Arab Health 2018
1 Февраля 2018 133 0 Видеолента
Россия представила инновационные разработки в сфере медицины на международной выставке Arab Health. О масштабах российской экспозиции и ее значимости рассказал управляющий директор по нефинансовой поддержке АО РЭЦ Константин Евстюхин.
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