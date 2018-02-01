Интервью с Константином Евстюхиным на Arab Health 2018 133 0 Видеолента

Россия представила инновационные разработки в сфере медицины на международной выставке Arab Health. О масштабах российской экспозиции и ее значимости рассказал управляющий директор по нефинансовой поддержке АО РЭЦ Константин Евстюхин.