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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
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Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

22 Ноября 2019 271 0 Наука и технологии
Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

Мечта пользователей сбывается – в ближайшие пару лет в российских поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет – об этом в разговоре с «Известиями» сообщил представитель пресс-службы Национальной технологической инициативы (НТИ). Первый экспериментальный участок новой системы связи, который будет совмещаться с мобильной и спутниковой, может быть развернут уже к 2022 году.

Абонент – ретранслятор

Речь идет  о создании  принципиально новой беспроводной системы связи.Она будет способна обеспечить широкополосным интернетом транспорт, который движется на высоких скоростях: самолеты, современные поезда  и  автомобили. Также подобный формат позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками.

Данный проект, как пишут «Известия», уже одобрила рабочая группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Авторы проекта планируют, что создаваемую ими систему можно будет совместить с существующими стандартами спутниковой и сотовой связи: 3G, 4G и 5G.

Уже к 2022 году должен быть создан первый экспериментальный сегмент такой сети.

Он будет состоять из десяти ретрансляторов. Радиус действия каждого из них будет составлять 150 км. В рамках проекта транспортные средства будут оснащены специальными приемо-передающими устройствами.

Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков сообщил, что в основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как «любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала».

Предполагается, что на транспортное средство будет размещен шлюз (декодирующее устройство), с помощью которого можно будет подключиться к высокоскоростному интернету посредством привычных интерфейсов связи - Wi-Fi, 4G и тому подобных.

Имеющиеся сегодня стандарты Wi-Fi или 4G не обеспечивают стабильный доступ к интернету на скоростях  выше 100 км/ч , но теперь найдены решения, позволяющие обеспечить связью объекты, перемещающиеся со скоростями до 1,5 тыс. км/ч.

Цена вопроса

Авторы проекта поясняют, что на сегодняшний день емкость рынка доступа в интернет ежегодно составляет 21,5 млрд рублей. Еще около 4,95 млрд прогнозируется получить от авиатранспорта.

Доступ в Сеть в воздушном пространстве планируется предоставлять по фиксированной ставке в 300 рублей.

Сегодня российские авиакомпании, за исключением одной-двух,  не предоставляют доступ в интернет во время полета, но говорят, что  если появится такая техническая возможность, введут эту востребованную пассажирами услугу.

Как отметил замруководителя центра компетенций НТИ «Сколтех» Виталий Шуб, скоростной интернет очень востребован и в наземном  транспорт.  Но строить базовые вышки 3G/LTE вдоль железнодорожных линий или автомагистралей операторам выгодно лишь в густонаселенных регионах России.

 «Известия» пишут, что к 2025 году экспериментальный сегмент сети могут развернуть в Геленджике, а первый опытный район может быть запущен в направлении Москва–Адлер.

Примечательно, что проект является претендентом на грантовую поддержку Российской венчурной компании, но с соблюдением условий вложения средств частных инвесторов. Подробно финансовые параметры не раскрываются, но стало известно, что стоимость одной такой вышки на начальном этапе будет составлять более двух миллионов рублей. Вероятно, себестоимость будет снижаться после того, как в России наладится массовое производство такого оборудования.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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