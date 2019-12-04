Инфраструктура для инвесторов. Как власти Воронежской области создают комфортные условия для бизнеса

За десять лет Воронежская область втрое увеличила объем привлеченных инвестиций, а в прошлом году перешагнула рубеж в 1 триллион рублей объема внутреннего регионального продукта. Теперь глава региона ставит новую амбициозную задачу: за предстоящие 15 лет еще в три раза увеличить инвестиции и довести ВРП до 3 трлн рублей. О том, что для этого делают и готовы сделать региональные власти губернатор Воронежской области Александр Гусев расскажет на презентации 11 декабря 2019 года в Торгово-промышленной палате РФ в Москве.

Меры поддержки

Власти региона оказывают активную поддержку инвесторам, предоставляя государственные гарантии, субсидии и налоговые льготы, сокращают сроки регистрации юридических лиц, оформления прав собственности и выдачи разрешений на строительство.

Администрация Воронежской области организовала комплекс мер финансовой и организационной поддержки инвесторов, которые позволяют снизить затраты на инвестиционные проекты до 30%.

Инвесторы и федеральные власти это оценили. Регион занял 7 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«Улучшение инвестиционного климата и привлечение в регион новых инвесторов - одна из ключевых задач правительства области,» - отмечает губернатор Александр Гусев.

Особые зоны

Одним из конкурентных преимуществ Воронежской области с точки зрения инвесторов являются четыре индустриальных парка. Это площадки с развитой инфраструктурой, которые позволяют разместить на своей территории любой вид промышленного производства.

А в январе этого года была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) на территории Новоусманского района.

Согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановлению, на территории ОЭЗ «Центр» в Воронежской области планируется развитие металлургического производства, химической промышленности, промышленности стройматериалов, а также тяжёлого, нефтегазового и энергетического машиностроения, электрохимической, станкоинструментальной, радиоэлектронной промышленности, производства судостроительного оборудования и оборудования для пищевой промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения.

Строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры обойдётся региону почти в 3 млрд рублей и продлится до 2023 года.

Но как отмечает глава региона Александр Гусев, на площадку, где уже есть энергетические сети, будут сразу же «заводить» инвесторов, а инженерная инфраструктура будет создаваться параллельно с началом строительства промышленных объектов.

Правительство Воронежской области уже подписало соглашения с шестью предприятиями, которые планируют разместить производства на территории создаваемой особой экономической зоны «Центр».

Объём инвестиций составит 9,3 млрд рублей, число новых рабочих мест – более 1,4 тысяч. Объём выручки превысит 75 млрд рублей, а совокупный объём налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней от ОЭЗ «Центр» – более 12 млрд рублей.

Промышленность и черноземы

Сегодня в регионе уже хорошо развит промышленный сектор.

Воронежская область смогла занять 2 место по индексу промышленного производства среди субъектов РФ и 3 место по совокупному темпу роста промышленного производства.

В целом крупнейшие виды деятельности области представлены розничной торговлей (20,6% в общем объеме производства), операциями с недвижимостью (15,4%), сельским хозяйством (14%), обрабатывающими производствами (13,7%), также транспортом и связью 7,6%.

Особое внимание региональные власти уделяют развитию сельского хозяйства.

Ведь именно воронежские черноземы представляют одну из самых больших ценностей нашей страны. Так чернозем из Панинского района Воронежской области был назван "черным бриллиантом" еще в конце XIX века и получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.

В настоящее время в регионе 4,2 млн га земли сельскохозяйственного назначения из которых 3 млн га составляют пашни. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции составляет почти 200 млрд рублей.

Человеческий капитал

Напомним, что Воронежская область является экономическим, промышленным и туристическим центром Черноземья. На территории в 52,2 тыс. кв км проживает 2,3 млн человек в том числе 1,4 млн человек - трудоспособное население.

Трудовой ресурс области - один из важнейших факторов ее инвестиционной привлекательности.

Ведь речь идёт о высококвалифицированных кадрах. По итогам 2017 года Воронежская область заняла 2 место в ЦФО по количеству вузов и студентов, уступив лишь Москве. В области насчитывается 28 высших учебных заведений, в которых обучаются 142 тыс. студентов по 200 специальностям. Кроме того, в не территории региона располагаются 63 научно-исследовательские организации.

Новые проекты

Сегодня в области планируется реализация крупных инвестиционных проектов.

Среди них - строительство крупного тепличного комплекса с объемом вложений 18 млрд рублей, который позволит организовать 921 рабочее место, завода по переработке биологических отходов, в который планируется инвестировать 11 млрд рублей.

Будет построен завод по производству сжиженного газа, общий объем инвестиций в который составит 12,4 млрд рублей.

Среди крупных приоритетных проектов - завод по производству сельскохозяйственной техники с объемом инвестиций 4,4 млрд рублей, предприятие по производству гофротары инвестируют 2,5 млрд рублей, а также завод по выпуску лекарственных средств, инвестиции в который составят 2,57 млрд рублей.

Эти и другие инвестиционные проекты и площадки для инвесторов будут представлены на Презентации Воронежской области.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1