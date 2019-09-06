Информационные войны. Как в сети из нас делают солдат вражеской армии?

Интернет и современные мобильные гаджеты так прочно вошли в жизнь россиян, что для большинства день без них немыслим, а у некоторых отсутствие в онлайне и положение «абонент вне доступа» вообще может вызвать безотчетную тревогу. Этой зависимостью в своих целях сполна пользуются те, кто желает вложить в наши головы чужие мысли.

Закинули соцсети

Согласно статистике мировая интернет-аудитория прирастает миллионном новых пользователей в сутки. Несомненно, есть страны, где в силу разных социальных и технических причин интернет слабо распространен. Да и у нас, в России, до сих пор есть населенные пункты, где даже радио ловит с трудом. И все же в начале 2019 года наша страна находилась на шестом месте в мире по количеству интернет-пользователей, с охватом в три четверти населения.

Еще один интересный факт: около половины человечества, в том числе россиян, зарегистрирована в различных соцсетях. Здесь показательно не только количество пользователей, но и время, которое они проводят, общаясь и просматривая посты. Средний интернет-пользователь в России проводит в соцсетях ежедневно (!) треть от общего времени в сети – это около 2 часов 16 минут (примерно седьмая часть времени бодрствования). «Живущие в интернете» люди привыкли получать информацию о состоянии дел в мире и в стране из своих лент в соцсетях, куда стекается информация от аккаунтов официальных СМИ в соцсетях и эмоциональные посты «друзей по интересам». Социальные сети рисуют активному пользователю картину мира, формируют его мировоззрение, и зачастую… отключают критичность восприятия. За счет большого количества информации из якобы разных источников у пользователя создается ложное ощущение ее объективности.

Эксперименты на людях

Показательный случай: численность активных пользователей конкретной соцсети не уменьшается даже после скандалов в прессе, связанных с доказанными фактами манипулирования аудиторией, как это было с Facebook. Напомним, что эта платформа поставила эксперимент над своими пользователями: на протяжении недели в 2012 году в ленты почти 700 000 человек попадали исключительно позитивные или негативные посты. Это делалось для того, чтобы отследить психологическое воздействие на людей эмоционально окрашенных постов. Оставим в стороне этическую сторону подобного исследования «втемную» и обратимся к его результатам. Разработчики платформы доказали существование цепной эмоциональной реакции в социальных сетях: на наши собственные эмоции существенно влияют эмоции других пользователей. И это только один признанный эксперимент, проведенный с исследовательской целью самим разработчиком. А вот сколько экспериментов над россиянами ставят противники нашего государства в ходе информационных войн, используя социальные сети как инструмент – только предстоит выяснить.

Раздувая пожары

Возьмем для примера лесные пожары в Сибири нынешним летом. Сразу оговорюсь, что ежегодные пожары в сибирских регионах – это действительно большая проблема и мощный сигнал для властей, которые должны принять меры по восстановлению службы по охране лесов в нормальных масштабах и с нормальными ресурсами. Но сейчас речь о другом. РБК провело журналистское расследование, обратившись к экспертам и открытой статистике. Выяснилось, что согласно официальным данным, в том числе из независимых источников (того же «Гринпис»), масштабы ЧС не превышают аналогичные показатели прошлых лет на сколько-нибудь существенную величину. Но тем не менее, в этом году лесные пожары внезапно стали информационным поводом для огромного количества сообщений в соцсетях. И не просто сообщений, а крайне эмоциональных постов с демонстрацией душераздирающих фотографий сгоревших трупов животных.

Расследование РБК выявило, что данные фотографии не имели никакого отношения к пожарам в сибирских лесах, а были сделаны в предыдущие годы в разных странах, например, в Канаде и Греции. Ну, и простая логика говорит о том, что на пожарах, которые происходили в основном в более чем в 100 км от ближайшего человеческого жилья, такие фото делать просто некому. И тут возникает вопрос – кому и зачем понадобилась поднимать сверхэмоциональную волну с помощью цепляющих за душу материалов о гибнущих беззащитных созданиях? Причем в этот информационный поток весьма умело были влиты претензии к политическому режиму и призывы к протестной активности. К слову, количество постов о пожарах возросло вдвое, достигнув цифры в один миллион, как раз в сутки, предшествующие несанкционированному протестному митингу в Москве. Причем в топ регулярно «выбрасывало» посты неизвестных авторов, которые до этого практически не вели свои страницы.

Предполагается, что алгоритм работы каждой конкретной соцсети скрыт с целью защиты от накруток. Однако принцип работы – показывать пользователю то, что ему будет максимально интересно, опираясь на прошлый опыт запросов и просмотров – всем известен. Напомню, что именно путем сбора и анализа «больших данных» выявляются стереотипные поведенческие реакции людей и триггеры их запуска. И социальные сети представляют для сборщиков этих данных самое «сочное пастбище». В ситуации с пожарами вполне четко просматриваются традиционные инструменты влияния, когда с помощью подмены стимула людей провоцируют на выгодную для манипулятора реакцию. По этой схеме, к примеру, раздуваются так называемые «цветные революции».

Эскалация протеста

Можно возразить: не каждый, кто поставил лайк или сделал репост, готов выйти на улицу под «цветным флагом». Однако все эти пользователи, которые ради иллюзорного чувства сопричастности становятся распространителями непроверенной информации, создают по факту общественный резонанс, который был бы невозможен или труднодостижим без их участия. Резонанс, который подталкивает более активных людей выйти на улицы. Для интернет -«активистов», которые, как правило, не дают себе труда найти первоисточник информации, удостовериться в ее подлинности прежде чем распространять, существует даже специальный термин – «диванные войска». И очевидно, что эти войска входят в армию противника.

В разрезе информационной войны интерактивность соцсетей из главного преимущества становится главной зоной уязвимости. Все чаще информационные вбросы, с которых по факту начинается очередная информационная битва, берут свое начало именно в соцсетях. Здесь проще всего создать инициативную группу, протесты которой – по реальному или выдуманному поводу – перепостят у себя или подтолкнут в топ своими лайками «диванные войска». Усиленные эмоциональной составляющей, информационные вбросы получают более активное распространение, в соцсетях они резонируют (вспомним про эксперимент Facebook) и сильно повышают градус «мобилизационного возмущения» в целом.

Опасность пропаганды «цветных революций» и других негативных информационных кампаний заключается не только в ослаблении страны за счет подрыва доверия населения к властным структурам. Самый главный вред наносится национальному сознанию населения. Подмена традиционных ценностей и фальсификация исторической памяти народа приводит к тому, что явный проигрыш в информационной войне многими воспринимается как победа и приобщение к неким ценностям «нормальных цивилизованных людей», «американской мечте» и т.д. Однако потеря собственной национальной идентичности ни для одного народа еще ничем хорошим не закончилась. Достаточно вспомнить ту катастрофу в психологическом плане, которой для большинства советских людей стал распад СССР.

Беречь себя

Однако противостоять информационным атакам можно и нужно. Просто не ставить лайк под сомнительным постом, не делать репост материала, достоверность которого не подтверждена. Да и в целом – почаще общаться не с виртуальными «френдами», а с реальными друзьями, проверенными в горе и радости, в режиме офф-лайн.