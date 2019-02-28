Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ФЕВ, 11:30 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

28 ФЕВ, 11:30 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

Индия и Пакистан оказались на гране войны, 900 млрд руб. потребуют поручения Путина и другие новости четверга

28 Февраля 2019 284 0 События и факты
Индия и Пакистан оказались на гране войны, 900 млрд руб. потребуют поручения Путина и другие новости четверга

Индия и Пакистан оказались на гране настоящей войны. Началось с того, что боевик-смертник исламской организации «Джаиш-е-Мухаммад», базирующейся на территории Пакистана, подорвался на автомобиле рядом с военной автоколонной. В результате погибли 45 индийских военных. В ответ на это ВВС Индии нанесли удар по лагерям боевиков на территории Пакистана. Проблема в том, что обе страны являются ядерными державами. Эксперты считают, что до применения этого оружия дело не дойдет, пишет ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала выделение 18,8 млрд руб. на социальные доплаты неработающим пенсионерам в этом году. Мера коснется 12% лиц этой категории. Для этого в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» будут внесены дополнительные поправки. В настоящий момент в 14 регионах страны установленный прожиточный минимум не соответствует действующему положению законодательства.

900 млрд руб. до 2024 года потребуется для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Речь идет о таких социальных расходах, как оптимизация системы здравоохранения, строительства, увеличения доплат неработающим пенсионерам, улучшения экологии и других. Все необходимые затраты будут заложены в текущие бюджеты, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

В Российский научный фонд (РНФ) не поступили бюджетные деньги в размере 7,3 млрд руб. В результате РНФ приостановил выплаты грантов на ранее утвержденные исследовательские проекты, передает «Интерфакс».

Независимые эксперты не верят данным Росстата, который сообщает о росте ВВП России в прошлом году на 2,3%. Они не понимают, каким путем была получена эта цифра (вместо прогнозируемого роста на 1,8%), сообщает РБК. Прогнозы экспертов на текущий год еще более неутешительные. ВВП увеличится всего на 1,3%.

На 19% увеличились объемы кредитования россиян в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС. Было выдано 2,58 млн новых кредитов на общую сумму 550, 61 млрд руб.

Минтруд опроверг сообщения о прогнозируемых массовых увольнениях. Ранее «Известия» со ссылкой на тот же Минтруд писала, что этой весной под сокращение могут попасть 115,7 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»

В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»

В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort

В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort

В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

В Москве разработали первый российский электрооптический модулятор для оптических сетей связи

В Москве разработали первый российский электрооптический модулятор для оптических сетей связи

Новости СМИ

Новости дня

11:03 Владимир Зеленский пообещал тюрьму для Петра Порошенко Владимир Зеленский пообещал тюрьму для Петра Порошенко
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:14 В России подорожают хлеб и гречка В России подорожают хлеб и гречка
09:51 Саммит Трампа и Ким Чен Ына закончится на два часа раньше Саммит Трампа и Ким Чен Ына закончится на два часа раньше
09:14 Скончался российский боец MMA Аркадий Лисин Скончался российский боец MMA Аркадий Лисин
08:32 ФАС просят возбудить дело против Visa и Mastercard ФАС просят возбудить дело против Visa и Mastercard
07:41 Минтруд анонсировал сокращение порядка 115 тыс. россиян Минтруд анонсировал сокращение порядка 115 тыс. россиян
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:29 В Сети обсуждают поведение Порошенко В Сети обсуждают поведение Порошенко Видео

Узнай, страна!

27 ФЕВ, 18:56 В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы» В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 ФЕВ, 17:51 В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort
27 ФЕВ, 17:36 В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла
27 ФЕВ, 08:55 Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции
27 ФЕВ, 08:00 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter