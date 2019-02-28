Индия и Пакистан оказались на гране войны, 900 млрд руб. потребуют поручения Путина и другие новости четверга

Индия и Пакистан оказались на гране настоящей войны. Началось с того, что боевик-смертник исламской организации «Джаиш-е-Мухаммад», базирующейся на территории Пакистана, подорвался на автомобиле рядом с военной автоколонной. В результате погибли 45 индийских военных. В ответ на это ВВС Индии нанесли удар по лагерям боевиков на территории Пакистана. Проблема в том, что обе страны являются ядерными державами. Эксперты считают, что до применения этого оружия дело не дойдет, пишет ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала выделение 18,8 млрд руб. на социальные доплаты неработающим пенсионерам в этом году. Мера коснется 12% лиц этой категории. Для этого в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» будут внесены дополнительные поправки. В настоящий момент в 14 регионах страны установленный прожиточный минимум не соответствует действующему положению законодательства.

900 млрд руб. до 2024 года потребуется для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Речь идет о таких социальных расходах, как оптимизация системы здравоохранения, строительства, увеличения доплат неработающим пенсионерам, улучшения экологии и других. Все необходимые затраты будут заложены в текущие бюджеты, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

В Российский научный фонд (РНФ) не поступили бюджетные деньги в размере 7,3 млрд руб. В результате РНФ приостановил выплаты грантов на ранее утвержденные исследовательские проекты, передает «Интерфакс».

Независимые эксперты не верят данным Росстата, который сообщает о росте ВВП России в прошлом году на 2,3%. Они не понимают, каким путем была получена эта цифра (вместо прогнозируемого роста на 1,8%), сообщает РБК. Прогнозы экспертов на текущий год еще более неутешительные. ВВП увеличится всего на 1,3%.

На 19% увеличились объемы кредитования россиян в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС. Было выдано 2,58 млн новых кредитов на общую сумму 550, 61 млрд руб.

Минтруд опроверг сообщения о прогнозируемых массовых увольнениях. Ранее «Известия» со ссылкой на тот же Минтруд писала, что этой весной под сокращение могут попасть 115,7 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».