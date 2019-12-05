«Индивидуальный тариф» ОСАГО. Почему стоимость страховки вырастет на 30%

Стоимость ОСАГО вырастет на 30% в результате его реформы. Это произойдет, если инициаторы «либерализации» ОСАГО отменят коэффициент мощности двигателя автомобиля. Сильнее всего изменение ударит по кошелькам автолюбителей в больших городах, ведь там уже действует повышенный тариф.

Что предлагают поменять

О возможном росте тарифа ОСАГО «Известиям» рассказали в Российском союзе страховщиков (РСА). Сейчас переработанный проект «либерализации» ОСАГО, от Минфина который был отклонен в октябре, снова поступил на рассмотрение в Госдуму. В нем предлагается повышать коэффициент (итоговую стоимость страховки) за:

грубое нарушение правил дорожного движения,

превышение скорости 60 км/ч,

езду в нетрезвом виде,

пересечение двойной сплошной линии,

проезд на красный свет.

Также в РСА добиваются отмены коэффициента мощности двигателя. Это, по мнению страховщиков, расширит «тарифный коридор» на 30% вверх и вниз.

Во-первых, как считают в РСА, благодаря коэффициенту страховщики смогут давать более точную оценку потенциальной аварийности автовладельцев.

Во-вторых, это простимулирует владельцев авто избегать грубых нарушений ПДД.

Страховщики надеются, что эта мера приведет к повышению безопасности дорожного движения. Однако при сохранении коэффициента территории (региона регистрации автомобиля) рост базового тарифа сильно ударит по автовладельцам в городах – миллионниках.

Так, например, базовая ставка ОСАГО, в зависимости от общего уровня аварийности в конкретном регионе, может быть увеличена. В Москве, Перми, Челябинске и Казани она сейчас умножается на два, в Санкт-Петербурге – на 1,8, а в Подмосковье – на 1,7.

Индивидуализация тарифа

В Центробанке текущую версию поправок в закон об ОСАГО полностью поддерживают. Самым существенным моментом реформы в пресс-службе регулятора назвали «индивидуализацию тарифа» – теперь страховщик сможет самостоятельно формировать индивидуальный тариф в пределах установленного коридора.

Между тем в ЦБ признают, что коэффициент территорий сводит на нет всю «индивидуализацию» и выравнивает ее в соответствии с региональными значениями. Но надеются, что система страхования все-таки станет более индивидуальной, чем сейчас.

Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напомнил, что реформу ОСАГО инициировали страховщики, которые получают убытки от действий мошенников. В то же время МВД, по его словам, фиксирует незаконный вывод средств из ОСАГО со стороны страховых компаний.

Лысаков также усомнился, что ситуацию на рынке автострахования можно назвать нормальной. По его словам, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной сообщают, что количество жалоб снижается, но в действительности они перенаправляются финансовому омбудсмену. За последние два месяца, по информации Лысакова, было подано порядка 30 тыс. жалоб, тогда как в ЦБ поступило всего 10 тыс.