Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1948
EUR (ЦБ)    71,1086

05 ДЕК, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1948
EUR (ЦБ)    71,1086
﻿

«Индивидуальный тариф» ОСАГО. Почему стоимость страховки вырастет на 30%

5 Декабря 2019 39 0 События и факты
«Индивидуальный тариф» ОСАГО. Почему стоимость страховки вырастет на 30%

Стоимость ОСАГО вырастет на 30% в результате его реформы. Это произойдет, если инициаторы «либерализации» ОСАГО отменят коэффициент мощности двигателя автомобиля. Сильнее всего изменение ударит по кошелькам автолюбителей в больших городах, ведь там уже действует повышенный тариф.

Что предлагают поменять

О возможном росте тарифа ОСАГО «Известиям» рассказали в Российском союзе страховщиков (РСА). Сейчас переработанный проект «либерализации» ОСАГО, от Минфина который был отклонен в октябре, снова поступил на рассмотрение в Госдуму. В нем предлагается повышать коэффициент (итоговую стоимость страховки) за:

  • грубое нарушение правил дорожного движения,
  • превышение скорости 60 км/ч,
  • езду в нетрезвом виде,
  • пересечение двойной сплошной линии,
  • проезд на красный свет.

Также в РСА добиваются отмены коэффициента мощности двигателя. Это, по мнению страховщиков, расширит «тарифный коридор» на 30% вверх и вниз.

  • Во-первых, как считают в РСА, благодаря коэффициенту страховщики смогут давать более точную оценку потенциальной аварийности автовладельцев.
  • Во-вторых, это простимулирует владельцев авто избегать грубых нарушений ПДД.

Страховщики надеются, что эта мера приведет к повышению безопасности дорожного движения. Однако при сохранении коэффициента территории (региона регистрации автомобиля) рост базового тарифа сильно ударит по автовладельцам в городах – миллионниках.

Так, например, базовая ставка ОСАГО, в зависимости от общего уровня аварийности в конкретном регионе, может быть увеличена. В Москве, Перми, Челябинске и Казани она сейчас умножается на два, в Санкт-Петербурге – на 1,8, а в Подмосковье – на 1,7.

Индивидуализация тарифа

В Центробанке текущую версию поправок в закон об ОСАГО полностью поддерживают. Самым существенным моментом реформы в пресс-службе регулятора назвали «индивидуализацию тарифа» – теперь страховщик сможет самостоятельно формировать индивидуальный тариф в пределах установленного коридора.

Между тем в ЦБ признают, что коэффициент территорий сводит на нет всю «индивидуализацию» и выравнивает ее в соответствии с региональными значениями. Но надеются, что система страхования все-таки станет более индивидуальной, чем сейчас.

Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напомнил, что реформу ОСАГО инициировали страховщики, которые получают убытки от действий мошенников. В то же время МВД, по его словам, фиксирует незаконный вывод средств из ОСАГО со стороны страховых компаний.

Лысаков также усомнился, что ситуацию на рынке автострахования можно назвать нормальной. По его словам, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной сообщают, что количество жалоб снижается, но в действительности они перенаправляются финансовому омбудсмену. За последние два месяца, по информации Лысакова,  было подано порядка 30 тыс. жалоб, тогда как в ЦБ поступило всего 10 тыс.

Лысаков предлагает для начала выяснить, кто и как из страховщиков выводит деньги из ОСАГО, а уже потом реформировать систему страхования.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?

Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?
События и факты

Украину оставим без денег, США – ответим. Как Германия бьется за «Северный поток-2»

Украину оставим без денег, США – ответим. Как Германия бьется за «Северный поток-2»
Политика

Инфраструктура для инвесторов. Как власти Воронежской области создают комфортные условия для бизнеса

Инфраструктура для инвесторов. Как власти Воронежской области создают комфортные условия для бизнеса
Экономика

Смерть смартфонов наступит через два года. Что придет им на смену?

Смерть смартфонов наступит через два года. Что придет им на смену?
Новые возможности

Узнай, страна

В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд

В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд

В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика

В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика

В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр

В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр

Новости дня

10:49 В США сомневаются в способности остановить «Северный поток-2» В США сомневаются в способности остановить «Северный поток-2»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:38 Болгария ответила на слова Путина о «Турецком потоке» Болгария ответила на слова Путина о «Турецком потоке»
08:08 Стрельба в Перл-Харбор: один погибший и трое пострадавших Стрельба в Перл-Харбор: один погибший и трое пострадавших
07:14 Стоимость ОСАГО могут повысить на 30% Стоимость ОСАГО могут повысить на 30%
04 ДЕК, 23:56 Британец нашел на дне реки крупнейший золотой самородок в форме пончика Британец нашел на дне реки крупнейший золотой самородок в форме пончика
04 ДЕК, 23:20 На Украине призывают людей выйти на "майдан" На Украине призывают людей выйти на "майдан"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
04 ДЕК, 22:46 Крах российской космонавтики сильно преувеличен Крах российской космонавтики сильно преувеличен

Узнай, страна!

10:42 В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter