Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует 173 0 Экономика

Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. В рабочей группе по изменению Основного закона признали, что для этого потребуется менять пенсионное и отраслевое законодательство, а сами по себе поправки в Конституцию ничего не дадут. В свою очередь, коррективы в существующее законодательство потребуют согласование с правительством, потому что индексация пенсий обойдется бюджету в 368 млрд руб. в год.