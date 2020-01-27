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Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует
27 Января 2020 173 0 Экономика
Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. В рабочей группе по изменению Основного закона признали, что для этого потребуется менять пенсионное и отраслевое законодательство, а сами по себе поправки в Конституцию ничего не дадут. В свою очередь, коррективы в существующее законодательство потребуют согласование с правительством, потому что индексация пенсий обойдется бюджету в 368 млрд руб. в год.
Конституция и действительность
- В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил записать в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, в том числе работающим пенсионерам. На какую величину и каким образом – он не пояснил, поэтому формулировка, скорее всего, будет иметь абстрактный смысл.
- С 2016 года государство отказывается индексировать пенсионные выплаты гражданам, которые продолжают работать. Ситуация не изменится и после внесения поправок. Какой бы ни была индексация в действительности, работающие россияне ее не получат без изменения пенсионного законодательства.
- Это дала понять сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева. На вопрос СМИ она ответила сначала, что индексация возможно только при «конкретизации порядка в федеральном законе», а потом, что пенсии все-таки будут «индексироваться». Двусмысленность высказывания объясняется тем, что по Конституции пенсии работающих россиян будут увеличиваться на размер инфляции, а в действительности – не факт. Все будет зависеть от правительства.
«Специальный закон»
- Другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас объяснил, что после изменения Конституции, за которое должны проголосовать граждане, в надежде получить прибавку к пенсии, порядок индексации работающим пенсионерам будет определен «специальным законом».
- Таким образом индексация пенсий становится аналогом «госсовета» – орган утверждается в поправках к Конституции, но какие функции он будет выполнять – вопрос отдельного закона. Причем, если граждане уже проголосуют за поправки, они не смогут отозвать свое согласие, если им не понравится ни решение по индексации пенсий, ни слишком широкие полномочия госсовета.
- Собеседник РБК, знающий о работе над поправками в Конституцию, прямо сказал: формулировка написана так, что работающие пенсионеры индексацию не получат. «В поправке гарантируется только сама индексация и ее регулярность», – заявил он.
- Порядок индексации и условия ее получения будут определяться федеральным законом. «Конституция эти вопросы не регулирует», – пояснил источник РБК. Еще один собеседник, близкий к Министерству финансов, рассказал, что индексация работающим пенсионерам в данный момент пока не обсуждается.
Право каждого на индексацию
- Юристы неоднозначно оценивают принятые в первом чтении поправки в Конституцию. По мнению профессора факультета права ВШЭ Сергея Пашина, поскольку в предложенной президентом поправке существует ссылка на федеральный закон, то именно он и устанавливает порядок индексации для разных категорий россиян. Поэтому эксперт не исключает, что в структуре федерального закона вообще не будет никаких поправок. Как считает Пашин, это является «проблемой для Конституционного суда», который мог бы дать все соответствующие разъяснения относительно регулярной индексации пенсий.
- Эксперт Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский поддерживает мнение о том, что индексация пенсий вообще предмет для Конституции, ее нужно закреплять в федеральном законе.
- «Если будет закреплено, что индексация пенсий гарантируется Конституцией, значит, индексация должна гарантироваться абсолютно всем», – парирует ему доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Эльвира Тучкова.
- Эксперт убеждена, что сам факт закрепления в Конституции права на обязательную регулярную индексацию пенсии – очень важный момент. После этого у властей не будет возможности действовать, следуя возможности или невозможности выделить для этого деньги. Но, как подчеркивает профессор, правильнее было бы закрепить в Конституции «право каждого на индексацию на уровне не ниже инфляции за соответствующий период».
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