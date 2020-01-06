In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?

Накануне Нового 2020 года Президент РФ подписал базовый закон о виноградарстве и виноделии в России. С 1 июля 2020 года он устанавливает новые правила игры для всех, кто в России занимается виноградарством, производством, оборотом и потреблением винодельческой продукции. Применение этого закона может обеспечить продвижение вина из российского винограда, но при этом обернуться повышением цен для потребителей.

Натуральный продукт

Закон о виноградарстве и виноделии, разработанный депутатами разных фракций, при участии экспертного сообщества и представителей винодельческих регионов России, был принят Госдумой РФ в рекордно короткие сроки.

В ноябре его рассмотрели в первом чтении, а 18 декабря – приняли сразу во втором и третьем чтениях. Между первым и вторым рассмотрениями к законопроекту поступило свыше 180 поправок от участников рынка и отдельных органов власти. Но депутаты пообещали учесть эти замечания после, если появится необходимость корректировать и дополнять новый закон о вине в процессе его правоприменения.

А пока что свершилось то, за что так долго боролись российские аграрии и чиновники.

Новый закон дал новое для России, но привычное для многих европейских стран определение.

Вино – это пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла.

Это определение относится к продукции, разрешенной к розничной продаже в России.

Кроме того, вводится еще один термин - "вино России".

Он обозначает тихие, игристые, крепленые вина, целиком и полностью произведенные из винограда, выращенного на территории нашей страны.

При производстве «вина России» запрещено использование импортного винограда, виноматериалов, обычного и концентрированного виноградного сусла.

В магазинах должна быть соответствующая надпись на полках с вином из российского винограда. На этикетке в обязательном порядке будетуказываться сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино.

Если же речь идет о виноградосодержащем алкоголе крепостью не более 22 процентов, то на этикетке именно так и должно быть прописано.

Причем надпись «Не является вином» должна занимать не менее пятой части этикетки.

А в магазине такие напитки должны быть размещены отдельно от вина и тоже с соответствующей надписью.

Это вполне разумная мера, если учесть, что культура потребления вина в России еще только формируется, а российских потребителей довольно легко ввести в заблуждение и подсунуть суррогарт вместо качественного вина.

Винная революция

Российские виноделы считают, что отдельные полки в магазинах для российского и импортного вина, а также для натуральных вин и «винных напитков», которые порой наполовину состоят из воды, помогут покупателям сделать выбор в пользу с качественной отечественной продукции виноделия.

Исполнительный директор «Дивноморья» Сергей Безнощенко полагает, что в результате российские вина среднего ценового сегмента смогут успешно конкурировать с иностранной продукцией.

Действуюшее до сих законодательство ориентировано на регулирование производства водки и этилового спирта и не учитывает особенности производства вина.

Как отмечает президент «Абрау Дюрсо» Павел Титов, производители долго убеждали власти в том, что винодельческая продукция не должна регулироваться таким же образом, как крепкий алкоголь.

И наконец-таки убедили.

«Мы надеялись, что президент России Владимир Путин подпишет этот документ и сделает нам всем подарок на Новый год. Так и случилось, — отметила генеральный директор «Массандры» Янина Павленко, — Закон полезен как для производителей, так и для покупателей, которые впервые получат понимание о том, что такое «вино России».

Эксперты отмечают, что российские производители вина ждали этого закона больше ста лет, ведь впервые подобный документ благодаря усилиям создателя "Абрау-Дюрсо" князя Голицына был принят в России в апреле 1914 года и подписан последним российским императором. Но начавшаяся через несколько месяцев

Первая мировая война и неизбежный в военное время «сухой закон», изменили все планы российских виноделов.

А через четыре года и закон, и российское виноделие были уничтожены гражданской войной.

«Это настоящая революция, ничего подобного в России до сих пор не было. Принят закон, где впервые в нашей истории дано определение, что вино - это продукт брожения винограда, и ничто иное. А российское вино - это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. И никакое другое,» - заявил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Он отметил, что аналогичные законы, которые уже имеются в Грузии и Молдавии, существенно помогли развитию виноделия в этих странах. А благодаря российскому закону виноделие станет одной из стратегических отраслей в России.

Правда, эксперты отдают себе отчет, что легко и быстро сделать это не получится. Помимо «революционного» закона понадобится серьезная господдержка и комплексные меры со стороны власти и бизнеса.

Сложившаяся ситуация

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отмечает, что на сегодняшний день доля отечественных вин на полках российских магазинов составляет 40%, хотя еще пять лет назад было 75%.

И дело не только в том, что российский рынок захватывает не всегда качественный импорт, а в том, что никому точно неизвестно из чего вино изготавливают в России.

Ранее директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, ссылаясь на данные Минсельхоза отмечал, что в 2018 году при производстве тихих и игристых вин, винных напитков, а также коньячных дистиллятов в России было использовано 75 млн дал виноматериала, из которых только 32 млн дал (около 43%) было произведено на территории страны. Доля импортного материала по официальной статистике составила только 15%. Так что получается, что 40% виноматериала, который применяли на российских винзаводах, вообще неизвестного происхождения.

Проще говоря, проблема не в том, что в Россию завозятся импортные виноматериалы, а в том, что в нашу страну сбывают некачественное и более никому не нужное сырье.

Председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев сообщил «Известиям», что сегодня российский рынок более чем наполовину заполнен дешевым заграничным виноматериалом, так называемым «балком», который завозят цистернами.

Годами из привозного полуфабриката «бодяжили со спиртом, закисляли, подслащивали, ароматизировали, красили напитки, которые потом называли вином. Подобные «виноделы» получали немалые доходы, но такой бизнес, который крайне сложно привлечь к ответственности за недобросовестную конкуренцию, изнутри разрушал винодельческую отрасль в России.

Новый закон о вине может избавить россиян от так называемого «шмурдяка» и «бурдомицина» - напитков, изготовленных из дешевого и низкокачественного зарубежного сырья.

Но некоторые эксперты пугают, что место производителей вина из импортного виноматериала может занять продукция из контрафактного сырья.

Например, гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко полагает, что пока в стране не вырастут новые виноградники, принятый закон не поможет российским производителям, легально выпускающим вино из отечественного материала, а только лишит возможности крупных виноделов вести бизнес.

Поддержка виноградарей

Действительно, чтобы обеспечить жителей страны качественным отечественным вином, нужно первым делом вырастить в России необходимое для его производства количество винограда.

И с этим как раз самые большие проблемы. Страна до сих пор не оправилась от последствий варварской вырубки виноградников в эпоху перестройки и горбачевского «сухого закона».

Восстанавливать отрасль начали еще в нулевых. Но процесс этот весьма длительный – от саженца винограда до первой кисти с молодой виноградной лозы проходит пять-семь лет. И законы природы не изменить.

Зато можно менять законы страны и принимать эффективные меры для возрождения и поддержки отрасли. Некоторые шаги уже сделаны.

Новым законом о вине вводится понятие «винопригодных земель», а подзаконными актами введут ограничения, которые не дадут использовать не по назначению земли, являющиеся стратегическим ресурсом страны.

Директор «Дивноморья» Сергей Безнощенко отметил, что до сих пор виноделы получали субсидии на закупку материалов, расширение винопригодных земель в зависимости от желания и возможностей региональных властей. А теперь поддержку будут оказывать в обязательном порядке и на федеральном уровне.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович полагает, что господдержка отрасли позволит расширить площади виноградников в стране с 95 до 200 тысяч га.

Для этого необходимо увеличить субсидии или льготы на создание питомнической базы, поскольку в отрасли сегодня «беда с производством российского посадочного материала». И чтобы справиться с этой бедой, в ближайшие пять-семь лет придется докупать импортные саженцы. По некоторым экспертным оценкам дефицит российского вино материала будет сохраняться до 2030 года.

Но такие государственные инвестиции в импортные поставки окупятся созданием отечественной сырьевой базы для производства российского вина высокого качества.

Второй шанс

Все географические и климатические условия в России для этого есть.

На 45-й параллели, то есть на широте Бордо, расположены Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, регионы Северного Кавказа, частично – Ростовская область и низовья Волги.

На землях Кубани и Крымского полуострова уже выращивают виноград и производят вина, не уступающие по качеству французским и итальянским.

Это не раз подтверждали «слепые» дегустации для международных винных экспертов. Правда, дегустировали они вина, которые относятся к среднему и высокому ценовому сегментам. В массовом сегменте пока что российские виноделы такого высокого качества не достигли. Так что на экспорт отправляются премиальные вина России, а остальные продаются на внутреннем рынке.

В начале ХХ века Россия больше экспортировала вина, чем импортировала.

Но исторический шанс стать настоящей винной провинцией Старого Света страна упустила из-за революции и войны. Сто лет спустя у России появился второй шанс.

Три года назад Минсельхоз РФ сформировал концепцию развития виноградарства и виноделия.

Этот десятилетний план нацелен на полное импортозамещение и привлечение в отрасль почти 50 млрд рублей инвестиций.

Для бизнеса в нем предусмотрено упрощение лицензионных требований, компенсации затрат на закладку виноградников и покупку сельхозтехники.

Пока что реализовали лишь меру, обеспечивающую российским производителям дополнительный внутренний рынок сбыта. В 2019 году вели запрет приобретать иностранную винную продукцию в рамках госзакупок.

Стимулировать рублем

С января 2020 года начинают действовать финансовые стимулы для тех, кто производит вино из российского винограда.

Этой осенью были внесены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые дают виноделам право на налоговые вычеты за применение отечественного сырья.

Законопроект разработало Правительство РФ, выполняя поручение президента обеспечить системную поддержку российских виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий.

В результате изменений, внесенных парламентом в Налоговый Кодекс, виноград и виноматериалы становятся подакцизным товаром.

«Винный» акциз будет состоять из двух частей, причем акциз на виноград будет вычитаться из акциза на вино.

При этом начислять акциз на виноград и винные материалы будут в момент оприходования этих самых материалов, а сумму акциза засчитывать в счёт акциза на производимое вино в момент отгрузки этой продукции.Так что налоговая нагрузка будет возникать не сразу при поступлении винограда на переработку, а уже в момент реализации произведённой из него винодельческой продукции.

«Вся эта схема с акцизными вычетами будет работать лишь для тех, кто производит вино исключительно из российского винограда. В проигрыше останутся только те, кто завозит в нашу страну зарубежные виноматериалы, а произведенную из них продукцию называют российскими винами. Вот они-то вычеты акцизов на виноград не получат, так что акцизная ставка на их конечный продукт будет максимальной, а следовательно, и цены выше», - так ранее заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ Александр Ремезков, комментируя принятый в октябре законопроект.

Он считает это решение справедливым: "Налоговая политика должна строиться так, чтобы поощрять тех, кто вкладывается в выращивание винограда не в других странах, а на территории России, создает рабочие места для наших граждан и платит налоги в наш бюджет".

Другие парламентарии тоже уверены, что внесенные этим законопроектом изменения в налоговом законодательстве будут способствовать решению задач по импортозамещению в винодельческой отрасли.

Цена вопроса

Эксперты обращают внимание на то, коэффициент, с помощью которого акциз на виноград будет вычитаться из акциза на вино, подобран таким образом, чтобы по итогу ставка акциза на вино и виноматериалы составила 1 рубль на литр, на игристое вино и шампанское - 9 рублей за литр.

То есть по факту акцизы будут снижены и значит, никак не смогут стать объективной причиной для того, чтобы повышать цены на вина, производимые в России исключительно из российского винограда.

Но, как отметил Александр Ремезков, эта схема не будет работать для тех, кто завозит в нашу страну импортные винные материалы, а произведенную из них продукцию называет российскими винами. Они вычеты акцизов на виноград не получат.

Так что акцизная ставка на их конечный продукт, который некоторые эксперты называют «псевдороссийскими винами», будет максимальной. И розничная цена на такие вина может вырасти.

По некоторым экспертным оценкам, бутылка качественного российского вина может стоить в рознице 300 рублей. Примерно такова сегодня в крупных магазинах цена «массовых» вин, произведенных в Краснодарском крае из натурального местного сырья.

«С одной стороны, если мы запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, вино поначалу может стать дороже, - отмечает Дмитрий Киселев, - Но если мы будем выращивать свой виноград, расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно и технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке. И цена будет снижена».

В целом эксперты отмечают, что натуральное вино не может стоить столько же, сколько качественная водка, ведь затраты на его производство несоизмеримо выше.

И опасность винного суррогарта тоже высока.

Конечно, напитком, «забодяженным» из некачественного виноматериала с красителями и ароматизаторами, невозможно отравиться так же фатально как «паленой водкой». Но вред здоровью будет немалый.

В то время как умеренное потребление натурального вина может принести лишь пользу.

Недаром ведь во всем мире практикуется энотерапия, которая стала одним из разделов клинической медицины.

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