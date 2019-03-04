Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 20:24 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

04 МАР, 20:24 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

«Идем к соглашению». Трамп прогнулся и проиграл торговую войну с Китаем?

4 Марта 2019 733 0 Экономика
«Идем к соглашению». Трамп прогнулся и проиграл торговую войну с Китаем?

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о требованиях к Китаю «немедленно» снять все тарифы на американскую сельхозпродукцию. Пошлины необходимо отменить и на ввоз в Китай говядины и свинины из США. Трамп объяснил это тем, что стороны «хорошо продвигаются в торговых переговорах» и он не ввел новые пошлины на китайские товары. Однако все это выглядит театральной постановкой – по данным The Wall Street Journal, Пекин и без этого заявления Трампа уже согласился понизить тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, а 27 марта США и Китай могут подписать торговое соглашение, которое снимет все вопросы.

Торговля без пошлин

«Мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта», – написал Дональд Трамп. Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Китай отменит пошлины на продукцию АПК, товары химической и автомобильной промышленности США, а Вашингтон снимет все ограничения, которые были наложены на китайский экспорт в 2018 году. Источники называют условия для Пекина «слишком выгодными» и предвидят критику в США. Между тем, Трампу не удалось решить вопрос кражи интеллектуальной собственности со стороны Китая.

Седьмой раунд консультаций между США и Китаем по вопросам торговли состоялся на высшем уровне в Вашингтоне совсем недавно – с 21 по 24 февраля. Несмотря на то, что лидеры стран расстались «на дружеской ноте», расхождения в ряде вопросов остались. Все это происходило на фоне недавней эскалации взаимных внешнеторговых ограничений. В частности, в сентябре Вашингтон вводил пошлины в 25% на импорт из Китая на несколько сотен миллиардов долларов в год. Со своей стороны Пекин в качестве ответной меры объявил о введении сбора в размере 10% на американский СПГ.

Вместе с этим Вашингтон выступал с угрозами о росте пошлин на сумму импорта еще в 200 млрд долларов (всего оборот составляет 500 млрд). Но после переговоров 25 февраля Дональд Трамп сказал, что отложит запланированное на 1 марта повышение сборов на китайские товары.

По словам Трампа, если в дальнейшем в диалоге с Китаем будет существенный прогресс, то страны смогут заключить торговое соглашение, которое президент США хочет подписать с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. О других деталях предстоящей возможной сделки пока ничего не известно.

Метания Трампа

На сегодняшний день некоторые по некоторым экономическим прогнозам в 2019 году экономический рост США может замедлиться. Одной из причин этого замедления является торгово-экономическая война с Китаем. Именно поэтому, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, Трамп мечется из стороны в сторону, придерживаясь дипломатии в духе «все или ничего».

«А если ничего, «тогда мы, может быть, с вами даже выйдем из этих переговоров: либо вы идете резко на снижение соответствующих пошлин, либо мы опять начинаем новый тур вот этой войны и вводим то, что я обещал ввести 1 марта», – цитирует BFM эксперта.

При этом, как отмечает Васильев, подобные «метания» говорят о том, что американо-китайские торговые переговоры и отношения США и Китая заходят в тупик. По словам Трампа, из-за увеличения пошлин в казну федерального правительства поступают дополнительные 7 млрд долларов. Однако, по расчетам экспертов, около 8 млрд долларов федеральное правительство вынуждено доплачивать уже сейчас фермерам США, пострадавшим от данных пошлин.

«Уже Конгресс согласился на выделение субсидий. Непродуманность торгово-экономической политики все-таки доминирует сегодня в американо-китайских торгово-экономических отношениях и переговорах», – резюмирует эксперт.

Казнить нельзя помиловать

Тема взаимоотношений Вашингтона и Пекина – вопрос весьма запутанный, из серии «казнить нельзя помиловать». По этой причине переговоры будут продолжаться долго, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. По его словам, разорвать отношения с Китаем уже нельзя, но и полностью согласиться с текущим положением – тоже. Как минимум потому, что Трамп уже объявил о смене торгового курса с Китаем, провозгласив своей целью поправить отрицательный торговый баланс США.

«Китай тоже ведет себя очень осторожно, потому что он не хочет терять американский рынок, поэтому он готов идти на уступки. С другой стороны, китайцы привыкли долго и тщательно все обсуждать, поэтому они уже несколько раз подходили к соглашению, несколько раз даже объявляли о том, что они договорились и готовы что-то там подписывать», – пояснил Рогулёв.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Узнай, страна

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Новости СМИ

Новости дня

19:59 Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица» Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
19:30 Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
19:25 Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном
18:50 Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах
18:10 Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3% Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3%
17:54 Названа причина смерти Децла Названа причина смерти Децла
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:42 Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД

Узнай, страна!

18:51 В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:05 Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс» Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»
17:40 Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов
17:17 Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год
16:18 Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter