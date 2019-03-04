«Идем к соглашению». Трамп прогнулся и проиграл торговую войну с Китаем?

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о требованиях к Китаю «немедленно» снять все тарифы на американскую сельхозпродукцию. Пошлины необходимо отменить и на ввоз в Китай говядины и свинины из США. Трамп объяснил это тем, что стороны «хорошо продвигаются в торговых переговорах» и он не ввел новые пошлины на китайские товары. Однако все это выглядит театральной постановкой – по данным The Wall Street Journal, Пекин и без этого заявления Трампа уже согласился понизить тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, а 27 марта США и Китай могут подписать торговое соглашение, которое снимет все вопросы.

Торговля без пошлин

«Мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта», – написал Дональд Трамп. Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Китай отменит пошлины на продукцию АПК, товары химической и автомобильной промышленности США, а Вашингтон снимет все ограничения, которые были наложены на китайский экспорт в 2018 году. Источники называют условия для Пекина «слишком выгодными» и предвидят критику в США. Между тем, Трампу не удалось решить вопрос кражи интеллектуальной собственности со стороны Китая.

Седьмой раунд консультаций между США и Китаем по вопросам торговли состоялся на высшем уровне в Вашингтоне совсем недавно – с 21 по 24 февраля. Несмотря на то, что лидеры стран расстались «на дружеской ноте», расхождения в ряде вопросов остались. Все это происходило на фоне недавней эскалации взаимных внешнеторговых ограничений. В частности, в сентябре Вашингтон вводил пошлины в 25% на импорт из Китая на несколько сотен миллиардов долларов в год. Со своей стороны Пекин в качестве ответной меры объявил о введении сбора в размере 10% на американский СПГ.

Вместе с этим Вашингтон выступал с угрозами о росте пошлин на сумму импорта еще в 200 млрд долларов (всего оборот составляет 500 млрд). Но после переговоров 25 февраля Дональд Трамп сказал, что отложит запланированное на 1 марта повышение сборов на китайские товары.

По словам Трампа, если в дальнейшем в диалоге с Китаем будет существенный прогресс, то страны смогут заключить торговое соглашение, которое президент США хочет подписать с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. О других деталях предстоящей возможной сделки пока ничего не известно.

Метания Трампа

На сегодняшний день некоторые по некоторым экономическим прогнозам в 2019 году экономический рост США может замедлиться. Одной из причин этого замедления является торгово-экономическая война с Китаем. Именно поэтому, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, Трамп мечется из стороны в сторону, придерживаясь дипломатии в духе «все или ничего».

«А если ничего, «тогда мы, может быть, с вами даже выйдем из этих переговоров: либо вы идете резко на снижение соответствующих пошлин, либо мы опять начинаем новый тур вот этой войны и вводим то, что я обещал ввести 1 марта», – цитирует BFM эксперта.

При этом, как отмечает Васильев, подобные «метания» говорят о том, что американо-китайские торговые переговоры и отношения США и Китая заходят в тупик. По словам Трампа, из-за увеличения пошлин в казну федерального правительства поступают дополнительные 7 млрд долларов. Однако, по расчетам экспертов, около 8 млрд долларов федеральное правительство вынуждено доплачивать уже сейчас фермерам США, пострадавшим от данных пошлин.

«Уже Конгресс согласился на выделение субсидий. Непродуманность торгово-экономической политики все-таки доминирует сегодня в американо-китайских торгово-экономических отношениях и переговорах», – резюмирует эксперт.

Казнить нельзя помиловать

Тема взаимоотношений Вашингтона и Пекина – вопрос весьма запутанный, из серии «казнить нельзя помиловать». По этой причине переговоры будут продолжаться долго, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. По его словам, разорвать отношения с Китаем уже нельзя, но и полностью согласиться с текущим положением – тоже. Как минимум потому, что Трамп уже объявил о смене торгового курса с Китаем, провозгласив своей целью поправить отрицательный торговый баланс США.